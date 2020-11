Ngắm Mercedes-AMG CLA45 2020, trưởng thành và tuyệt vời hơn

Với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng và hiệu suất ấn tượng, chiếc Mercedes-AMG CLA45 ra mắt lần đầu vào năm 2014 như một mẫu xe sedan hạng sang của Mercedes-AMG. Tuy nhiên, kể từ khi bước vào thế hệ thứ hai trên nền tảng CLA mới nhất của Benz thì chiếc xe mới thực sự thay đổi. Mercedes-AMG CLA45 2020 đã được thiết kế lại để tiến hóa lên thế hệ mới mà không làm mất đi những đặc tính vốn có của một chiếc xe hơi thể thao. Trong khi phiên bản S có sẵn ở các thị trường khác, khách hàng tại Mỹ sẽ chỉ nhận được Mercedes-AMG CLA45 2020 mới với cấu hình động cơ M139 I4 dung tích 2.0L tiêu chuẩn, kết hợp cùng một bộ tăng áp cuộn kép mới mang đến sức mạnh vượt trội hơn (áp suất đạt 30.1 psi - cao hơn so với thế hệ tiền nhiệm ở mức 26.1 psi). Cùng với đó là hệ thống phun xăng trực tiếp, giúp CLA45 2020 đạt công suất tối đa 382 mã lực tại 6500 vòng/phút - tăng 7 mã lực so với phiên bản cũ, momen xoắn cực đại 480 Nm tại 4750 vòng/phút. Hộp số tự động ly hợp kép tiêu chuẩn có 8 cấp số, thay vì 7 cấp số như thế hệ tiền nhiệm, kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic+ được nâng cấp với tính năng điều khiển véc-tơ momen xoắn ở cầu sau giúp Mercedes-AMG CLA45 2020 dễ dàng vượt qua các khúc cua. Với gói trang bị AMG Dynamic Plus trị giá 4300 USD (khoảng 100 triệu đồng), Mercedes-AMG CLA45 2020 nhận được tính năng ngắt kết nối cầu trước cho phép người lái dễ dàng thực hiện những màn drift “đốt lốp” trên đường đua. Ngoài các nút bấm tiện lợi tích hợp trên vô lăng để điều khiển hệ truyền động, khung gầm, hệ thống kiểm soát độ ổn định; CLA45 2020 còn được trang bị thêm hệ thống quản lý phương tiện AMG Dynamics toàn diện, bổ sung thêm chế độ lái Race cùng Drift vào các thiết lập tiêu chuẩn Comfort, Sport, Sport+ và Individual. Không chỉ vậy, gói trang bị AMG Dynamic Plus còn mang đến thiết lập hệ thống treo thể thao hơn cho CLA45 với bộ giảm chấn thích ứng, đĩa phanh lớn hơn cùng bộ kẹp phanh màu đỏ nổi bật, vô-lăng AMG bọc da và da lộn, bộ điều tốc cho phép đạt vận tốc tối đa lên đến 269 km/h (thay vì 250 km/h), ống xả hiệu suất cao và hệ thống ghi dữ liệu Track Pace của AMG. Do được bổ sung thêm một số trang bị và kích thước lớn hơn, Mercedes-AMG CLA45 2020 nặng hơn khoảng 180 pounds (~ 81.6 kg) so với thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, CLA45 2020 rộng hơn 2.0 inch (50.8mm) và dài hơn 1.0 inch (25.4mm) so với phiên bản cũ. Qua thử nghiệm, chiếc Mercedes-AMG CLA45 2020 nặng 1698 kg cho thấy khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h ấn tượng trong 3.7 giây ngắn ngủi, độ bám đường 0.99-g trên bàn trượt skidpad và khoảng cách đạp phanh xấp xỉ 47 mét từ vận tốc 70 mph (~ 112.6 km/h). Mặc dù động cơ I4 2.0L mã M139 trên CLA45 2020 đạt momen xoắn cực đại ở vòng tua máy tương đối cao, nhưng một số hiệu chỉnh của AMG khiến nó trở nên càng ấn tượng hơn với độ trễ không đáng kể. Hộp số ly hợp kép mới được lập trình một cách thông minh, cung cấp khả năng vận hành sắc nét và mượt mà, quá trình sang/chuyển số diễn ra càng ổn định hơn. Hệ thống ống xả chủ động trên Mercedes-AMG CLA45 2020 phát ra những âm thanh uy lực và tràn đầy sức mạnh. Qua thử nghiệm, máy đo âm thanh ghi nhận cường độ của ống xả ở mức 90 dB khi đạp hết ga ở chế độ Race, cao hơn 2 dB so với thế hệ tiền nhiệm. Khi đặt hệ thống ống xả và chế độ lái của Mercedes-AMG CLA45 2020 ở thiết lập tiêu chuẩn, âm thanh sẽ được duy trì ở mức vừa phải và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tiến vào khoang cabin của Mercedes-AMG CLA45 2020, có thể nhận thấy hàng ghế sau có không gian rộng rãi hơn đáng kể (mặc dù vẫn còn khá chật chội ở khoảng sáng trần xe đối với những hành khách cao hơn). Cùng với đó là một tổng thể thiết kế hấp dẫn hơn nhiều với vật liệu đắt tiền, đảm bảo sự sang trọng và không kém phần thể thao. Mọi bề mặt trong khoang cabin không còn rung động theo từng tiếng gầm của động cơ, đem đến những trải nghiệm phù hợp với một chiếc sedan hạng sang. Khoang nội thất CLA45 2020 vẫn nhận được một số điểm nhấn màu đỏ trên viền ghế, bảng taplo, cửa gió điều hòa hay dây đai an toàn. Mercedes-AMG CLA45 2020 được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX thế hệ mới nhất cùng bộ điều khiển touchpad ở bệ trung tâm và các phím bấm tích hợp trên vô-lăng. Vấn đề lớn nhất của CLA45 là mức giá bán. Những cải tiến và tính năng mới trên thế hệ thứ 2 đã tăng giá xe Mercedes-AMG CLA45 2020 khởi điểm thêm 1700 USD (khoảng 39 triệu đồng) so với phiên bản trước, lên mức 55.795 USD (khoảng 1,29 tỷ đồng). Cùng với đó là một số gói trang bị tùy chọn nâng cao hiệu suất của CLA45 2020 như Driver Assistance 1700 USD (khoảng 39 triệu đồng), hệ thống định vị và điều hướng thông minh 1150 USD (khoảng 27 triệu đồng), AMG Dynamic Plus 4300 USD (100 triệu đồng),... Tất cả trang bị và tính năng tùy chọn đẩy mức giá của Mercedes-AMG CLA45 2020 lên con số 73.850 USD (khoảng 1,71 tỷ đồng), tiệm cận với giá bán của C63 (69.095 USD) với động cơ V8 tăng áp kép 469 mã lực hay C63 S (76.695 USD). Video: Chi tiết Mercedes CLA45 S AMG thế hệ mới.

