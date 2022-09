Ngắm Range Rover SWB First Edition 2022 chính hãng từ 11,8 tỷ đồng

Land Rover Range Rover 2022 bản First Edition đã xuất hiện tại đại lý chính hãng của Land Rover tại Hà Nội. Những chiếc First Edition được định vị cao cấp hơn bản Autobiography và chỉ được sản xuất với số lượng cực kỳ hạn chế trong khoảng thời gian đầu kể từ lúc xe mới ra mắt trên phạm vi toàn thế giới, dành riêng cho số ít những khách hàng đặt mua sớm nhất. Chiếc xe trong bài có tên đầy đủ là Land Rover Land Rover SWB First Edition P400. Về cơ bản, Range Rover 2022 First Edition về Việt Nam dựa trên nền tảng Autobiography, tức là những tính năng gì bản Autobiography có thì mặc định chúng cũng sẽ xuất hiện trên First Edition. Ngoại thất của chiếc Range Rover 2022 có thiết kế mới nhiều khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Xe mang triết lý thiết kế tối giản nhưng rất tinh tế và sang trọng với mui xe thấp dần về phía sau, đường viền ở giữa thân xe mạnh mẽ chắc chắn tạo điểm nhấn và ngưỡng cửa lớn hơn. Đầu xe sở hữu cụm đèn pha LED kỹ thuật số đặc trưng có thiết kế vuông vắn hơn. Lưới tản nhiệt với bốn thanh ngang, đi kèm với dòng chữ “Range Rover” đặt ngay phía trên ca-pô. Phiên bản SWB có chiều dài trục cơ sở ở mức 2.997 mm (bản LWB trục cơ sở dài sẽ là 3.197 mm). Tổng thể xe dài 5.052 mm, rộng 2.047 mm và cao 1.870 mm. Khối lượng không tải ở mức 2.379 kg. Khoảng sáng gầm dao động từ 219 - 295 mm tùy theo thiết lập của hệ thống treo khí nén. Phiên bản này chỉ có 2 hàng ghế/5 chỗ ngồi. Thân xe sở hữu cụm gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp đèn chào mừng; mâm 23 inch 15 chấu sơn bạc; gói trang bị Autobiography tạo điểm nhấn đặc trưng. Ở thế hệ mới, thiết kế đuôi xe có thiết kế khác biệt hoàn toàn với cụm đèn hậu ẩn tạo nên sự liền mạch ở phía đuôi xe. Phong cách xuyên suốt của thế hệ này là sự liền mạch của hầu hết chi tiết từ đầu đến đuôi xe. Ống xả đặt ẩn phía dưới cản sau. Đặc biệt, nóc xe sở hữu chi tiết 2 vây cá tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Bên trong nội thất, chiếc Range Rover 2022 First Edition sở hữu nhiều tiện nghi nổi bật như ghế bọc da Semi-Aniline; gỗ ốp Natural Ecru Walnut khắc viền kim loại; trần xe và thảm sàn SV Bespoke; ngăn làm lạnh đồ uống trong tựa tay trung tâm phía trước; sạc không dây 15W cho điện thoại; điều hòa có chức năng tạo ion, khử khuẩn và lọc bụi mịn PM2.5; rèm che nắng phía sau điều khiển điện; gương chiếu hậu trong xe kỹ thuật số ClearSight... Vô lăng thiết kế mới bọc da hai màu, tích hợp nút bấm hỗ trợ cùng lẫy chuyển số phía sau. Bảng đồng hồ kỹ thuật số Interactive Driver Display 13,7 inch mới sang trọng.Range Rover thế hệ mới được nâng cấp công nghệ thông tin giải trí Pivi Pro từng đoạt giải thưởng của Land Rover với màn hình cảm ứng lớn nhất từ trước đến nay. Màn hình nổi, cong có kích thước 13,1 inch thể hiện độ sắc nét hoàn hảo. Hàng ghế trước chỉnh điện 24 hướng tích hợp sưởi, làm mát và massage đá nóng. Hàng ghế sau chỉnh điện đa hướng hạng thương gia Executive Class Comfort Plus với đệm đỡ chân, tích hợp sưởi, làm mát và massage đá nóng. Màn hình điều khiển cảm ứng ở hàng ghế sau kích thước 8-inch được gắn ở tựa tay trung tâm giúp người dùng điều khiển dễ dàng và trực quan để có được vị trí ngồi hoàn hảo, nâng cao trải nghiệm sang trọng cho hàng ghế sau. Ngoài ra còn một màn hình 8 inch cảm ứng khác được tích hợp trong tựa tay trung tâm sau để điều khiển ghế và các chức năng riêng cho hàng ghế sau. Hành khách ngồi phía sau được tận hưởng hệ thống giải trí riêng với 2 màn hình cảm ứng 11,4 inch, có cổng HDMI và cổng sạc USB-C PD. Dàn âm thanh vòm Meridian 35 loa cũng là trang bị tiêu chuẩn của bản First Edition. Range Rover SWB First Edition P400 được trang bị động cơ xăng tăng áp Ingenium với 6 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, có công suất 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Động cơ xăng cũng được hỗ trợ thêm bởi hệ thống Dừng/Khởi động gồm một bộ đề 48V và dây đai thông minh, giúp tiết kiệm nhiên liệu bằng cách tạm ngắt mỗi khi người lái rời chân khỏi bàn đạp ga một lúc lâu (chẳng hạn như chạy trớn), để sau đó có thể nhanh chóng tái khởi động bằng nguồn năng lượng thất thoát đã được thu hồi và lưu trữ lại trong quá trình giảm tốc hoặc phanh. Video: Khám phá Range Rover LWB Autobiography L460 tại Việt Nam.

