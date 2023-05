Ngắm cả dàn xế độ trong “bom tấn” Fast X vừa ra mắt

Theo đó, những “siêu phẩm” xế độ trong Fast X vừa công chiếu toàn cầu sẽ được trưng bày tại công viên chủ đề của Universal. Nổi bật nhất trong dàn xe trưng bày không thể không kể đến mẫu Dodge Charger độ của Dominic Toretto. Theo thông tin từ hãng tiết lộ, đoàn phim đã phải chế tạo đến 14 chiếc Dodge Charger cho Dominic Toretto giống hệt nhau. Xe được dựng lại hoàn toàn chứ không phải độ lên từ một nền tảng sẵn có. Trong 14 chiếc, hiện tại chỉ còn lại 3 chiếc vẫn nguyên vẹn. Không kém phần nổi bật trong không gian trưng bày là chiếc Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody. Trong ảnh chính là chiếc xe từng xuất hiện trong phân đoạn Dominic Toretto truy đuổi đầy kịch tính trên đường phố. Chiếc Lamborghini Gallardo thế hệ đầu tiên màu vàng chrome nổi bật cũng xuất hiện trong bộ phim bom tấn này. Bộ phim cũng xuất hiện nhiều mẫu xe nội địa Nhật Bản. Có thể kể đến như JDM Datsun 240Z. Xe xuất hiện ấn tượng khi được Isabel - em gái của nữ cảnh sát Elena Neves cầm lái. Một trong những cảnh quay ấn tượng trong siêu phẩm Fast X là cảnh con trai của trùm tội phạm Hernan Reyes (do Jason Momoa thủ vai) cùng rượt đuổi nghẹt thở với Dominic Toretto trên chiếc Ford Fairlane đời 1967. Hernan Reyes cũng cầm lái một chiếc xe khác là Chevrolet Impala đời 1966. Chiếc Tyrell P34 đời 1970 độ 6 bánh cũng gây ấn tượng khi xuất hiện ngay từ phần đầu của Fast & Furious 6. Bộ phim cũng có sự “góp mặt” của mẫu Nissan Z màu xanh, độ mâm của HRE. Chiếc xe thuộc sở hữu của con gái của Mr. Nobody. Video: Traler siêu phẩm Fast and Furious X.

