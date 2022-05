Ngắm cận cảnh Hongqi H5 2022, "đối thủ" Mercedes-Benz E-Class

Hình ảnh thực tế cho thấy, Hongqi H5 2022 mới có “ngoại hình” không mấy khác biệt so với “người anh em” Hongqi H9, chỉ có kích thước là thay đổi, nhỏ gọn hơn. Cụ thể, theo số liệu trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hongqi H5 2022 có kích thước chiều dài 4.988 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm. Về thiết kế, phần đầu của chiếc xe sedan Hongqi H5 2022 cỡ trung nổi bật với bộ lưới tản nhiệt mạ crome cỡ lớn bao trọn phần mặt xe. Ở vị trí trung tâm của lưới còn có logo Hồng Kỳ được thiết kế với một dải màu đỏ mỏng, chạy dọc và “cắt đôi” nắp capo cũng như tấm lưới tản nhiệt. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là hệ thống đèn với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh, sắc sảo ở trên, trong khi phía dưới là đèn pha chính. Phía dưới cản trước của Hongqi H5 2022 còn có thêm nẹp mạ crôm sáng bóng, thiết kế kéo dài sang hai bên chắn bùn làm tăng thêm vẻ cao cấp cho chiếc sedan cỡ trung này. Thêm vào đó là đèn chào mừng chạy dọc hai bên lưới tản nhiệt và nẹp mạ crôm trên cánh lướt gió trước. Ở bên sườn xe, Hongqi H5 2022 có nhiều chi tiết mạ crôm như viền cửa sổ hay nẹp dưới cửa. Phía sau chắn bùn trước còn có chi tiết trang trí màu đỏ làm điểm nhấn. Để mang đến cái nhìn sang trọng và cao cấp hơn, Hongqi H5 2022 được thiết kế ô kính ở giữa trụ C và D. Tay nắm cửa của xe vẫn có kiểu dáng cũ trong khi các mẫu xe mới tại Trung Quốc hiện giờ đều đã chuyển qua dạng tay nắm cửa dạng ẩn. Di chuyển ra phía sau, Hongqi H5 2022 được trang bị cụm đèn hậu tương tự như trên H9, có thiết kế lấy cảm hứng từ Thiên An Môn. Hai đèn hậu được nối liền với nhau bằng dải đèn LED và nẹp mạ crôm, tạo cảm giác rộng hơn ở phần đuôi. Sâu xuống phía dưới là 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật được bao quanh bằng nẹp mạ crôm sáng bóng. Nếu như thiết kế ngoại thất của Hongqi H5 2022 “một chín một mười” với H9 thì nội thất lại khác biệt hoàn toàn. Không gian nội thất của chiếc sedan hạng D đa phần đều được bọc da. Nếu màn hình thông tin giải trí của H9 nằm trải dài trên mặt táp-lô thì Hongqi H5 2022 lại có thiết kế dọc, nối liền với cụm điều khiển trung tâm. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng, phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD. Thêm vào đó là cần số nhỏ gọn, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và sạc điện thoại thông minh không dây. Cho đến thời gian gần đây, các mẫu xe của Hongqi đều được phát triển dựa trên các nền tảng thiết kế do các đối tác liên doanh của FAW cung cấp, bao gồm: Volkswagen-Audi, Mazda và Toyota. Về truyền động, Hongqi H5 2022 được trang bị 3 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 166 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 221 mã lực. Thứ ba là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện. Mặc dù là một mẫu sedan hạng D nhưng đối thủ mà Hongqi H5 2022 hướng tới không phải là Toyota Camry hay Honda Accord. Thay vào đó là những mẫu sedan hạng sang như BMW 5-Series và Mercedes-Benz E-Class. Hiện mức giá xe Hongqi H5 2022 vẫn chưa công bố. Video: Chi tiết Hongqi H5 2022, "đối thủ" Mercedes-Benz E-Class.

Hình ảnh thực tế cho thấy, Hongqi H5 2022 mới có “ngoại hình” không mấy khác biệt so với “người anh em” Hongqi H9, chỉ có kích thước là thay đổi, nhỏ gọn hơn. Cụ thể, theo số liệu trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hongqi H5 2022 có kích thước chiều dài 4.988 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm. Về thiết kế, phần đầu của chiếc xe sedan Hongqi H5 2022 cỡ trung nổi bật với bộ lưới tản nhiệt mạ crome cỡ lớn bao trọn phần mặt xe. Ở vị trí trung tâm của lưới còn có logo Hồng Kỳ được thiết kế với một dải màu đỏ mỏng, chạy dọc và “cắt đôi” nắp capo cũng như tấm lưới tản nhiệt. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là hệ thống đèn với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh, sắc sảo ở trên, trong khi phía dưới là đèn pha chính. Phía dưới cản trước của Hongqi H5 2022 còn có thêm nẹp mạ crôm sáng bóng, thiết kế kéo dài sang hai bên chắn bùn làm tăng thêm vẻ cao cấp cho chiếc sedan cỡ trung này. Thêm vào đó là đèn chào mừng chạy dọc hai bên lưới tản nhiệt và nẹp mạ crôm trên cánh lướt gió trước. Ở bên sườn xe, Hongqi H5 2022 có nhiều chi tiết mạ crôm như viền cửa sổ hay nẹp dưới cửa. Phía sau chắn bùn trước còn có chi tiết trang trí màu đỏ làm điểm nhấn. Để mang đến cái nhìn sang trọng và cao cấp hơn, Hongqi H5 2022 được thiết kế ô kính ở giữa trụ C và D. Tay nắm cửa của xe vẫn có kiểu dáng cũ trong khi các mẫu xe mới tại Trung Quốc hiện giờ đều đã chuyển qua dạng tay nắm cửa dạng ẩn. Di chuyển ra phía sau, Hongqi H5 2022 được trang bị cụm đèn hậu tương tự như trên H9, có thiết kế lấy cảm hứng từ Thiên An Môn. Hai đèn hậu được nối liền với nhau bằng dải đèn LED và nẹp mạ crôm, tạo cảm giác rộng hơn ở phần đuôi. Sâu xuống phía dưới là 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật được bao quanh bằng nẹp mạ crôm sáng bóng. Nếu như thiết kế ngoại thất của Hongqi H5 2022 “một chín một mười” với H9 thì nội thất lại khác biệt hoàn toàn. Không gian nội thất của chiếc sedan hạng D đa phần đều được bọc da. Nếu màn hình thông tin giải trí của H9 nằm trải dài trên mặt táp-lô thì Hongqi H5 2022 lại có thiết kế dọc, nối liền với cụm điều khiển trung tâm. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng, phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD. Thêm vào đó là cần số nhỏ gọn, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và sạc điện thoại thông minh không dây. Cho đến thời gian gần đây, các mẫu xe của Hongqi đều được phát triển dựa trên các nền tảng thiết kế do các đối tác liên doanh của FAW cung cấp, bao gồm: Volkswagen-Audi, Mazda và Toyota. Về truyền động, Hongqi H5 2022 được trang bị 3 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 166 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 221 mã lực. Thứ ba là hệ truyền động hybrid với máy xăng tăng áp 1.5L và mô-tơ điện. Mặc dù là một mẫu sedan hạng D nhưng đối thủ mà Hongqi H5 2022 hướng tới không phải là Toyota Camry hay Honda Accord. Thay vào đó là những mẫu sedan hạng sang như BMW 5-Series và Mercedes-Benz E-Class. Hiện mức giá xe Hongqi H5 2022 vẫn chưa công bố. Video: Chi tiết Hongqi H5 2022, "đối thủ" Mercedes-Benz E-Class.