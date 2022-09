Người mẫu Khánh My tậu Mercedes-Benz S450 L hơn 5,3 tỷ đồng

Mới đây, người mẫu, diễn viên Khánh My đã chia sẻ loạt ảnh nhận xế hộp Mercedes-Benz S450 L 2022 mới tậu lên trang cá nhân. Cô hào hứng viết: “Chào mừng em về với đội của chị. Món quà dành tặng riêng cho bản thân. Tháng 9 nhiều may mắn nhé dê”. Chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury của Khánh My mới tậu xứng đáng là chiếc sedan hạng sang cỡ lớn đáng chọn nhất hiện nay với đầy ắp công nghệ và sự sang trọng. Xe sản xuất nguyên chiếc tại Đức và được phân phối thông qua hệ thống đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam.

Giá xe Mercedes-Benz S450 L 2022 tại Việt Nam hiện đang có mức niêm yết chính hãng là 5,379 tỷ đồng và tổng chi phí để lăn bánh ước tính khoảng 6,5 tỷ đồng. Khánh My chia sẻ, chiếc Mercedes-Benz S450 L hơn 5,3 tỷ đồng mới tậu này được xem là món quà mà cô tự thưởng cho bản thân sau những ngày chăm chỉ làm việc, kinh doanh. Để sở hữu chiếc S450 Luxury, nữ người mẫu đã đặt hàng từ nhiều tháng trước và đến nay mới nhận được xe. Người mẫu, diễn viên Khánh My từng nổi tiếng với nhiều bộ phim như: Cuối đường băng, Mỹ nhân Sài thành... Mercedes-Benz S 450L 2022 ở Việt Nam được trang bị khối động cơ M 256 I-6 3.0L mới tích hợp công nghệ hỗ trợ điện EQ Boost 48V. Động cơ trên cho công suất cực đại 367 mã lực tại 5500 - 6100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500Nm tại 1600 - 4500 vòng/phút. Theo công bố, Mercedes-Benz S 450L có thể tăng tốc 0 - 100 km/h sau 5,3 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Xe được trang bị hệ thống treo khí nén AIRMATIC tự động tinh chỉnh chế độ giảm chấn tại từng bánh xe tùy điều kiện mặt đường. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz S450 thế hệ mới về Việt Nam.

