Ngắm SUV hạng sang BMW X7 đầu tiên trên thế giới được bọc giáp

Nhìn từ bên ngoài, BMW X7 của Inkas trông như một chiếc xe tiêu chuẩn được hoàn thiện trong bộ kit màu đen toàn diện. Ngoại trừ logo thì mọi chi tiết ở thân xe đều chìm trong sắc đen. Nhưng thực ra mẫu SUV hạng sang BMW X7 chống đạn này đã được trang bị gói áo giáp 360 độ độc quyền của Inkas với xếp hạng bảo vệ BR6, bao gồm một lớp cửa kính bổ sung có khả năng chống đạn. Theo Inkas, BMW X7 mới có thể chống đạn 7.62 hoặc .308 và an toàn thoát khỏi vụ nổ do hai quả lựu đạn nổ đồng thời. Ngoài ra, Inkas còn lắp đặt cho BMW X7 nhiều thiết bị bảo vệ khác như hệ thống lọc khí chống khí độc, còi báo động, đèn khẩn cấp xin đường, tăng cường khả năng quan sát ban đêm và hệ thống màn khói...Các tùy chọn cũng bao gồm việc nâng cấp động cơ lên 612 mã lực. Với phần trọng lượng gia tăng, hệ thống treo của BMW X7 rõ ràng cũng cần được sửa đổi, xe cũng được lắp lốp run-flat để di chuyển tốt. Bộ pin và mô-đun điều khiển điện tử cũng có thêm phần bảo vệ theo tiêu chuẩn. Ở bên trong, khách hàng vẫn được hưởng đủ sự thoải mái và tiện nghi của một chiếc BMW X7 bình thường, ba hàng ghế bọc da được giữ nguyên tuy nhiên khoang cốp có vẻ bị thu hẹp một chút vì sự xuất hiện của cửa an ninh phía sau. Inkas cho biết đây là chiếc BMW X7 thương mại đầu tiên trên thế giới được trang bị áo giáp và hiện đã có sẵn để đặt hàng. Mức giá xe BMW X7 chống đạn này chưa được công bố chính thức. Video: SUV hạng sang BMW X7 chống đạn của Inkas.

