"Nhện nhọ” Tom Holland tậu SUV sieu sang Rolls-Royce Cullinan

Ngay trước buổi ra mắt Spider-Man: No Way Home vào hồi đầu tháng 11 vừa qua, nam diễn viên thủ vai “Người Nhện” Tom Holland đã “đón” siêu xe điện Porsche Taycan về nhà. Mới đây, anh chàng này tiếp tục “xuống tiền” cho một chiếc Rolls-Royce Cullinan siêu sang. Những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy quá trình Tom Holland nhận bàn giao chiếc Cullinan. Hình ảnh được đăng tải bởi tài khoản Instagram có tên là Wires Only - một đại lý xe hơi tại Los Angeles (Mỹ) chuyên phân phối các mẫu siêu xe và siêu sang cho khách hàng VIP. Có thể thấy hình ảnh Tom Holland và Rolls-Royce Cullinan xuất hiện khá lịch lãm, trong khi anh trai Harry đang ngồi ở vị trí ghế phụ và ngắm nghía bảng điều khiển. Chiếc Cullinan này có lớp sơn ngoại thất màu xám và khoang nội thất bọc da màu cam. Cullinan sử dụng khung gầm hoàn toàn bằng nhôm Architecture of Luxury, từng xuất hiện trên Phantom VIII. Các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.341 mm x 2.164 mm x 1.835 mm và chiều dài cơ cở 3.295 mm. Không gian chứa đồ có thể tích 560 lít nếu mang theo tùy chọn 2 ghế ngồi phía sau, và 600 lít nếu được tháo ra. Khi hàng ghế thứ 2 gập xuống, tổng dung tích khoang hành lý lên đến 1.930 lít. Ngoài sự "siêu sang", Cullinan còn được hướng đến tính năng off-road với hệ thống treo khí nén chủ động, trục lái được nâng cấp. Xe có khả năng lội nước sâu 540 mm. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe và an toàn tiên tiến, bao gồm công nghệ quan sát trong đêm, cảnh báo vật cản, cảnh báo buồn ngủ, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảnh báo khi có xe vượt... SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Động cơ của Rolls-Royce Cullinan được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe SUV siêu sang Cullinan khi mới ra mắt được chào bán với mức giá từ 325.000 USD (tương đương khoảng 7,39 tỷ đồng), tất nhiên con số này chưa bao gồm các tuỳ chọn xa xỉ khác. Hiện tại theo mức công bố chính hãng tại Việt Nam, giá xe Rolls-Royce Cullinan sẽ từ khoảng 32,382 tỷ đồng. Ban đầu, giá xe Rolls-Royce Cullinan chính hãng được chào bán cho bản tiêu chuẩn là hơn 41 tỷ đồng và bản cao cấp nhất có giá lên đến hơn 52 tỷ đồng. Video: Xem Tom Holland cầm lái xe thể thao Porsche.

