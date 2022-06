BMW iX tương lai có thể chạy được tới 1.000km/lần sạc

Theo ONE, công nghệ pin Gemini mà hãng đã thêm trên Tesla Model S đạt được quãng đường lên đến 1.200 km cho một lần sạc, sẽ được áp dụng trên BMW iX chạy điện. Khi được trang bị cụm pin độc đáo này, chiếc SUV điện bốn cửa sẽ cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 1.000km chỉ với một lần sạc. ONE nói rằng công nghệ Gemini của họ làm giảm 20% việc sử dụng lithium và ít hơn 60% graphite, đồng thời giảm thiểu niken và coban sử dụng. Công ty cho biết họ đang tạo ra công nghệ lưu trữ năng lượng bền vững hơn để có thể giảm đáng kể tác động đến môi trường. "Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với hãng xe BMW. Đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu công nghệ pin tầm xa Gemini tới người tiêu dùng. Khi việc sử dụng xe điện ngày càng phát triển, các tài xế nhận thấy rằng điều kiện hoạt động thực tế có thể làm giảm đáng kể hiệu suất của pin. Các hoạt động như duy trì tốc độ đường cao tốc, đi đường dài trong thờii tiết khắc nghiệt, leo núi, kéo xe hoặc kết hợp cả bốn điều này đều là những thách thức đối với xe điện. Chúng tôi có kế hoạch đóng gói năng lượng gấp đôi vào pin để xe điện có thể dễ dàng hoạt động trong mọi điều kiện, " Mujeeb Ijaz - Founder kiêm CEO của ONE cho biết. Giải pháp của ONE là tập trung vào hiệu suất và công nghệ của pin, lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong không gian ít hơn, thay vì cần nhiều trạm sạc EV hơn. BMW i Ventures - Bộ phận đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Thung lũng Silicon của BMW, là nhà đầu tư của ONE và gần đây đã dẫn đầu vòng tài trợ 65 triệu USD. Không có thông tin chi tiết về nguyên mẫu BMW iX chạy điện mới được cung cấp, nhưng rất có thể công nghệ pin Gemini từ ONE sẽ được tích hợp vào dòng SAV (Sport Activity Vehicle) của BMW và có thể là cả các mẫu xe sản xuất trong tương lai. Video: Giới thiệu BMW iX chạy điện hoàn toàn mới.

Theo ONE, công nghệ pin Gemini mà hãng đã thêm trên Tesla Model S đạt được quãng đường lên đến 1.200 km cho một lần sạc, sẽ được áp dụng trên BMW iX chạy điện. Khi được trang bị cụm pin độc đáo này, chiếc SUV điện bốn cửa sẽ cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 1.000km chỉ với một lần sạc. ONE nói rằng công nghệ Gemini của họ làm giảm 20% việc sử dụng lithium và ít hơn 60% graphite, đồng thời giảm thiểu niken và coban sử dụng. Công ty cho biết họ đang tạo ra công nghệ lưu trữ năng lượng bền vững hơn để có thể giảm đáng kể tác động đến môi trường. "Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với hãng xe BMW. Đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu công nghệ pin tầm xa Gemini tới người tiêu dùng. Khi việc sử dụng xe điện ngày càng phát triển, các tài xế nhận thấy rằng điều kiện hoạt động thực tế có thể làm giảm đáng kể hiệu suất của pin. Các hoạt động như duy trì tốc độ đường cao tốc, đi đường dài trong thờii tiết khắc nghiệt, leo núi, kéo xe hoặc kết hợp cả bốn điều này đều là những thách thức đối với xe điện. Chúng tôi có kế hoạch đóng gói năng lượng gấp đôi vào pin để xe điện có thể dễ dàng hoạt động trong mọi điều kiện, " Mujeeb Ijaz - Founder kiêm CEO của ONE cho biết. Giải pháp của ONE là tập trung vào hiệu suất và công nghệ của pin, lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong không gian ít hơn, thay vì cần nhiều trạm sạc EV hơn. BMW i Ventures - Bộ phận đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Thung lũng Silicon của BMW, là nhà đầu tư của ONE và gần đây đã dẫn đầu vòng tài trợ 65 triệu USD. Không có thông tin chi tiết về nguyên mẫu BMW iX chạy điện mới được cung cấp, nhưng rất có thể công nghệ pin Gemini từ ONE sẽ được tích hợp vào dòng SAV (Sport Activity Vehicle) của BMW và có thể là cả các mẫu xe sản xuất trong tương lai. Video: Giới thiệu BMW iX chạy điện hoàn toàn mới.