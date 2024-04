Ngắm Porsche 911 Targa của Theon Design, riêng tiền độ 12,3 tỷ đồng

Mẫu xe này cũng chính là chiếc Porsche 911 Targa độ của Theon đầu tiên được sử dụng để nâng cấp. Chiếc 911 Targa này đã được nâng cấp với các tấm thân xe được chế tác bằng sợi carbon. Xe sử dụng khối động cơ flat-six dung tích 4.0 lít. Khối động cơ này đã được nâng cấp cho ra công suất 403 mã lực, mô-men xoắn đạt mức 434 Nm. Phiên bản độ này đã có tỷ lệ công suất trên trọng lượng hoàn hảo tương đương với Porsche 911 GT3 thế hệ 991. Nhằm đen đến trải nghiệm lái phấn khích và thú vị hơn, xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp được tinh chỉnh theo các thiết lập của chính mẫu xe thể thao 993 RS. Vị trí bàn đạp được thiết lập lại giúp người lái có thể đổi giữa chân côn và chân phanh linh hoạt hơn. Với bánh đà nhẹ, phản ứng ga đã nhạy bén hơn giúp xe phản ứng nhanh hơn với các thao tác của người lái. Xe cũng được trang bị hệ thống xả đặt riêng mang đến cho Targa một âm thanh động cơ ấn tượng hơn. Hệ thống xả On Off này có thể đóng mở theo cài đặt của người lái hoặc cũng có thể tự động tắt bật theo các thiết lập tự động. Mẫu xe độ cũng được thừa hưởng hệ thống phanh của 993 RS, từ đây tăng hiệu quả phanh cho chiếc xe thể thao cổ điển. Theon đã sử dụng công nghệ Công thức 1 để chế tạo hệ thống giằng bằng sợi carbon. Thân xe bằng sợi carbon của GBR003 được hoàn thiện với màu xanh lam nhạt với màu sơn tương phản của Porsche dọc theo thân xe. Riêng cánh cửa xe không được làm từ sợi carbon vì mục đích bảo vệ người ngồi trong xe khi không may có va chạm hông. Xe được trang bị bộ mâm Fuchs 18 inch nổi bật đi kèm với cùm phanh sơn cùng màu với thân xe. Để đảm bảo hiệu năng vận hành, xe được trang bị bộ lốp hiệu năng cao Michelin Pilot 4S. Về nội thất, xe được trang trí kết hợp giữa vật liệu sang trọng với nét tinh tế của xe thể thao. Để giữ trọng lượng thấp, khoang nội thất của xe được trang bị nhiều chi tiết được hoàn thiện bằng sợi carbon, một số chi tiết khác được bọc chất liệu da. Ghế ngồi được bọc da bán aniline cùng họa tiết trắng đen Pepita màu xám Agate nguyên bản của Porsche. Hàng ghế sau lấy cảm hứng từ ghế thể thao của Porsche 928 và được tích hợp loa siêu trầm. Xe được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Bluetooth Pioneer P99RS với hệ thống sáu loa Focal và bộ khuếch đại Focal. Phần mui Targa đã được sửa đổi để đảm bảo phù hợp với khung gầm được gia cố và được trang trí bằng vật liệu mohair cao cấp. Phần mui xe có thể được cất gọn trong một chiếc túi đựng riêng, sau đó cho vào cốp xe bọc da. Về giá độ Porsche 911 Targa, tác phẩm nghệ thuật ôtô này không hề rẻ với giá khởi điểm cơ bản ở mức từ 526.000 USD (khoảng 12,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giá này chưa bao gồm giá cho xe nguyên bản cũng như các tùy chọn trang bị cao cấp khác. Video: Chi tiết Porsche 911 Targa của Theon Design.

Mẫu xe này cũng chính là chiếc Porsche 911 Targa độ của Theon đầu tiên được sử dụng để nâng cấp. Chiếc 911 Targa này đã được nâng cấp với các tấm thân xe được chế tác bằng sợi carbon. Xe sử dụng khối động cơ flat-six dung tích 4.0 lít. Khối động cơ này đã được nâng cấp cho ra công suất 403 mã lực, mô-men xoắn đạt mức 434 Nm. Phiên bản độ này đã có tỷ lệ công suất trên trọng lượng hoàn hảo tương đương với Porsche 911 GT3 thế hệ 991. Nhằm đen đến trải nghiệm lái phấn khích và thú vị hơn, xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp được tinh chỉnh theo các thiết lập của chính mẫu xe thể thao 993 RS. Vị trí bàn đạp được thiết lập lại giúp người lái có thể đổi giữa chân côn và chân phanh linh hoạt hơn. Với bánh đà nhẹ, phản ứng ga đã nhạy bén hơn giúp xe phản ứng nhanh hơn với các thao tác của người lái. Xe cũng được trang bị hệ thống xả đặt riêng mang đến cho Targa một âm thanh động cơ ấn tượng hơn. Hệ thống xả On Off này có thể đóng mở theo cài đặt của người lái hoặc cũng có thể tự động tắt bật theo các thiết lập tự động. Mẫu xe độ cũng được thừa hưởng hệ thống phanh của 993 RS, từ đây tăng hiệu quả phanh cho chiếc xe thể thao cổ điển. Theon đã sử dụng công nghệ Công thức 1 để chế tạo hệ thống giằng bằng sợi carbon. Thân xe bằng sợi carbon của GBR003 được hoàn thiện với màu xanh lam nhạt với màu sơn tương phản của Porsche dọc theo thân xe. Riêng cánh cửa xe không được làm từ sợi carbon vì mục đích bảo vệ người ngồi trong xe khi không may có va chạm hông. Xe được trang bị bộ mâm Fuchs 18 inch nổi bật đi kèm với cùm phanh sơn cùng màu với thân xe. Để đảm bảo hiệu năng vận hành, xe được trang bị bộ lốp hiệu năng cao Michelin Pilot 4S. Về nội thất, xe được trang trí kết hợp giữa vật liệu sang trọng với nét tinh tế của xe thể thao. Để giữ trọng lượng thấp, khoang nội thất của xe được trang bị nhiều chi tiết được hoàn thiện bằng sợi carbon, một số chi tiết khác được bọc chất liệu da. Ghế ngồi được bọc da bán aniline cùng họa tiết trắng đen Pepita màu xám Agate nguyên bản của Porsche. Hàng ghế sau lấy cảm hứng từ ghế thể thao của Porsche 928 và được tích hợp loa siêu trầm. Xe được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Bluetooth Pioneer P99RS với hệ thống sáu loa Focal và bộ khuếch đại Focal. Phần mui Targa đã được sửa đổi để đảm bảo phù hợp với khung gầm được gia cố và được trang trí bằng vật liệu mohair cao cấp. Phần mui xe có thể được cất gọn trong một chiếc túi đựng riêng, sau đó cho vào cốp xe bọc da. Về giá độ Porsche 911 Targa , tác phẩm nghệ thuật ôtô này không hề rẻ với giá khởi điểm cơ bản ở mức từ 526.000 USD (khoảng 12,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức giá này chưa bao gồm giá cho xe nguyên bản cũng như các tùy chọn trang bị cao cấp khác. Video: Chi tiết Porsche 911 Targa của Theon Design.