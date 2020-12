Ngắm “la già” Lada Niva Travel 2021 sang chảnh như Toyota RAV4

Được thành lập từ năm 1973, Lada không hề xa lạ với nhiều người Việt. Những chiếc xe Lada của Nga, thường được gọi bằng biệt hiệu "la già", đã gắn liền với người Việt Nam trong thời kỳ bao cấp. Một trong những mẫu xe "sống lâu" nhất của thương hiệu Lada chính là Niva. Bắt đầu được sản xuất từ năm 1977, Lada Niva đã nhanh chóng được biết đến như một mẫu xe "nồi đồng cối đá" của người Nga. Sau hơn 20 năm, Lada Niva vẫn chưa "nghỉ hưu" và mới đây còn được bổ sung phiên bản 2021. Mẫu xe trong bài viết này trên thực tế là phiên bản hiện đại của dòng Lada Niva nguyên bản. Vào năm 1998, AvtoVAZ - công ty mẹ của Lada - đã thành lập liên doanh với tập đoàn General Motors (GM) để sản xuất phiên bản hiện đại của Niva với thân vỏ mới, nội thất nâng cấp và nhiều trang bị an toàn hơn. Trong khi đó, Lada Niva cũ vẫn được bán song song trên thị trường với cái tên 4x4 để phân biệt với phiên bản hiện đại. Phiên bản hiện đại của mẫu xe này được bán ra thị trường dưới cái tên Chevrolet Niva hay Lada Niva II cho đến năm 2020 khi tập đoàn GM rút chân khỏi liên doanh này và bán 50% cổ phần cho AvtoVAZ. Do đó, ở phiên bản 2021, mẫu xe việt dã của Nga được gọi bằng cái tên Lada Niva Travel 2021 mới. Qua những hình ảnh do hãng Lada tung ra, có thể thấy Lada Niva Travel 2021 sở hữu thiết kế ngoại thất giống mẫu SUV cỡ C Toyota RAV4. Hiện Toyota RAV4 đang bán rất chạy trên thị trường thế giới nên chẳng có gì lạ khi hãng Lada muốn "bắt chước" thiết kế của mẫu SUV cỡ C này. Trên đầu xe, Lada Niva Travel 2021 được bổ sung cụm đèn pha hiện đại hơn và nắp ca-pô thiết kế lại với những đường dập gân nổi bật. Lưới tản nhiệt của xe cũng lớn hơn trước trong khi hốc bánh được thiết kế vuông vắn hơn. Ngoài ra, Lada Niva Travel 2021 còn được bổ sung lốp cỡ lớn hơn trước, "ống thở" trên nóc xe và chắn bùn bằng nhựa màu đen để bảo vệ thân vỏ. Đằng sau mẫu xe này xuất hiện cụm đèn hậu LED toàn phần và cản va cải tiến. Hiện hãng Lada chưa tung ra hình ảnh nội thất của Niva Travel 2021. Theo tin đồn, nội thất của mẫu xe này sẽ gần như không thay đổi so với trước. Mặc dù sở hữu ngoại hình giống Toyota RAV4 nhưng Lada Niva Travel 2021 lại hoàn toàn lép vế về động cơ. Theo đó, Lada Niva Travel 2021 chỉ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,7 lít với công suất tối đa 80 mã lực và mô-men xoắn cực đại 127 Nm. Đây là động cơ gần như không thay đổi của Lada Niva kể từ thập niên '90. Động cơ trên kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, cho phép Lada Niva Travel 2021 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 19 giây và đạt vận tốc tối đa 140 km/h. Bù lại, xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với khóa vi sai và hộp số phụ với chế độ số chậm. Hiện giá xe Lada Niva Travel 2021 vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu xe này có giá từ 726.000 - 869.000 Ruble (khoảng 223,5 - 267,5 triệu đồng). Video: Lộ diện Lada Niva Travel 2021 sang chảnh như Toyota RAV4.

