Ngắm SUV cỡ trung Ford Edge 2021 mới từ 815 triệu đồng

Hôm qua, ngày 22/12/2020, hãng Ford đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng SUV cỡ trung Edge dưới cái tên Edge Plus tại thị trường Trung Quốc. Đúng như những hình ảnh rò rỉ từ cách đây vài tuần, Ford Edge Plus 2021 mới dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu thiết kế ngoại thất không giống với xe đang bán tại Mỹ. Ở phiên bản 2021, Edge Plus được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Ford nên trông trẻ trung, hiện đại và thời trang hơn trước. Theo đó, trên đầu xe, mẫu SUV cỡ trung này được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác mới với viền màu tối, kéo dài sang hai bên đèn pha. Bên trong cụm đèn pha là 2 bóng LED và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" nằm úp ngược. Ngoài ra, mẫu xe Ford Edge Plus 2021 còn có hốc gió 2 bên khá rộng, đi kèm viền mạ crôm hình chữ "J" để trang trí khiến phần đầu xe trông ấn tượng hơn. So với đầu xe, thiết kế bên sườn và đuôi xe thay đổi ít hơn. Xe được trang bị đèn hậu nằm ngang, nối với nhau bằng nẹp mạ crôm dày dặn ở giữa, nằm bên trên logo của hãng Ford. Bên dưới logo này là tem chữ nổi "Edge" nhằm tăng tính nhận diện thương hiệu cho xe. Tương tự phiên bản cũ, phần cản sau của Ford Edge Plus 2021 vẫn được thiết kế 2 màu. Thêm vào đó là khu vực lắp biển số được thiết kế hình thang khá lớn và 2 đầu ống xả nằm trong bộ khuếch tán gió giả. Cũng giống như trước đây, Ford Edge Plus 2021 vẫn có cả phiên bản 5 chỗ và 7 chỗ. Bước vào bên trong Ford Edge Plus 2021, người lái có lẽ sẽ chú ý ngay đến màn hình cỡ lớn của mẫu SUV cỡ trung này. Thực chất, đây là 2 màn hình nối liền nhau, tạo thành 1 khối có kích thước 21 inch, theo phong cách của những chiếc xe sang Mercedes-Benz. Ngoài ra, hãng Ford còn chuyển cửa gió điều hòa trung tâm của mẫu SUV cỡ trung này xuống vị trí dưới màn hình thông tin giải trí. Dưới nữa là màn hình của hệ thống điều hòa và 2 núm xoay cơ học để người dùng chỉnh cho dễ. Trên cụm điều khiển trung tâm của mẫu xe Mỹ này không có cần số truyền thống, thay vào đó là núm xoay chọn số. Thêm vào đó là ngăn chứa đồ có nắp che, tích hợp khay sạc điện thoại thông minh không dây và cổng USB... Theo hãng Ford, khoảng duỗi chân cho hành khách ngồi trên hàng ghế thứ 2 của Edge Plus 2021 đã được tăng lên. Thêm nữa là sự xuất hiện của hệ thống âm thanh B&O mới và công nghệ C-V2X. Công nghệ này cho phép liên kết thời gian thực giữa xe với xe, xe với cơ sở hạ tầng và xe với nền tảng điều khiển giao thông đô thị bằng đám mây. Cùng với Explorer hoàn toàn mới, Edge Plus là một trong hai mẫu xe đầu tiên của Ford tại Trung Quốc được trang bị công nghệ này. "Trái tim" của Ford Edge Plus 2021 tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Ở bản cao cấp, Ford Edge 2021 sẽ có cả hệ dẫn động 4 bánh. Cuối cùng là hệ thống trợ lái thông minh Ford Co-Pilot360 với công nghệ kiểm soát hành trình thích ứng, cho phép mẫu SUV này lái bán tự động cấp độ 2. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Ford Edge Plus 2021 từ 229.800 - 309.800 Nhân dân tệ (tương đương 815 triệu đến 1,09 tỷ đồng), xe có tổng cộng 6 phiên bản. Video: Chi tiết SUV cỡ trung Ford Edge 2021 mới tại Trung Quốc.

