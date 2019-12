Ngắm siêu sedan BMW Alpina B7 2020 màu độc tại Abu Dhabi

“Sang trọng” & “Thanh lịch” là 2 từ ngữ mà đại lý BMW Abu Dhabi đã dành để miêu tả mẫu siêu sedan BMW Alpina B7 2020 nhất vừa cập bến của họ. Chiếc B7 xuất hiện với những đường sơn trắng cổ điển, chạy dọc thân xe cùng dòng chữ ‘Alpina’, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim tạo nên một tổng thể hoàn hảo cho chiếc sedan truyền thống. Về phần lưới tản nhiệt, BMW đã từng gây nhiều tranh cãi với thiết kế lưới hình quả thận "khổng lồ", tuy nhiên, một chiếc “mũi” to bản như thế có vẻ khá phù hợp với những mẫu xe bề thế như 7 Series, X7 hay cả chiếc B7. Về màu sắc, chiếc BMW Alpina B7 2020 mới trong bài viết này sở hữu lớp sơn ngoại thất màu Xanh Tanzanite Blue Metallic và nội thất thất da phối 2 màu Cam Mandarin và Xanh Night Lavalina. Thông tin về mức giá bán hiện chưa được đại lý công bố, tuy nhiên, con số này dự kiến sẽ cao hơn 141.700 USD cho biến thể Alpina B7 2020 cơ sở tại thị trường Mỹ. Một chi tiết thú vị khác, chất liệu da Lavalina được nhắc tới ở trên sẽ không xuất hiện trên những model của Mỹ do các vấn đề an toàn liên quan tới túi khí. Do đó, các khách hàng tại đây sẽ chỉ có lựa chọn da Nappa hoặc Merino. Bên cạnh thiết kế lịch lãm, BMW B7 còn đang giữ kỉ lục là chiếc sedan 4 cửa nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa 330 km/h. Một đối thủ khác là Dodge Charger Hellcat cũng chỉ đạt tốc độ tối đa 329 km/h, tuy nhiên 2 mẫu xe lại không thực sự phù hợp để so sánh bởi 2 thiên hướng thiết kế khác nhau.Giá xe BMW Alpina B7 2020 màu độc tại Abu Dhabi này hiện vẫn chưa được công bố, tuy nhiên nó sẽ không hề rẻ so với bản thường. Video: Chi tiết BMW Alpina B7 2020 mới.

