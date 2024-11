Nữ streamer khoe hình xăm ở vị trí nhạy cảm, mong fan thông cảm

Nếu theo dõi cô nàng, fan Mina Young sẽ biết đến quy tắc bất di bất dịch chính là mỗi năm chỉ đăng một bộ ảnh bikini. Vậy nên mới đây khi đăng tải loạt ảnh bikini, cô nàng khiến cộng đồng fan của mình bùng nổ. Cô nàng diện bikini nhỏ xíu, khoe nước da trắng nuột nà, vòng eo con kiến săn chắc. Đặc biệt, nhiều người còn tinh ý nhận ra hình xăm lấp ló khu vực "tam giác". Là một streamer nói không với scandal từ trước tới nay, việc cô nàng xăm mình ở vị trí nhạy cảm khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Nói về lý do có hình xăm đầu tiên, Mina Young phân trần: "Chia sẻ một chút về chiếc hình xăm, mục đích ẻm xuất hiện ở đó là để che đi một chiếc sẹo mà mình bị ngã vài năm trước. Chiếc sẹo khoảng 3cm không to lắm nhưng nó khiến mình tự ti mỗi khi nhìn bản thân trong gương." Cô nàng cho biết đây là quyết định điên rồ nhất từ trước giờ của bản thân nhưng cô không cảm thấy hối hận: "Mình biết đây thực sự là một quyết định điên rồ nhất từ trước tới giờ của mình nhưng cũng không cảm thấy hối hận vì em đã giúp mình tự tin hơn ít nhất là trong mắt của bản thân mình." Cô nàng cũng mong rằng người theo dõi sẽ thông cảm cho mình: "Mình biết có nhiều bạn sẽ không thích hình ảnh mới này của mình nhưng mình mong các bạn sẽ thông cảm ạ". Lời thú tội "ngoan ngoãn" và ngọt ngào của Mina Young khiến fan của cô nàng không nỡ giận mà vô cùng ủng hộ quyết định này của nữ streamer: "Cơ thể mỗi người là do người đó tự quyết định, miễn sao mình cảm thấy đẹp và tự tin là được rồi, luôn ủng hộ chị iu", "nhan sắc ngày càng thăng hạng". Nổi lên với hình tượng "cô bạn bàn bên" trong sáng, dễ thương cùng giọng hát ngọt ngào, Mina Young khiến người hâm mộ phải mê mệt mỗi khi theo dõi cô trên sóng livestream Cùng với nhan sắc nổi bật, tính cách hòa đồng, thân thiện cùng vẻ đáng yêu trứ danh giúp cô thu về một lượng người hâm mộ hùng hậu. (Ảnh: IGNV)

