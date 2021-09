Ngắm Dongfeng Fengxing T5 EVO của Trung Quốc "phiên bản Nữ Thần"

Mới đây, những hình ảnh chụp lô xe Dongfeng Fengxing T5 EVO 2021 mới tại cảng Việt Nam đã được lan truyền trên mạng và khiến nhiều người chú ý. Theo một số nguồn tin, những chiếc Dongfeng Fengxing T5 EVO đầu tiên cập cảng Việt Nam này hiện đều đã có người mua. Trong khi đó, tại triển lãm Ô tô Thành Đô 2021 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng Dongfeng lại mang phiên bản Nữ Thần của Fengxing T5 EVO đến trưng bày và giới thiệu với khách hàng nội địa. Được gọi bằng cái tên đầy đủ là Dongfeng Fengxing T5 EVO Goddess Edition 2021, phiên bản đặc biệt này sở hữu màu sơn hồng đầy nữ tính và hứa hẹn sẽ thu hút phái đẹp tại thị trường tỷ dân. Hiện nay, trên thế giới nói chung và tại Trung Quốc nói riêng, tỷ lệ phụ nữ sở hữu ôtô ngày càng tăng. Do đó, không có gì lạ khi các hãng xe tung ra những phiên bản nhằm chiều lòng phái đẹp. Dongfeng Fengxing T5 EVO Goddess Edition chính là một ví dụ điển hình. So với bản thường, Dongfeng Fengxing T5 EVO Goddess Edition sở hữu thiết kế ngoại thất không có nhiều khác biệt, trừ màu sơn và vành la-zăng đa chấu màu đen với cùm phanh màu hồng nổi bật. Xe cũng được trang bị lưới tản nhiệt với nan nằm dọc giống Maserati, đèn pha nằm dọc như cặp răng nanh và dải đèn LED định vị ban ngày ôm sát nắp ca-pô. Thêm vào đó là cụm đèn hậu giống Porsche Macan, nằm vắt ngang đuôi xe, tem chữ nổi "Forthing" - tên tiếng Anh của thương hiệu Fengxing - trên cửa cốp, 4 ống xả và cánh gió mui được chia làm đôi bởi đèn phanh trên cao. Tương tự ngoại thất, nội thất của Dongfeng Fengxing T5 EVO Goddess Edition cũng có những chi tiết màu hồng "tông xuyệt tông" như bọc vô lăng, viền cửa gió điều hòa, chỉ khâu, gối tựa đầu, dây đai an toàn và logo thêu trên ghế. Bên cạnh đó là một số chi tiết trang trí màu hồng dễ thương nhằm phục vụ các khách hàng nữ. Về trang bị nội thất, Dongfeng Fengxing T5 EVO Goddess Edition vẫn có 2 màn hình 10,25 inch nằm trong cùng một khối theo phong cách của xe sang Mercedes-Benz. Bên cạnh đó là hệ thống ra lệnh bằng giọng nói, sạc điện thoại thông minh không dây và cửa sổ trời. Động cơ của phiên bản Nữ Thần này không có gì mới mẻ. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L do Mitsubishi sản xuất, tạo ra công suất tối đa 197 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Dongfeng Fengxing T5 EVO Goddess Edition dùng động cơ Mitsubishi như bản thường Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động đỗ xe, giữ làn đường, phanh tự động và nhận diện biển báo giao thông. Hiện giá xe Dongfeng Fengxing T5 EVO Goddess Edition vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại Việt Nam, Dongfeng Fengxing T5 EVO có giá khởi điểm từ 769 triệu đồng. Video: Giới thiệu Dongfeng Fengxing T5 EVO tại Trung Quốc.

