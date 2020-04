Ngắm Audi ABT RS7-R bản giới hạn, độ siêu hầm hố

Công ty độ xe Đức ABT Sportsline mới đây đã cho ra mắt một gói nâng cấp phiên bản giới hạn dành cho Audi RS7 2020 mới mà bổ sung trên cả phương diện hình thức lẫn sức mạnh. Lấy tên là ABT RS7-R, mẫu xe thể thao cực độc này sẽ chỉ giới hạn 125 chiếc và tất cả sẽ có công suất nâng cấp 730 mã lực và 920 Nm mô-men xoắn cực đại. Audi ABT RS7-R độ được sản xuất giới hạn 125 chiếc. Để so sánh, động cơ tăng áp kép V8 dung tích 4.0 lít tiêu chuẩn của xe vốn sản sinh 592 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh quattro và một hộp số tự động 8 cấp. ABT không nói rõ phiên bản xe độ của họ nhanh tới đâu, nhưng phiên bản xe chính hãng có thể gia tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây và đạt tốc độ tối đa hạn chế điện tử 250 km/h, mặc dù nó có thể tăng lên thành 280 hoặc 305 km/h với tùy chọn Dynamic Package hoặc Dynamic Plus Package. Các tùy chọn hệ thống treo được chế tạo độc quyền cho RS7-R có bao gồm các lò xo cuộn và thanh chống lật. Bộ la-zăng cỡ 22-inch, cùng với các phụ kiện bổ sung bằng sợi carbon như khung lưới tản nhiệt, khung hút gió phía trước, cánh gió và bộ khuếch tán gió phía sau, cùng với thanh ốp sườn mang tới cho xe một diện mạo hầm hố và dáng đứng ngầu hơn. Nhà sáng lập công ty và tay đua Formula E Daniel Abt đã chọn một thiết kế rất đặc biệt cho chiếc RS7 độc nhất của anh ấy mang tên “AllTheWayABT RS7-R”, và có những chi tiết trang trí màu đỏ bắt mắt. Nội thất xe có sở hữu đầy đủ mọi trang bị của các phiên bản xe khác, ví như vô lăng trang trí đặc biệt, những chi tiết làm bằng sợi carbon và huy hiệu đặc thù, cũng như dòng chữ “Handcrafted for DA” khắc trên bảng điều khiển trung tâm. Giá xe Audi ABT RS7-R khong được công bố, nhưng chắc chắn nó sẽ đắt hơn xe gốc tương đối nhiều. Video: Chi tiết Audi ABT RS7-R bản giới hạn, độ siêu hầm hố.

