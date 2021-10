Soi dàn xe sang cực khủng của đường dây đánh bạc ở Hà Nội

Vào hôm qua, ngày 3/10/2021, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can liên quan cũng như 7 người khác bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, ngoài ra còn có 2 đối tượng hiện đang bỏ trốn. Đáng chú ý là có tới 13 xe sang tiền tỷ liên quan đến các đối tuọng đánh bạc. Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng cho biết, cách đây khoảng 3 tháng, Đội cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm đã thành lập chuyên án để bắt giữ 1 nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng khá quy mô. Đến tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Tr. đang đi xe máy trên đường, qua kiểm tra nhanh, trong túi của Thành có 800 triệu đồng nhưng đối tượng này không chứng minh được số tiền trên có nguồn gốc từ đâu và được đưa về trụ sở làm việc. Dàn xe sang của các đối tượng mới bị lực lượng chức năng thu giữ sau chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bao gồm SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 có giá lăn bánh phải trên 12,8 tỷ đồng, kế đến là 2 chiếc xe Kia Sorento, Mercedes-Benz GLC và VinFast LUX SA2.0 Quá trình điều tra sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ 13 chiếc xe ôtô cùng nhiều tài liệu cũng như tiền mặt liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô được cho là lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong số 13 chiếc xe bị Công an quận Nam Từ Liêm tạm giữ vì liên quan đến 18 đối tượng bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng cực “khủng” có nhiều chiếc xe sang từ 8 tỷ đến hơn 10 tỷ đồng như Range Rover đời mới, Mercedes-AMG G63 cùng hai chiếc siêu xe Porsche Panamera... Trong số này, chiếc SUV hạng sang Range Rover và Porsche Panamera rất hay được đối tượng Thành, được cho là cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng sử dụng. Giá xe Porsche Panamera tại Việt Nam bắt đầu từ 5,3 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và có giá lên đến 11,8 tỷ đồng cho bản Porsche Panamera Turbo S, ngoài ra, mức giá trên chưa bao gồm các tùy chọn của khách hàng. Chiếc xe Porsche Panamera của đối tượng Thành và vợ sắp cưới hay sử dụng được cho có giá trên 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, "tay trùm" này còn hay sử dụng 1 chiếc xe SUV hạng sang Range Rover cũng có giá không dưới 8 tỷ đồng cho bản thấp nhất. Ngoài 13 chiếc xe ô tô, lực lượng chức năng còn thu giữ 9,3 tỷ đồng, 20.000 USD, 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng, phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên 6 căn hộ, 23 máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop cùng hơn 20.000 thẻ sim điện thoại. Bên cạnh đó, dàn xe bị lực lượng chức năng thu giữ còn có 1 chiếc xe Porsche Panamera khác mang ngoại thất màu xám. Cuối cùng, chiếc xe đắt nhất trong số này phải kể đến "ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 màu trắng có giá từ 11 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Ngoài ra, trong số 13 chiếc xe ôtô bị bắt giữ còn có nhiều xe sang hay SUV đắt tiền khác như Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz GLC 300, VinFast LUX SA2.0, hay 2 chiếc xe Kia Sorento phiên bản mới. Video: Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ (Nguồn: VTV24).

