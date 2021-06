Ngắm xe môtô WMC250EV chạy điện 2 tầng dị nhất thế giới

Mới đây, một công ty có tên White Motorcycle Con Concept đã giới thiệu tới công chúng mẫu xe motor điện có tên gọi WMC250EV chạy điện vô cùng đặc biệt. Mẫu xe này dự kiến sẽ được đưa ra đường thử trong vòng 1 năm tới để xác lập mục tiêu đạt vận tốc tối đa 407 km/h và trở thành mẫu motor điện khủng khiếp nhất từng được sản xuất. Ngay ở phần ngoại hình, WMC250EV chạy điện mới đã gây chú ý với người xem nhờ kiểu thiết kế "2 tầng" vô cùng độc đáo. Cụ thể, White Motorcycle Con Concept đã thiết kế cho mẫu xe này một lỗ thông gió cỡ lớn hình trụ có chiều dài xuyên suốt từ đầu tới đuôi xe. Lỗ thông gió này được nhà sản xuất đặt tên gọi là V-Air và được xem như một tính năng riêng của xe. Đây là một chi tiết mang đặc trưng thiết kế khí động học của WMC250EV. Theo công bố, lỗ thông gió V-Air có thể giảm tới 70% lực cản của không khí lên WMC250EV so với các mẫu xe thông thường. Chính bởi có một lỗ thông gió "siêu to khổng lồ" như vậy, WMC250EV có cấu tạo 2 phần tách biệt khá độc đáo.



Theo White Motorcycle Con Concept, nhằm giảm tối đa trọng lượng không cần thiết cho mẫu WMC250EV, carbon là vật liệu chính được hãng này sử dụng trên xe. Nhờ đó, cân nặng của WMC250EV chạy điện hai tầng chỉ đạt khoảng 300 kg, nhẹ hơn khá nhiều so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cùng tầm.



Nguồn cung sức mạnh cho WMC250EV đến từ hệ thống D-Drive, gồm 2 mô-tơ điện 20kW gắn ở bánh trước và 2 mô-tơ điện AC 30kW gắn ở bánh sau, sản sinh tổng công suất 100 kW, tương đương 134 mã lực.



Tốc độ tối đa mà nhà sản xuất kỳ vọng trên WMC250EV là 407 km/h. Đi kèm với đó là trang bị cụm pin lithium-ion 15 kWh.

Video: Giới thiệu môtô WMC250EV chạy điện nhanh nhất thế giới.





