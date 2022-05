Điểm mặt những mẫu "xế hộp" nhanh nhất thế giới dành cho cảnh sát

Người dân hiện đã quá quen với việc lái xe tốc độ cao trong thành phố nên sở cảnh sát đã phải trang bị những chiếc siêu xe được độ riêng để truy đuổi những chiếc xe vi phạm tốc độ cho phép. Dưới đây là danh sách những mẫu xe cảnh sát nhanh nhất được sử dụng bởi Sở cảnh sát tại các thành phố có tỷ lệ người vi phạm tốc độ cao. 1. Bugatti Veyron - 407km/giờ

Cảnh sát Dubai đã quyết định trang bị mẫu xe Bugatti Veyron cho nhân viên bởi họ cần một chiếc xe có thể đuổi kịp bất kỳ chiếc xe nào vi phạm tốc độ trong thành phố, nơi mà siêu xe xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Và đội xe gồm 14 chiếc Bugatti Veyron hiện đang là xe cảnh sát nhanh nhất thế giới. Với động cơ 16 xi-lanh 1.000 mã lực, Bugatti Veyron có thể tăng tốc từ 0 - 96km/giờ chỉ trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 407 km/giờ. Mặc dù có tốc độ đáng kinh ngạc nhưng Cảnh sát Dubai không sử dụng Bugatti Veyron trị giá 1,6 triệu USD cho các cuộc rượt đuổi tốc độ cao. Thay vào đó, Bugatti Veyron chỉ được sử dụng để di chuyển quanh các khu vực công cộng và điểm du lịch xung quanh thành phố để phá vỡ khoảng cách giữa người dân và cảnh sát. 2. Lykan Hypersport - 394,2 km/giờ

Lykan Hypersport là chiếc siêu xe đã từng xuất hiện trong bộ phim bom tấn Fast and Furious 7. Nó thực sự là một con “quái vật” với khối động cơ 6 xi lanh thẳng hàng dung tích 3,7L, cho công suất 770 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa gần 400km/h. Chiếc siêu xe này là sản phẩm của hãng xe W Motors, một nhà sản xuất siêu xe tại Dubai mới thành lập từ năm 2012. Hiện tại chỉ có 7 chiếc Lykan Hypersport trên toàn thế giới và giá mỗi chiếc khoảng 3,4 triệu USD. 3. Chevrolet Corvette Z06 - 366km/giờ

Vào năm 2015, Sở Cảnh sát New Braunfels (Texas, Mỹ) bổ sung vào đội xe của họ chiếc Chevrolet Corvette Z06 thuộc về một kẻ buôn ma túy ở San Antonio có quan hệ với băng đảng Mexico. Mẫu Chevrolet Corvette Z06 này có công suất lên tới 1.005 mã lực và đạt vận tốc tối đa 366 km/giờ. 4. Brabus Mercedes CLS Rocket - 362 km/giờ

Brabus Rocket là mẫu xe được độ lại từ một mẫu Mercedes để có thể bắt kịp hầu hết những chiếc xe vi phạm tốc độ ngoài đường phố. Brabus Mercedes CLS Rocket sử dụng động cơ V12, 6,3 lít với khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,2 giây và vận tốc tối đa là 362 km/h. Chiếc xe thực ra không dùng để đi tuần, Theo Bộ trưởng GTVT của Đức thì những “siêu xe” cảnh sát chỉ như hình thức nhắc nhở người tham gia giao thông có trách nhiệm lái xe an toàn. 5. Ferrari FF - 335 km/giờ



Ferrai FF là mẫu xe được thiết kế đặc biệt dành cho cảnh sát Dubai, chiếc xe dễ dàng đạt tốc độ tối đa 335 km/h trong khi đó tăng tốc từ 0 – 96 km/h trong 3.7 giây.Ferrari FF cho cảnh sát Dubai là một trong số ít những chiếc siêu xe được sử dụng và cũng là chiếc xe duy nhất trong hàng ngũ những chiếc siêu xe cảnh sát do nữ sỹ quan cảnh sát điều khiển. Video: Dàn siêu xe nhanh nhất thế giới dành cho cảnh sát Dubai.

