Hennessey Venom F5 Roadster mui trần từ 70 tỷ đồng tốc độ "xe gió"

Hãng xe Hennessey Special Vehicles vừa giới thiệu siêu phẩm mui trần cho dòng xe Venom F5 đã gây sự thích thú cho các nhà sưu tập xe trên thế giới. Hennessey Venom F5 Roadster mui trần sẽ được mang đến trưng bày tại triển lãm The Quail trong chuỗi sự kiện Monterey Car Week 2022. Không cần phải nói nhiều về dòng Venom F5 vốn được xem là 1 trong các siêu xe nhanh nhất thể giới, ở phiên bản xe Venom F5 Roadster cũng sẽ được xây dựng dựa trên bản Coupe bao gồm phần khung gầm được chế tác riêng bằng sợi carbon nhưng đã được các kỹ sư của Hennessey gia cố lại chắc chắn hơn, phù hợp với thiết kế mui trần. So với Venom F5 ra mắt cách đây 2 năm về nước, phiên bản mui trần đã được Hennessey nghiên cứu và tạo ra loại "nóc nhà" sợi carbon dễ dàng tháo lắp bằng tay, chỉ có trọng lượng chỉ 8 kg, quá nhẹ so với các mui xe của nhiều siêu xe mui trần hiện nay. Hãng xe Hennessey cho biết sẽ sản xuất ra 30 chiếc siêu xe Venom F5 Roadster, nhiều hơn 6 xe so với bản Coupe và đi kèm là mức giá bán 3 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng), đắt hơn 600.000 USD. Quá trình sản xuất Hennessey Venom F5 Roadster sẽ bắt đầu vào cuối năm 2022 tại nhà máy của Hennessey ở bang Texas, Mỹ. Venom F5 Roadster vẫn sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 6.6 lít sản sinh ra công suất tối đa 1.842 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.617 Nm. Hennessey tự tin tuyên bố đây là mẫu xe “mui trần mạnh mẽ và nhanh nhất thế giới” dù không tiết lộ thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h nhưng cho biết, tốc độ tối đa được giới hạn trên 483 km/h, nhằm đảm bảo yếu tố an toàn cho thiết kế mui trần. Ở bản Coupe, xe có thời gian gia tốc từ 0-100 km/h chỉ mất 2,6 giây, tuy nhiên ấn tượng hơn là thời gian 0-400 km/h chỉ trong 15,5 giây. Video: Giới thiệu Hennessey Venom F5 Roadster mui trần bản giới hạn.

