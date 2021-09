Rolls-Royce Cullinan chống đạn về Campuchia, đại gia Việt có "thèm"?

Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe nổi tiếng tại "Xứ sở Chùa Tháp" - Campuchia đã đưa về nước chiếc Rolls-Royce Cullinan chống đạn vô cùng đặc biệt. Theo đơn vị này, đây là chiếc Cullinan độc nhất trên thế giới và có khả năng chống đạn đạt chuẩn cấp độ VR6. Cụ thể, chiếc Rolls-Royce Cullinan siêu sang này được phát triển dựa trên phiên bản Cullinan Black Badge nhưng đã được tinh chỉnh rất nhiều chi tiết. Đầu tiên, toàn bộ phần thân vỏ của xe đều được chế tạo từ thép nhằm chống được các vụ tấn công bằng súng. Riêng phần kính xe được trang bị loại kính với độ dày cao, có thể chống cả đạn của súng trường như AK47. Bên cạnh đó, hệ thống khung gầm của xe và trần xe cũng được nâng cấp để chịu được sức công phá của các loại bom hay lựu đạn. Thay đổi dễ thấy thứ 2 trên chiếc Rolls-Royce Cullinan đặc biệt này là việc xe đã được kéo dài thêm 350 mm so với tiêu chuẩn. Điều này sẽ giúp cho chiếc xe có thêm không gian để bố trí các vật liệu chống đạn, chống bom và đảm bảo tối đa sự rộng rãi cho hành khách. Ở phía bên ngoài, ngoại trừ khu vực trụ B được làm rộng hơn do việc tăng kích thước của xe thì chiếc Rolls-Royce Cullinan này gần như không có quá nhiều khác biệt so với các mẫu Cullinan Black Badge trên thị trường. Các chi tiết trang trí ở ngoại thất xe đều được phủ màu crom tối, kết hợp nước sơn màu đen truyền thống mang tới diện mạo đầy cuốn hút và sang trọng. Xe được trang bị đi kèm bộ mâm 22 inch sơn 2 màu tương phản và logo chữ H thay thế cho logo "RR" thường thấy Đối với khoang cabin, chiếc Rolls-Royce Cullinan mới cập bến Campuchia được bố trí một vách ngăn cố định ở giữa, ngăn cách khoang lái và khoang hành khách phía sau. Vách ngăn này được thiết kế có thêm một ô kính nhỏ và có thể điều khiển lên/xuống kính tự động để giúp hành khách có thể giao tiếp với người lái. Ở phía trên cách ngăn có bố trí hai màn hình giải trí cho hàng ghế sau, đồng hồ riêng và hệ thống điều hoà Sang trọng và đẳng cấp là những mỹ từ thường để miêu tả về các mẫu xe của Rolls-Royce. Đối với chiếc Rolls-Royce Cullinan chống đạn này cũng không hề ngoại lệ. Toàn bộ khoang xe được bao phủ bởi loại da thuợng hạng nhất và mang tông màu đỏ/đen đặc biệt. Phía trên trần xe là hệ thống bầu trời sao đặc trưng, các chi tiết ốp trang trí bằng sợi carbon với hoa văn khác biệt... Về truyền động, chiếc Rolls-Royce Cullinan chống đạn tại Campuchia được trang bị động cơ V12 tăng áp kép 6.75L đã được nâng cấp, sản sinh công suất tối đa 600 mã lực và 900 Nm mô-men xoắn, cao hơn so với con số 563 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn tiêu chuẩn. Toàn bộ sức mạnh này được truyền xuống 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp tinh chỉnh với công nghệ Intuitive Throttle Video: Rolls-Royce Cullinan Black Badge - ông hoàng bóng đêm.

Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe nổi tiếng tại "Xứ sở Chùa Tháp" - Campuchia đã đưa về nước chiếc Rolls-Royce Cullinan chống đạn vô cùng đặc biệt. Theo đơn vị này, đây là chiếc Cullinan độc nhất trên thế giới và có khả năng chống đạn đạt chuẩn cấp độ VR6. Cụ thể, chiếc Rolls-Royce Cullinan siêu sang này được phát triển dựa trên phiên bản Cullinan Black Badge nhưng đã được tinh chỉnh rất nhiều chi tiết. Đầu tiên, toàn bộ phần thân vỏ của xe đều được chế tạo từ thép nhằm chống được các vụ tấn công bằng súng. Riêng phần kính xe được trang bị loại kính với độ dày cao, có thể chống cả đạn của súng trường như AK47. Bên cạnh đó, hệ thống khung gầm của xe và trần xe cũng được nâng cấp để chịu được sức công phá của các loại bom hay lựu đạn. Thay đổi dễ thấy thứ 2 trên chiếc Rolls-Royce Cullinan đặc biệt này là việc xe đã được kéo dài thêm 350 mm so với tiêu chuẩn. Điều này sẽ giúp cho chiếc xe có thêm không gian để bố trí các vật liệu chống đạn, chống bom và đảm bảo tối đa sự rộng rãi cho hành khách. Ở phía bên ngoài, ngoại trừ khu vực trụ B được làm rộng hơn do việc tăng kích thước của xe thì chiếc Rolls-Royce Cullinan này gần như không có quá nhiều khác biệt so với các mẫu Cullinan Black Badge trên thị trường. Các chi tiết trang trí ở ngoại thất xe đều được phủ màu crom tối, kết hợp nước sơn màu đen truyền thống mang tới diện mạo đầy cuốn hút và sang trọng. Xe được trang bị đi kèm bộ mâm 22 inch sơn 2 màu tương phản và logo chữ H thay thế cho logo "RR" thường thấy Đối với khoang cabin, chiếc Rolls-Royce Cullinan mới cập bến Campuchia được bố trí một vách ngăn cố định ở giữa, ngăn cách khoang lái và khoang hành khách phía sau. Vách ngăn này được thiết kế có thêm một ô kính nhỏ và có thể điều khiển lên/xuống kính tự động để giúp hành khách có thể giao tiếp với người lái. Ở phía trên cách ngăn có bố trí hai màn hình giải trí cho hàng ghế sau, đồng hồ riêng và hệ thống điều hoà Sang trọng và đẳng cấp là những mỹ từ thường để miêu tả về các mẫu xe của Rolls-Royce. Đối với chiếc Rolls-Royce Cullinan chống đạn này cũng không hề ngoại lệ. Toàn bộ khoang xe được bao phủ bởi loại da thuợng hạng nhất và mang tông màu đỏ/đen đặc biệt. Phía trên trần xe là hệ thống bầu trời sao đặc trưng, các chi tiết ốp trang trí bằng sợi carbon với hoa văn khác biệt... Về truyền động, chiếc Rolls-Royce Cullinan chống đạn tại Campuchia được trang bị động cơ V12 tăng áp kép 6.75L đã được nâng cấp, sản sinh công suất tối đa 600 mã lực và 900 Nm mô-men xoắn, cao hơn so với con số 563 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn tiêu chuẩn. Toàn bộ sức mạnh này được truyền xuống 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp tinh chỉnh với công nghệ Intuitive Throttle Video: Rolls-Royce Cullinan Black Badge - ông hoàng bóng đêm.