Ngắm "thần gió" Pagani Huayra BC cực hiếm phối màu độc đáo

Siêu xe Pagani Huayra BC là phiên bản được thiết kế tập trung vào hiệu năng hơn so với Huayra nguyên bản và từng được ra mắt tại triển lãm Geneva Motorshow 2016. Phiên bản này được đặt theo tên của một người bạn thân của Horacio Pagani, Benny Caiola. Đây cũng chính là khách hàng đầu tiên của thương hiệu Pagani từ những ngày đầu thành lập thương hiệu. Phiên bản thần gió Pagani Huayra BC trong bài viết này được trang bị động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.0 lít tiêu chuẩn của Huayra nhưng đã được tinh chỉnh lại để có khả năng sản sinh tổng công suất lên tới 745 mã lực, mô-men xoắn 1100 Nm. Với những cải tiến so với Huayra nguyên bản, trọng lượng khô của xe đã giảm khoảng 132 kg xuống mức khoảng 1218 kg nhờ ứng dụng vật liệu carbon triax mới. Vật liệu này được Pagani tuyên bố là nhẹ hơn 50% và chắc hơn 20% so với chất liệu sợi carbon thông thường, từ đó đem tới tỉ lệ công suất trên trọng lượng là 1,62 kg trên mỗi mã lực. Trên phiên bản này, Pagani còn đem tới cho xe nâng cấp hệ thống xả titan nhẹ hơn, phần mâm xe hợp kim mới với các chấu mâm kép thẳng, khác biệt so với thiết kế mâm chấu cong như phiên bản Huayra thông thường. Xe được trang bị bộ lốp xe là loại Pirelli P-Zero Corsas có 12 hợp chất cao su khác nhau, hệ thống treo và xương đòn được làm bằng nhôm hàng không được gọi là Avional. Huayra BC cũng có cản trước mới với bộ chia gió phía trước và cánh gió, hai bên hông sâu hơn và bộ khuếch tán không khí trải dài toàn bộ chiều rộng của cản sau với cánh gió sau lớn. Tất cả các thành phần ngoại thất trên xe đều được sử dụng để tối ưu hóa lực ép và lực cản, đồng thời cũng đem đến cho chiếc xe một ngoại hình hầm hố hơn đáng kể so với Pagani Huayra nguyên bản. Huayra BC sử dụng hộp số sàn 7 cấp Xtrac hoàn toàn mới. Phần lớn các chi tiết ngoại thất của chiếc Huayra BC đều được làm bằng carbon triax giúp cắt giảm trọng lượng tổng thể của xe. Trong số 20 chiếc Pagani Huayra BC, đây chính là một trong những chiếc xe được phối với màu sắc độc đáo và nổi bật nhất. Chiếc xe sở hữu ngoại thất màu xanh lá cây với sắc độ nhạt dạng ánh kim được đặt trên là Verde McLaren, kết hợp với đó chính là những chi tiết bằng carbon ngoại thất với carbon màu bronze sáng Oro Giallo. Ngoài ra, chiếc xe còn được tô điểm với đường nét viền ngang thân xe màu vàng Gold nổi bật. Chiếc xe được trang bị bộ mâm màu đen bóng với mâm xe được viền màu xanh Verde McLaren trùng màu với thân xe, thêm vào đó chính là cùm phanh vàng tạo điểm nhấn độc đáo. Khoang nội thất của chiếc xe cũng được phối theo gam màu cực ấn tượng và “phá cách” với chất liệu da màu xanh lá Verde Smeraldo, kết hợp với đó chính là các phần ghế ngồi được bọc da màu be Alpha Centauri Leather. Các chi tiết nội thất được thêu bằng chỉ màu be, đem lại cảm giác sang trọng cho người ngồi trong xe. Có thể thấy, các phần ghế ngồi của Huayra BC đã được thiết kế lại khác biệt so với Huayra nguyên bản theo phong cách thể thao hơn. Huayra BC vẫn sử dụng động cơ AMG M150 V12 dung tích 6.0 lít tăng áp kép như Huayra tiêu chuẩn nhưng công suất đã được Pagani nâng lên 755 mã lực đi cùng 1.100 Nm mô-men xoắn. Xe sử dụng hộp số tuần tự X-trac 7 cấp ly hợp đơn. Pagani vẫn sử dụng hộp số ly hợp đơn vì hộp số này nhẹ hơn hộp số ly hợp kép đến 40% trong khi thời gian sang số cũng không quá khác biệt. Huayra BC có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong 2,3 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 370 km/h. Pagani cho biết hãng chỉ sản xuất đúng 20 chiếc, giá xe Pagani Huayra BC Coupe mỗi chiếc lên đến 3,7 triệu USD. video: Pagani Huayra BC - tuyệt tác nghệ thuật trong giới siêu xe.

