Ngắm Toyota Land Cruiser 300 hầm hố và sang chảnh đến từ Khann

Đây là dự án thứ hai của Khann International trên dòng xe này của Toyota. Trước đó, hãng cũng ra mắt phiên bản Toyota Land Cruiser 200 hàng khủng. So với nguyên bản, Toyota Land Cruiser 300 từ Khann mang một dáng vẻ mạnh mẽ hơn với những nét cắt xẻ dọc thân xe cùng với các hốc gió tạo nên một tổng thể xe mang tính khí động học. Các vị trí như lưới tản nhiệt, ốp gương hậu, viền cản trước và sau, cánh gió, ống xả đều được chế tác từ sợi carbon mang lại vẻ sang trọng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ cho chiếc xe. Khann cũng đã chế tác lại bộ mâm đa chấu 22 inch được phay cắt tinh tế đẹp hơn rất nhiều so với mâm 6 chấu đơn trên nguyên bản. Khann không can thiệp vào khối động cơ trên bản độ này, Toyota Land Cruiser 300 vẫn sở hữu động cơ xăng tăng áp kép V6 3.5L hoàn toàn mới sản sinh công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tại Việt Nam, giá xe Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới được phân phối chính hãng với mức 4,071 tỷ đồng cho màu trắng ngọc trai và 4,06 tỷ đồng cho các màu sơn còn lại. Video: Ngắm chi tiết Toyota Land Cruiser 300 độ Khann International.

