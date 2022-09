Neta U Pro 2022 chạy điện giá rẻ, từ 488 triệu đồng tại Lào

Vào hồi cuối tháng 8 năm nay, hãng Hozon Auto của Trung Quốc đã giới thiệu mẫu xe điện giá rẻ Neta V EV ở thị trường Thái Lan. Chẳng bao lâu sau đó, Hozon Auto tiếp tục gia nhập một thị trường Đông Nam Á khác, đó là Lào. Khác với thị trường Thái Lan, mẫu xe mà Hozon Auto ra mắt ở Lào là Neta U Pro 2022 chạy điện. Đây là thị trường ngoài Trung Quốc đầu tiên đón nhận mẫu xe này. Sự kiện ra mắt thương hiệu ôtô điện Neta nói chung và mẫu xe U Pro nói riêng có sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào. Tương tự Thái Lan, chính phủ Lào hiện cũng có một số chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy ôtô điện như giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu và cải thiện hệ thống sạc. Mục tiêu của chính phủ Lào là ôtô điện chiếm 30% trong tổng số xe mới bán ra ở thị trường này vào năm 2030. Tịa Trung Quốc, mẫu xe SUV điện Neta U Pro 2022 có 4 phiên bản với phạm vi di chuyển 400 km, 500 km và 610 km. Tuy nhiên, ở thị trường Lào, Neta U Pro chỉ có phiên bản 500 km. Cụ thể hơn, Neta U Pro ở thị trường Lào được trang bị mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 120 kW (khoảng 163 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 210 Nm, giúp xe đạt vận tốc tối đa 150 km/h. Mô-tơ điện này kết hợp với cụm pin CATL làm mát bằng dung dịch có dung lượng 66 kWh. Theo hãng Neta, U Pro chính là mẫu xe có phạm vi di chuyển dài nhất trong phân khúc ở thị trường Lào. Nếu dùng sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% là khoảng 30 phút. Trong khi đó, thời gian sạc đầy pin bằng sạc chậm AC là 8 tiếng. Với chiều dài 4.530 mm, chiều rộng 1.860 mm, chiều cao 1.628 mm và chiều dài cơ sở 2.770 mm, Neta U Pro được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Đồng thời, mẫu xe này cũng có kích thước lớn hơn nhiều so với người anh em Neta V EV bán tại thị trường Thái Lan. Không chỉ lớn hơn, Neta U Pro còn sở hữu thiết kế ngoại thất cao cấp hơn Neta V EV. Cụ thể, mẫu SUV cỡ C này được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "T" nằm ngang khá ấn tượng. Không dừng ở đó, dải đèn LED định vị ban ngày còn vắt ngang đầu xe và tạo thành hình chữ "V" ở giữa, gợi liên tưởng đến xe VinFast. Nằm ngay bên dưới dải đèn này là đèn pha LED của xe. Ngoài ra, Neta U Pro còn có hốc gió trung tâm hình lục giác nằm thấp trên cản trước. Bên sườn xe, mẫu SUV Trung Quốc này được trang bị đường dập gân nổi bật, kéo dài từ cửa trước đến đèn hậu. Bên dưới còn có bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu kép. Trong khi đó, các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc "trôi nổi" cho mẫu SUV cỡ C này. Tương tự dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu của Neta U Pro cũng có thiết kế nối liền với nhau khiến phần đuôi xe trông rộng hơn. Thêm vào đó là cánh gió mui khá lớn, tích hợp đèn phanh trên cao và cảm biến đá cốp tiện dụng. Bên trong Neta U Pro là không gian nội thất 5 chỗ ngồi và bọc da với chỉ khâu màu tương phản. Những trang bị đáng chú ý của mẫu xe này ở thị trường Lào bao gồm vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm cùng kích thước, núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, ngăn chứa đồ có nắp che ở cụm điều khiển trung tâm và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Hiện giá xe Neta U Pro 2022 ở thị trường Lào chưa được công bố. Trong khi đó, Neta U Pro phiên bản 500 km ở thị trường Trung Quốc có giá 146.800 Nhân dân tệ (khoảng 488 triệu đồng). Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc sang Lào. Được biết ngoài Thái Lan và Lào, Hozon Auto còn muốn mở rộng sang những thị trường Đông Nam Á khác. Video: Xem chi tiết SUV điện Neta U Pro 2022 của Trung Quốc.

