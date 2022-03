Ngắm chiếc Nissan 350Z độ tăng áp kép kỳ lạ, mạnh 560 mã lực

Cung cấp sức mạnh cho tất cả các mẫu Nissan 350Z tiêu chuẩn là động cơ hút khí tự nhiên V6 dung tích 3.5 lít, trong khi Nissan đã nâng cấp động cơ này trong suốt quá trình sản xuất xe, thì nó cũng chưa bao giờ tạo ra hơn 306 mã lực và 363 Nm mô-men xoắn cực đại. Thế nhưng, đối với những chủ xe đang tìm kiếm một thứ gì đó táo bạo hơn, họ có thể tìm đến những bộ kit nâng cấp như chiếc Nissan 350Z mạnh 560 mã lực này. Chiếc Nissan 350Z độ tăng áp kép này đã được giới thiệu trên một video mới của kênh YouTube “That Racing Channel” và có trang bị một cặp tăng áp hầm hố. Tuy nhiên, những bộ tăng áp này không được lắp đặt dưới nắp capô xe như mọi người thường nghĩ mà thay vào đó đã được gắn phía sau, ở vị trí vốn dành cho tấm cản va. Theo chia sẻ của chủ xe, anh ta lựa chọn thiết lập bộ tăng áp đặt phía sau vì nó rẻ hơn so với một số gói nâng cấp đặt dưới nắp capô sẵn. Để vận hành hệ thống, nhiều nâng cấp khác đã được áp dụng cho chiếc xe thể thao Nhật Bản, bao gồm việc trang bị một ống dẫn NACA ở cửa sổ phía sau để cung cấp cho một hộp khí độ riêng giúp làm mát bộ tăng áp. Động cơ 3.5 lít cũng nhận được hệ thống phun nhiên liệu mới, và giờ đây có thể truyền tải 560 mã lực tới bánh sau, không thua kém là bao so với Nisstan GT-R mới. Bên cạnh đó, chủ xe cũng mất nhiều công sức để đại tu hệ thống treo phía sau với thiết lập “pushrod” mới, sử dụng một bộ thanh lò xo cuộn QA1 có thể điều chỉnh được. Phần đầu xe cũng sử dụng thanh lò xo cuộn QA1 hứa hẹn sẽ giúp chiếc xe xử lý tốt hơn nữa. Một bộ phanh Brembo mới cũng đã được lắp đặt, và chủ xe đã lấy chúng từ một chiếc Jeep Grand Cherokee SRT8. Chiếc 350Z bây giờ cũng có bộ la-zăng hậu mãi bọc trong lốp Toyo R88R. Cuối cùng, ngoài tất cả những trang bị độ trên mặt cơ khí, chủ xe cũng tạo nên một bộ kit widebody riêng cho chiếc xe trong garage của mình. Do vậy, chiếc Nissan 350Z hàng khủng này không chỉ mạnh mẽ hơn thường mà còn có dáng vẻ hết sức độc đáo, không giống bất cứ chiếc xe nào khác. Video: Siêu xe Nissan 350Z độ tăng áp kép kỳ lạ, mạnh tới 560 mã lực.

