Công ty Etched Out có trụ sở tại Úc đã tạo ra những đèn hậu ôtô độc đáo bằng cách điêu khắc thủ công, công ty này có khách hàng trên khắp thế giới với nhiều sản phẩm nổi bật như khắc hoa, rồng... trên đèn hậu. Các sản phẩm của Etched Out đều có một điểm chung là thiết kế cực kỳ chi tiết được khắc bằng tay, biến những thấu kính màu đỏ nhàm chán trở thành tác phẩm nghệ thuật vô cùng thú vị. Khách hàng có thể yêu cầu công ty trang trí đèn xe theo họa tiết mà mình yêu cầu. Theo Cars Insider, công ty Etched Out được thành lập bởi một người phụ nữ tài năng, đam mê xe hơi và muốn có đèn hậu tùy chỉnh riêng biệt cho xe ô tô của mình. Trước khi thành lập công ty tùy chỉnh đèn hậu độc đáo, người này đã dành 4 băm để khắc đèn hậu như một sở thích cá nhân. Quá trình này trông khá đơn giản nhưng thật ra lại rất phức tạp. Các thiết kế được vẽ lên thấu kính, sau đó được chạm khắc bằng máy khoan Dremel. Khi quá trình khắc hoàn tất, đèn được gửi đến một cửa hàng sơn và phủ lớp bảo vệ. Thời gian hoàn thiện một bộ đèn điêu khắc là khoảng 2 đến 4 tuần. Ngoài trang trí đèn hậu ôtô, Etched Out còn nhận khắc nhiều chi tiết khác trên xe ôtô như cần số, nắp van...Chi phí để trang trí bằng phương pháp khắc thủ công này không được Etched Out đề cập đến. Video: Xem nghệ thuật điêu khắc được ứng dụng trên đèn hậu ôtô.

Công ty Etched Out có trụ sở tại Úc đã tạo ra những đèn hậu ôtô độc đáo bằng cách điêu khắc thủ công, công ty này có khách hàng trên khắp thế giới với nhiều sản phẩm nổi bật như khắc hoa, rồng... trên đèn hậu. Các sản phẩm của Etched Out đều có một điểm chung là thiết kế cực kỳ chi tiết được khắc bằng tay, biến những thấu kính màu đỏ nhàm chán trở thành tác phẩm nghệ thuật vô cùng thú vị. Khách hàng có thể yêu cầu công ty trang trí đèn xe theo họa tiết mà mình yêu cầu. Theo Cars Insider, công ty Etched Out được thành lập bởi một người phụ nữ tài năng, đam mê xe hơi và muốn có đèn hậu tùy chỉnh riêng biệt cho xe ô tô của mình. Trước khi thành lập công ty tùy chỉnh đèn hậu độc đáo, người này đã dành 4 băm để khắc đèn hậu như một sở thích cá nhân. Quá trình này trông khá đơn giản nhưng thật ra lại rất phức tạp. Các thiết kế được vẽ lên thấu kính, sau đó được chạm khắc bằng máy khoan Dremel. Khi quá trình khắc hoàn tất, đèn được gửi đến một cửa hàng sơn và phủ lớp bảo vệ. Thời gian hoàn thiện một bộ đèn điêu khắc là khoảng 2 đến 4 tuần. Ngoài trang trí đèn hậu ôtô , Etched Out còn nhận khắc nhiều chi tiết khác trên xe ôtô như cần số, nắp van...Chi phí để trang trí bằng phương pháp khắc thủ công này không được Etched Out đề cập đến. Video: Xem nghệ thuật điêu khắc được ứng dụng trên đèn hậu ôtô.