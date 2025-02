Cận cảnh ô tô bay cực khủng Nhật Bản sắp "khoe hàng"

SkyDrive từ lâu đã đóng vai trò lãnh đạo trong ngành công nghiệp eVTOL (máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện) mới ra đời của Nhật Bản với mục tiêu cuối cùng là biến những chiếc ô tô bay của mình trở nên phổ biến như ô tô. Mục tiêu của công ty là ra mắt máy bay điện đa cánh quạt đầu tiên trên thế giới tại World Expo Osaka năm 2025. Qua nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, SkyDrive đã công bố những bức ảnh đầu tiên sau khi thực hiện các bước để được chứng nhận. SkyDrive đã hoàn thành chuyến bay trình diễn công khai đầu tiên vào tháng 8/2020, sau chuyến bay đa cánh quạt có người lái đầu tiên tại Nhật Bản vào cuối năm 2019. Năm 2024, công ty đã đưa dây chuyền sản xuất eVTOL SD-05 được thiết kế lại vào hoạt động, hợp tác với Suzuki.Phương tiện Skydrive dài 11,5m được cung cấp năng lượng bởi 12 rotor điện bao quanh buồng láivới ghế phi công phía trước và hai ghế hành khách phía sau. Chiếc máy bay chạy bằng pin nặng 1.400kg, có khả năng bay 40km khi sạc đầy và đạt tốc độ lên tới 100km/h.



SkyDrive hướng đến mục tiêu cung cấp một giải pháp thay thế nhẹ hơn, đơn giản hơn và yên tĩnh hơn cho các loại trực thăng hiện nay.



Nhìn xuống máy bay từ trên cao, bạn sẽ thấy hình dạng của một con én trắng, loài chim nhỏ nhưng nhanh nhẹn, có thể bay lên rất cao.Thiết kế SD-05 đã được trao Giải thưởng Thiết kế iF ở hạng mục Khái niệm chuyên nghiệp.



Takumi Yamamoto, Giám đốc thiết kế tại SkyDrive Inc cho biết: "SD-05 được chọn từ gần 11.000 bài dự thi từ 56 quốc gia. Giải thưởng Thiết kế iF được coi là một trong những giải thưởng thiết kế lớn nhất và uy tín nhất thế giới, cùng với Giải thưởng Thiết kế Red Dot và Giải thưởng Thiết kế Xuất sắc Quốc tế".



Hiện nay, SkyDrive đã thông báo rằng Cục Hàng không Dân dụng Nhật Bản (JCAB) đã cấp cho công ty cơ sở chứng nhận G-1 cho SD-05 ba chỗ ngồi. Phương tiện này gọi đơn giản là "Skydrive" trong tương lai. Hiện, họ vẫn đang tiếp tục làm việc để xin chứng nhận loại và thương mại hóa.



Cơ sở chứng nhận G-1 là bước thứ hai trong quy trình chứng nhận chuyên sâu, sau khi đơn đăng ký ban đầu được chấp nhận. SkyDrive cũng đã có đơn đang chờ Cơ quan hàng không Hoa Kỳ chứng nhận. Công ty đang tiếp tục sắp xếp ở cả Nhật Bản và Hoa Kỳ để giúp đẩy nhanh quá trình, hướng đến hoạt động toàn cầu hóa.



Dự kiến, giá của thiết bị này là 1,5 triệu USD, tương đương khoảng 38 tỷ đồng. Việc giao hàng sẽ bắt đầu từ cuối năm 2025 hoặc dầu năm 2026.