Siêu xe Pagani Huayra BC là phiên bản được thiết kế tập trung vào hiệu năng hơn so với Huayra nguyên bản và từng được ra mắt tại triển lãm Geneva Motorshow 2016. Phiên bản này được đặt theo tên của một người bạn thân của Horacio Pagani, Benny Caiola. Đây cũng chính là khách hàng đầu tiên của thương hiệu Pagani từ những ngày đầu thành lập thương hiệu. Phiên bản thần gió Pagani Huayra BC trong bài viết này được trang bị động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.0 lít tiêu chuẩn của Huayra nhưng đã được tinh chỉnh lại để có khả năng sản sinh tổng công suất lên tới 745 mã lực, mô-men xoắn 1100 Nm. Với những cải tiến so với Huayra nguyên bản, trọng lượng khô của xe đã giảm khoảng 132 kg xuống mức khoảng 1218 kg nhờ ứng dụng vật liệu carbon triax mới. Vật liệu này được Pagani tuyên bố là nhẹ hơn 50% và chắc hơn 20% so với chất liệu sợi carbon thông thường, từ đó đem tới tỉ lệ công suất trên trọng lượng là 1,62 kg trên mỗi mã lực. Trên phiên bản này, Pagani còn đem tới cho xe nâng cấp hệ thống xả titan nhẹ hơn, phần mâm xe hợp kim mới với các chấu mâm kép thẳng, khác biệt so với thiết kế mâm chấu cong như phiên bản Huayra thông thường. Xe được trang bị bộ lốp xe là loại Pirelli P-Zero Corsas có 12 hợp chất cao su khác nhau, hệ thống treo và xương đòn được làm bằng nhôm hàng không được gọi là Avional. Huayra BC cũng có cản trước mới với bộ chia gió phía trước và cánh gió, hai bên hông sâu hơn và bộ khuếch tán không khí trải dài toàn bộ chiều rộng của cản sau với cánh gió sau lớn. Tất cả các thành phần ngoại thất trên xe đều được sử dụng để tối ưu hóa lực ép và lực cản, đồng thời cũng đem đến cho chiếc xe một ngoại hình hầm hố hơn đáng kể so với Pagani Huayra nguyên bản. Huayra BC sử dụng hộp số sàn 7 cấp Xtrac hoàn toàn mới. Phần lớn các chi tiết ngoại thất của chiếc Huayra BC đều được làm bằng carbon triax giúp cắt giảm trọng lượng tổng thể của xe. Trong số 20 chiếc Pagani Huayra BC, đây chính là một trong những chiếc xe được phối với màu sắc độc đáo và nổi bật nhất. Chiếc xe sở hữu ngoại thất màu xanh lá cây với sắc độ nhạt dạng ánh kim được đặt trên là Verde McLaren, kết hợp với đó chính là những chi tiết bằng carbon ngoại thất với carbon màu bronze sáng Oro Giallo. Ngoài ra, chiếc xe còn được tô điểm với đường nét viền ngang thân xe màu vàng Gold nổi bật. Chiếc xe được trang bị bộ mâm màu đen bóng với mâm xe được viền màu xanh Verde McLaren trùng màu với thân xe, thêm vào đó chính là cùm phanh vàng tạo điểm nhấn độc đáo. Khoang nội thất của chiếc xe cũng được phối theo gam màu cực ấn tượng và “phá cách” với chất liệu da màu xanh lá Verde Smeraldo, kết hợp với đó chính là các phần ghế ngồi được bọc da màu be Alpha Centauri Leather. Các chi tiết nội thất được thêu bằng chỉ màu be, đem lại cảm giác sang trọng cho người ngồi trong xe. Có thể thấy, các phần ghế ngồi của Huayra BC đã được thiết kế lại khác biệt so với Huayra nguyên bản theo phong cách thể thao hơn. Huayra BC vẫn sử dụng động cơ AMG M150 V12 dung tích 6.0 lít tăng áp kép như Huayra tiêu chuẩn nhưng công suất đã được Pagani nâng lên 755 mã lực đi cùng 1.100 Nm mô-men xoắn. Xe sử dụng hộp số tuần tự X-trac 7 cấp ly hợp đơn. Pagani vẫn sử dụng hộp số ly hợp đơn vì hộp số này nhẹ hơn hộp số ly hợp kép đến 40% trong khi thời gian sang số cũng không quá khác biệt. Huayra BC có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong 2,3 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 370 km/h. Pagani cho biết hãng chỉ sản xuất đúng 20 chiếc, giá xe Pagani Huayra BC Coupe mỗi chiếc lên đến 3,7 triệu USD. video: Pagani Huayra BC - tuyệt tác nghệ thuật trong giới siêu xe.