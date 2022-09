Ngắm Mercedes-AMG C63 Coupe Black Series "hàng độc" tại Việt Nam

Do nhu cầu quá lớn từ người tiêu dùng Mercedes-Benz đã tăng lượng xe xuất xưởng lên 800 chiếc và Mercedes-AMG C63 Coupe Black Series cũng rất nhanh chóng được bán hết trên thị trường thế giới. Gần đây, giới mê xe trong nước đã có cơ hội diện kiến hàng độc Mercedes-AMG C63 Coupe Black Series. Tại Việt Nam, số lượng dòng xe Mercedes-AMG C63 khá ít ỏi, chỉ vọn vẹn đúng 3 chiếc, bao gồm cả chiếc xe trong bài. Mercedes-AMG C63 Coupe Black Series được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011. Ban đầu, Mercedes-Benz dự kiến chỉ sản xuất 650 chiếc C63 Coupe Black Series. Tuy nhiên, do nhu cầu quá lớn của khách hàng nên Mercedes đã quyết định tăng lượng xe xuất xưởng lên 800 chiếc. Lý do Mercedes-Benz không sản xuất thêm C63 AMG Black Series Coupe là vì thời gian chế tạo dài hơn rất nhiều so với C-Class tiêu chuẩn. Sau khi trình làng, Mercedes-AMG C63 Coupe Black Series đã rất nhanh chóng ghi điểm với các tín đồ tốc độ, bởi khả năng vận hành ấn tượng cùng phong cách thiết kế nội, ngoại thất theo đúng phong cách thể thao. Ngoài dáng vẻ thể thao vốn có, Mercedes-AMG C63 Coupe Black Series độc nhất tại dải đất hình chữ S còn hầm hố và dữ dằn hơn nhờ lớp “áo” màu xám Gun Grey được thực hiện bởi GTA-Wrapping. Chưa hết, để tăng thêm sự phấn khích trong quá trình vận hành, chủ xe còn độ lại hệ thống ống xả titanium cho âm thanh từ cỗ máy V8 thoát ra thêm phần đanh thép và uy lực hơn. So với Mercedes-AMG C63 nguyên bản, phiên bản Black Series của C63 đã được hãng tối ưu trọng lượng, giảm khoảng 106 kg. Xe được trang bị cả hệ thống treo có thể điều chỉnh, khóa vi sai ở trục sau và các rotor phanh bằng vật liệu carbon tổng hợp. Cuối cùng là vòm bánh xe được thiết kế lớn hơn, rộng hơn 40 mm ở phía trước và 79 mm ở phía sau. Về truyền động, Mercedes-AMG C63 Coupe Black Series được trang bị động cơ V8 6,2 lít mạnh mẽ, kèm theo một chút thay đổi về piston, trục khuỷu, hệ thống ECU mới và bình chứa nhiên liệu làm mát động cơ lớn hơn 50% so với phiên bản thường. Nhờ đó, khối động cơ này có khả năng sản sinh 517 mã lực (lớn hơn 60 mã lực so với phiên bản thường) và mô-men xoắn cực đại đạt 620 Nm. Đi kèm với khối động cơ này là hộp số 7 cấp AMG Speedshift. Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h của Mercedes-AMG C63 Coupe Black Series chỉ trong 4,2 giây với tốc độ tối đa giới hạn điện tử là 300 km/h. Video: Mercedes-AMG C63 Coupe Black Series lăn bánh trên đường phố.

