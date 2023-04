Nezha U-II của Trung Quốc từ 405 triệu đồng, đèn ban ngày như Vinfast

Nezha, 1 thương hiệu xe hơi con của Hozon Auto, đã từng gây sóng gió khi cho ra mắt GT 2023, chiếc Nezha U-II chạy điện này được mệnh danh xe EV thể thao nội địa đầu tiên của Trung Quốc. Đến nay, hãng này tiếp tục cho ra mắt 1 chiếc xe điện khác có tên Nezha U-II phiên bản U Show, về thực tế, dòng xe điện Nezha U đã ra mắt cách đây hơn 2 năm, ở lần này, hãng xe Trung Quốc mới tung ra 1 phiên bản phù hợp hơn với giới trẻ qua các phối màu ngoại thất và bên trong khoang lái. Nếu như bạn lần đầu nhìn thấy thiết kế của Nezha U-II 2023 sẽ hoàn toàn bị bất ngờ vì mẫu xe này "mượn" phần đèn chạy ban ngày LED hình chữ V của VinFast. Về kích thước, Nezha U-II phiên bản U Show có chiều dài 4.549 mm, rộng 1.860 và cao 1.628 mm, xe có chiều dài cơ sở 2.770 mm, không khác gì nhiều so với các phiên bản Nezha U đang bán ra trên thị trường. Ở ngoại hình, Nezha U-II U Show Edition tiếp tục sử dụng thiết kế kiểu dáng của các mẫu xe đang bán, xe sử dụng đèn pha LED, cùng dải đèn LED hình chữ T đôi nằm ngang, nối với nhau rất đẹp mắt, nhưng điều gây bất ngờ là đèn chạy ban ngày, tính từ đèn pha của xe lại có thiết kế chữ V, giống các mẫu xe VinFast. Việc bắt chước kiểu dàn chạy ban ngày của VinFast và chế thêm 2 đèn chạy ban ngày dọc theo đèn pha đã giúp cho Nezha U-II 2023 sở hữu mặt tiền sáng hơn hẳn. Phía trên cản va trước của xe xuất hiện 1 hốc gió trung tâm. Đằng sau xe Nezha U-II 2023 có cụm đèn hậu LED nhỏ nhắn với điểm nhấn là dải đèn LED chạy dài hết đuôi xe, nối 2 đèn hậu lại với nhau. Ở trên cao còn có 1 đèn báo lùi. Chưa hết, Nezha U-II 2023 còn được trang bị bộ mâm 5 chấu kép hình cánh quạt xoắn, rất thể thao, có kích thước 18 inch, sơn đen mờ. Cuối cùng là việc hãng xe điện Trung Quốc mang đến 3 bộ áo mới cho xe Nezha U-II phiên bản U Show Edition bao gồm màu trắng ngọc trai, hồng Phantom và cuối cùng chính là bộ áo có thể gây sốt, màu đen nhám phối cùng chiều chi tiết được sơn màu xanh lá nổi bần bật. Về nội thất, Nezha U-II U Show Edition được trang bị bảng đồng hồ toàn phần LCD có kích thước 8 inch, dễ dàng giúp người lái nắm bắt các thông số quan trọng của xe. Tiếp theo đó là màn hình trên bảng điều khiển trung tâm có kích thước 8 inch đảm nhận việc giải trí cũng như chỉnh 1 số tính năng. Ngoài ra còn có 1 màn hình điều hòa đa chức năng, sự liên kết ba màn hình này mang đến cảm giác đầy công nghệ trên chiếc xe điện này. Nếu đã bàn về công nghệ, chiếc xe Nezha U-II mới còn được trang bị trợ lý giọng nói Nezha AI, điều khiển xe từ xa bằng ứng dụng di động, hệ thống đèn chào mừng thông minh và các chức năng khác, giúp nâng cao sự thoải mái cho người dùng. Cuối cùng là việc chọn màu sắc cho nội thất của xe, chiếc xe Nezha U-II có ngoại thất màu đen nhám cùng sọc xanh lá cũng sẽ có khoang lái sở hữu cách phối màu tương tự. Nhiều người mua xe thường để ý đến không gian cốp xe có đủ rộng và thoải mái cho họ chứa đồ hay không, đáng mừng là thể tích khoang hành lý của xe Nezha U-II có thể đạt tới 1.125 lít. Nezha U-II 2023 sẽ được chia thành 3 bản chính là 400, 500 và 610, nó tương ứng cho việc xe có phạm vi hoạt động là 401 km, 501 km và 610 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Về sức mạnh, các mẫu xe điện Nezha U-II 2023 đều được trang bị động cơ truyền động đồng bộ nam châm vĩnh cửu nhưng bản 400 và 500 chỉ có công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm với thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ 9,5 giây, tốc độ tối đa trên 150 km/h. Còn Nezha U-II 2023 bản 610 có công suất tối đa 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm, nhờ đó mà xe chỉ cần 7 giây là đã có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, tốc độ tối đa trên 155 km/h. Cả 3 phiên bản đều có tích hợp sạc nhanh từ 30% đến 80% chỉ mất nửa tiếng. Về độ an toàn của ắc quy, phiên bản Nezha U-II được trang bị hệ thống quản lý nhiệt độ ắc quy H-EPT 3.0 do Nezha Automobile phát triển với các điểm nổi bật như bảo vệ quá tải, quản lý nhiệt độ ổn định và độ tích hợp cao (CtP75% ). Hiện tại, chỉ mới có 2 phiên bản của xe Nezha U-II được mở bán trước là dòng 400 U Show có giá khởi điểm chỉ 118.800 nhân dân tệ, tương đương 405 triệu đồng và 500 U Show được chào bán 130.800 nhân dân tệ, tương đương 446 triệu đồng. Video: Xem chi tiết xe điện Nezha U-II của Trung Quốc.

