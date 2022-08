Honda Breeze 2023 - SUV cỡ C giá rẻ "phong cách" CR-V lộ diện

Tại thị trường Trung Quốc, Honda hiện có 2 liên doanh với đối tác nội địa GAC và Dongfeng. Do đó, hãng thường có 2 sản phẩm gần như giống hệt nhau ở thị trường này. Cặp đôi SUV hạng C là Honda Breeze và CR-V là một ví dụ điển hình. Theo kế hoạch, vào tháng 9 năm nay, Honda CR-V 2023 sẽ chính thức trình làng ở thị trường Trung Quốc. Dự kiến, chẳng bao lâu sau đó, sẽ đến lượt Honda Breeze 2023 mới cũng được ra mắt. Trước thời điểm này, những hình ảnh đầu tiên của Honda Breeze 2023 dành cho thị trường Trung Quốc đã được hé lộ.Qua những hình ảnh được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Breeze 2023 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Honda. Đồng thời, mẫu xe này có thiết kế ngoại thất không hề giống với "anh em song sinh" Honda CR-V 2023. Trên đầu xe trang bị lưới tản nhiệt hẹp, đi kèm nẹp mạ crôm trên đỉnh tạo cảm giác nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày ở hai bên, nằm bên trong cụm đèn pha LED mượt mà và thanh mảnh. Ngoài ra, Honda Breeze 2023 còn có hốc gió trung tâm hình bát giác khá rộng trên cản trước, tích hợp vị trí lắp biển số trước. Ở hai góc cản trước, Honda bổ sung khe gió hình chữ "C" với nẹp màu đen. Trong khi đó, nắp ca-pô của xe có thêm 2 đường dập gân thể thao. Nhìn chung, thiết kế đầu xe của Honda Breeze 2023 tạo cảm giác mạnh mẽ hơn trước. Bên sườn, Honda Breeze 2023 có thiết kế không khác biệt nhiều so với phiên bản cũ. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu và nẹp trang trí màu đen trên cửa. Tuy nhiên, gương chiếu hậu của xe được chuyển từ vị trí chân cột A xuống cửa giúp tăng tầm nhìn cho người lái. Ngay cả thiết kế cửa sổ và vành la-zăng của xe cũng thay đổi so với trước. Vành có đường kính 19 inch, đi với lốp 235/55R19. Ở phía sau, Honda Breeze 2023 được trang bị cụm đèn hậu nằm ngang, nối với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa, tích hợp logo của nhà sản xuất. Cụm đèn hậu được thiết kế khá phẳng này khiến phần đuôi xe trông rộng và bề thế hơn. Cản sau mới với 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật và đèn phản quang nằm dọc. Theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Honda Breeze 2023 sở hữu chiều dài 4.716 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.681 - 1.691 mm cùng chiều dài cơ sở 2.701 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 82 mm, rộng hơn 11 mm, cao hơn 2 - 12 mm và chiều dài cơ sở tăng 41 mm. So với Honda CR-V 2023, xe dài hơn 13mm và cao hơn 11mm. Kích thước tăng lên hứa hẹn sẽ giúp nội thất của Honda Breeze 2023 trở nên rộng hơn. Hiện chưa có hình ảnh chụp nội thất của mẫu SUV cỡ C này. Chỉ biết rằng, xe sẽ tiếp tục sở hữu nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ như trước. "Trái tim" của Honda Breeze 2023 tại Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1.5L, giống CR-V mới. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 142 kW (khoảng 191 mã lực) không khác gì phiên bản cũ. Động cơ này kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp CVT. Bản cao cấp của xe sẽ dùng hệ dẫn động 4 bánh. Dự kiến, trong thời gian tới, Honda Breeze 2023 sẽ được bổ sung cả phiên bản hybrid và plug-in hybrid, tương tự người anh em CR-V mới. Hiện giá bán và thời điểm trình làng của Honda Breeze 2023 vẫn chưa được hé lộ. Mặc dù có mặt trên thị trường Trung Quốc trong thời gian hơn 2 năm nhưng Honda Breeze đã đạt kết quả xuất sắc với doanh số cộng dồn hơn 350.000 xe. Trong 7 tháng đầu năm nay, GAC Honda cũng đã bán được 70.031 chiếc Breeze cho khách hàng Trung Quốc, chiếm gần 20% tổng doanh số của liên doanh này. Do đó, thế hệ mới của Honda Breeze sẽ đóng vai trò quan trọng đối với liên doanh này. Video: Xem chi tiết SUV cỡ C - Honda Breeze thế hệ mới.

