Ngắm siêu xe Bugatti Veyron Fbg par Hermès hàng hiếm

Tuy nhiên, ít ai biết rằng phong trào này đã nở rộ từ rất nhiều năm về trước. Nhiều năm về trước, có một số phiên bản kết hợp với thương hiệu thời trang từng được ra đời như Lamborghini Murcielago LP640 Versace hay Fiat 500 Gucci. Trong năm 2008, hãng xe Pháp đã từng ra mắt phiên bản siêu xe Bugatti Veyron được kết hợp với thương hiệu thời trang Hermès mang tên “Bugatti Veyron Faubourg Par Hermès”. Tên của phiên bản này có đề cập đến cửa hàng gốc của thương hiệu Hermès trên đường phố Rue du Faubourg Saint-Honoré thuộc quận 8 ở thủ đô Paris. Kí hiệu “Fbg” là viết tắt của cụm từ Faubourg”. Bugatti Veyron Fbg par Hermès chính là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự pha trộn hoàn hảo giữa sự tinh tế về kỹ thuật và thẩm mỹ của Émile Hermès và Ettore Bugatti. Kết hợp với các nghệ nhân đến từ Hermès, nhà thiết kế Gabriele Pezzini đã tinh chỉnh Veyron với kiểu dáng, phong cách và bản sắc của Hermès. Chính vì thế mà chiếc Veyron Hermès sở hữu một số những chi tiết khác biệt hơn so với những chiếc Veyron bản thương mại khác. Một trong những điểm khác biệt dễ thấy nhất chính là phần mâm xe và phần cản trước. Các nhà thiết kế đã sử dụng thiết kế thân vỏ Bugatti với hai tông màu truyền thống để tạo ra sự hài hòa, thống nhất trực quan giữa thiết kế màu sắc ngoại thất và bên trong khu vực nội thất của chiếc xe. màu sắc của nắp ca-pô được sử dụng cả vào phía trong khu vực nội thất cùng cánh gió sau. Các lỗ thông hơi trên mép vành xe được thiết kế theo phong cách đặc trưng của các đường may Hermès cũng như được lấy cảm hứng chủ yếu từ mẫu xe đua huyền thoại Type 35. Các tấm lưới nhôm trên bộ tản nhiệt và các phần hốc gió khác được tạo họa tiết bằng chữ cái H, biểu tượng thương hiệu Hermès. Gần như tất cả các bề mặt bên trong và nhiều chi tiết của Bugatti Veyron Fbg par Hermès như tay nắm cửa và ghế ngồi đều được thiết kế từ đầu trong các xưởng Hermès ở Paris và toát lên sự sang trọng đặc trưng của thương hiệu Hermès. Bảng điều khiển bằng nhôm đã được loại bỏ nhằm nhường chỗ cho một loại da bò đặc biệt. Bò đực sẽ đem lại da chất lượng tốt hơn vì da của chúng có thể kéo co dãn. Chỉ có 4 chiếc Bugatti Veryon Hermès hàng hiếm được sản xuất với 2 màu sắc chủ yếu Indigo Blue phối cùng Vermillion Red và phối màu Ebony Metallic cùng Etoupe. Đây là một trong những phiên bản mang giá trị nghệ thuật cao cấp từ nhiều năm về trước của thương hiệu Bugatti. Sau 12 năm, Chiron Hermès đã ra đời, đánh dấu lần thứ 2 khi hai thương hiệu này cùng làm việc và chế tạo ra những siêu phẩm không chỉ nhanh, mạnh mà còn đẹp, mang giá trị cao về nghệ thuật. Video: Ngắm siêu xe Bugatti Veyron Fbg par Hermès hàng hiếm.