Hôm qua, ngày 22/12/2020, hãng Ford đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng SUV cỡ trung Edge dưới cái tên Edge Plus tại thị trường Trung Quốc. Đúng như những hình ảnh rò rỉ từ cách đây vài tuần, Ford Edge Plus 2021 mới dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu thiết kế ngoại thất không giống với xe đang bán tại Mỹ. Ở phiên bản 2021, Edge Plus được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Ford nên trông trẻ trung, hiện đại và thời trang hơn trước. Theo đó, trên đầu xe, mẫu SUV cỡ trung này được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác mới với viền màu tối, kéo dài sang hai bên đèn pha. Bên trong cụm đèn pha là 2 bóng LED và dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" nằm úp ngược. Ngoài ra, mẫu xe Ford Edge Plus 2021 còn có hốc gió 2 bên khá rộng, đi kèm viền mạ crôm hình chữ "J" để trang trí khiến phần đầu xe trông ấn tượng hơn. So với đầu xe, thiết kế bên sườn và đuôi xe thay đổi ít hơn. Xe được trang bị đèn hậu nằm ngang, nối với nhau bằng nẹp mạ crôm dày dặn ở giữa, nằm bên trên logo của hãng Ford. Bên dưới logo này là tem chữ nổi "Edge" nhằm tăng tính nhận diện thương hiệu cho xe. Tương tự phiên bản cũ, phần cản sau của Ford Edge Plus 2021 vẫn được thiết kế 2 màu. Thêm vào đó là khu vực lắp biển số được thiết kế hình thang khá lớn và 2 đầu ống xả nằm trong bộ khuếch tán gió giả. Cũng giống như trước đây, Ford Edge Plus 2021 vẫn có cả phiên bản 5 chỗ và 7 chỗ. Bước vào bên trong Ford Edge Plus 2021, người lái có lẽ sẽ chú ý ngay đến màn hình cỡ lớn của mẫu SUV cỡ trung này. Thực chất, đây là 2 màn hình nối liền nhau, tạo thành 1 khối có kích thước 21 inch, theo phong cách của những chiếc xe sang Mercedes-Benz. Ngoài ra, hãng Ford còn chuyển cửa gió điều hòa trung tâm của mẫu SUV cỡ trung này xuống vị trí dưới màn hình thông tin giải trí. Dưới nữa là màn hình của hệ thống điều hòa và 2 núm xoay cơ học để người dùng chỉnh cho dễ. Trên cụm điều khiển trung tâm của mẫu xe Mỹ này không có cần số truyền thống, thay vào đó là núm xoay chọn số. Thêm vào đó là ngăn chứa đồ có nắp che, tích hợp khay sạc điện thoại thông minh không dây và cổng USB... Theo hãng Ford, khoảng duỗi chân cho hành khách ngồi trên hàng ghế thứ 2 của Edge Plus 2021 đã được tăng lên. Thêm nữa là sự xuất hiện của hệ thống âm thanh B&O mới và công nghệ C-V2X. Công nghệ này cho phép liên kết thời gian thực giữa xe với xe, xe với cơ sở hạ tầng và xe với nền tảng điều khiển giao thông đô thị bằng đám mây. Cùng với Explorer hoàn toàn mới, Edge Plus là một trong hai mẫu xe đầu tiên của Ford tại Trung Quốc được trang bị công nghệ này. "Trái tim" của Ford Edge Plus 2021 tại thị trường Trung Quốc là khối động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Ở bản cao cấp, Ford Edge 2021 sẽ có cả hệ dẫn động 4 bánh. Cuối cùng là hệ thống trợ lái thông minh Ford Co-Pilot360 với công nghệ kiểm soát hành trình thích ứng, cho phép mẫu SUV này lái bán tự động cấp độ 2. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Ford Edge Plus 2021 từ 229.800 - 309.800 Nhân dân tệ (tương đương 815 triệu đến 1,09 tỷ đồng), xe có tổng cộng 6 phiên bản. Video: Chi tiết SUV cỡ trung Ford Edge 2021 mới tại Trung Quốc.