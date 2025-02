"Chủ tịch" Văn Toàn đập hộp 4 "bé ba" 1000% khiến netizen trầm trồ

Mới đây, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân khi đập hộp mẫu Baby Three 1.000% thứ 4 trong bộ sưu tập của mình. "Mở 4 ra 4 em khác nhau", tiền vệ sinh năm 1996 ghi dòng cảm xúc thích thú. Giá của mỗi box Baby Three 1.000% trên thị trường dao động 4-5 triệu đồng. Cách đây khoảng một tuần, cầu thủ thuộc biên chế CLB Nam Định đã khoe độ mát tay với video đập hộp 2 Baby Three đăng trên TikTok. "Ai là người may mắn. Đã rồng xanh lại còn mắt nước", Văn Toàn bày tỏ hào hứng khi khui được mẫu thanh long (màu xanh), là phiên bản secret (bí mật) rất hiếm. Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi ghen tỵ với may mắn của anh chàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Không ít người gọi Văn Toàn là "chàng trai thư giãn" khi vẻ mặt anh vẫn bình thản dù mở được hộp đặc biệt. Bên cạnh đó, dân mạng cũng trầm trồ khi nhìn ngắm một góc nhà "đậm mùi tiền" của anh, đầy ắp mẫu Bearbrick đắt đỏ. Từ năm 2021, Văn Toàn thường xuyên đăng ảnh check-in cùng bộ sưu tập Bearbrick đắt đỏ. Sưu tầm Bearbrick được coi là thú chơi xa xỉ, khi mỗi mô hình có nguồn gốc Nhật Bản này có giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. "Người yêu không có nhưng Bearbrick phải có vài chú", cầu thủ quê Hải Dương từng hài hước chia sẻ trên trang cá nhân, thể hiện mức độ đam mê của mình với những chú gấu "bụng phệ". Hiện tại, Văn Toàn sở hữu hơn 10 mô hình Bearbrick, gồm gấu dâu, Tom và Jerry, chuộc Mickey, mèo vàng... Trong một clip đăng tháng 3/2022, Văn Toàn còn thử sức tự phun sơn để "custom" (thiết kế) mô hình Bearbrick chuột Mickey. Tác phẩm sau đó được anh trưng bày ở phòng khách. Văn Toàn là cầu thủ tài năng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp trên sân cỏ, anh còn có tài kinh doanh, nổi tiếng nhất là thương hiệu thời trang riêng mang tên mình. Văn Toàn có thu nhập khủng từ lương thi đấu, kinh doanh và quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Từ năm 23 tuổi, nam cầu thủ đã tự mua nhà, tậu xe tiền tỷ. Năm 2023, tiền đạo 29 tuổi xây biệt phủ hoành tráng tại quê nhà để báo hiếu bố mẹ.

