Ngắm McLaren 650S Spider chục tỷ đồng của đại gia Campuchia

Dòng siêu xe McLaren 650S Spider mui trần không chỉ được các nhà giàu Việt Nam ưa chuộng mà ở đất nước láng giềng, Campuchia cũng có số lượng khá đông đảo. Vì để chiếc xe McLaren 650S Spider của mình bán ra không đụng hàng, 1 công ty nhập khẩu tư nhân ở đây đã thay đổi diện mạo mới cho xe. Những hình ảnh do công ty nhập khẩu xe có tiếng ở Campuchia đăng tải cho thấy, chiếc siêu xe McLaren 650S Spider này gây ấn tượng với bộ áo "carbon" được dán bằng đề-can. Nguyên bản chiếc xe McLaren 650S Spider này có ngoại thất sơn màu xanh dương do 1 số chi tiết chưa được dán đề-can carbon cũng có thể là do chủ nhân muốn để vậy. Việc "phủ carbon" cho ngoại thất chiếc xe McLaren 650S Spider đã gây ấn tượng mạnh với giới mê xe. Không chỉ thế, siêu xe mui trần này còn sở hữu bộ la-zăng độ rất nổi bật với tông màu xanh dương cá tính, đối lập bộ áo carbon bằng đề-can. La-zăng độ 5 chấu kép của chiếc McLaren 650S Spider của hãng Vossen với cùm phanh sơn vàng Hiện chiếc siêu xe này đang tìm chủ nhân, nhưng chưa rõ mức giá xe McLaren 650S Spider cụ thể ra sao, chỉ biết rằng, xe thuộc đời 2015 và là bản mui trần với phần mui xếp cứng của xe chỉ mất 15 giây có thể đóng hoặc hạ mui xuống. Nội thất siêu xe mui trần McLaren 650S Spider Ghế da Alcantara Siêu xe mui trần McLaren 650S Spider được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 680 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Video: Chi tiết Mclaren 650S Spider giá chục tỷ tại Hà Nội.

Dòng siêu xe McLaren 650S Spider mui trần không chỉ được các nhà giàu Việt Nam ưa chuộng mà ở đất nước láng giềng, Campuchia cũng có số lượng khá đông đảo. Vì để chiếc xe McLaren 650S Spider của mình bán ra không đụng hàng, 1 công ty nhập khẩu tư nhân ở đây đã thay đổi diện mạo mới cho xe. Những hình ảnh do công ty nhập khẩu xe có tiếng ở Campuchia đăng tải cho thấy, chiếc siêu xe McLaren 650S Spider này gây ấn tượng với bộ áo "carbon" được dán bằng đề-can. Nguyên bản chiếc xe McLaren 650S Spider này có ngoại thất sơn màu xanh dương do 1 số chi tiết chưa được dán đề-can carbon cũng có thể là do chủ nhân muốn để vậy. Việc "phủ carbon" cho ngoại thất chiếc xe McLaren 650S Spider đã gây ấn tượng mạnh với giới mê xe. Không chỉ thế, siêu xe mui trần này còn sở hữu bộ la-zăng độ rất nổi bật với tông màu xanh dương cá tính, đối lập bộ áo carbon bằng đề-can. La-zăng độ 5 chấu kép của chiếc McLaren 650S Spider của hãng Vossen với cùm phanh sơn vàng Hiện chiếc siêu xe này đang tìm chủ nhân, nhưng chưa rõ mức giá xe McLaren 650S Spider cụ thể ra sao, chỉ biết rằng, xe thuộc đời 2015 và là bản mui trần với phần mui xếp cứng của xe chỉ mất 15 giây có thể đóng hoặc hạ mui xuống. Nội thất siêu xe mui trần McLaren 650S Spider Ghế da Alcantara Siêu xe mui trần McLaren 650S Spider được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 680 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Video: Chi tiết Mclaren 650S Spider giá chục tỷ tại Hà Nội.