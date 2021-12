Mua Toyota Camry 2.0G hay Kia K5 bản cao nhất tại Việt Nam?

Dù có giá bán đắt hơn hẳn so với đối thủ cùng phân khúc là Kia K5 nhưng Toyota Camry tại Việt Nam lại luôn bán chạy hơn, vì người tiêu dùng vẫn có nhiều lòng tin và quen thuộc hơn với mẫu sedan Nhật Bản. Công bằng mà nói, Kia K5 2021 tại Việt Nam thậm chí còn "nhỉnh" hơn về trang bị so với Camry, để có cái nhìn khách quan hơn hãy làm rõ 2 phiên bản tương đương về giá của K5 và Camry mới nhất, đó là Kia K5 bản GT-Line cao nhất (giá 1,029 tỷ đồng) và Toyota Camry 2.0G cơ sở (giá 1,05 tỷ đồng). Về kích thước, Kia K5 mới có kích thước tổng thể 4.905 x 1.860 x 1.465 mm, trục cơ sở dài 2.850 mm, trong khi Toyota Camry có thông số 4.885 x 1840 x 1445 mm và chiều dài cơ sở 2.825 mm, mọi con số của Camry đều nhỏ hơn một chút so với K5. Với phiên bản GT-Line, Kia K5 được trang bị hệ thống đèn trước với 3 bóng LED Projector kết hợp đèn định vị ban ngày dạng LED góc cạnh và điệu đà, còn đèn sương mù hạ thấp xuống hốc gió phía trước. Đi kèm còn có bộ mâm 5 chấu kép 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập tự động kết hợp báo rẽ và cảnh báo điểm mù, cụm đèn hậu LED nối liền. Cả 4 phiên bản Camry 2022 đều được trang bị cụm đèn trước Bi-LED dạng bóng chiếu có khả năng điều khiển tự động, cân bằng góc chiếu tự động và có chế độ đèn chờ dẫn đường. Đi kèm là dải LED ban ngày dạng phân tầng tăng cường độ nhận diện. Tuy nhiên, bản Camry cơ sở chỉ có mâm 16 inch, gương chiếu hậu cũng có các tính năng gập/chỉnh điện, tự điều chỉnh khi lùi, nhớ 2 vị trí, tích hợp đèn báo rẽ. Xe được trang bị cụm đèn hậu LED và ống xả đơn - thay vì ống xả kép hình bình hành như trên K5. GT-Line của Kia K5 mới có nội thất bọc da thể thao, cùng nhiều trang bị đáng chú ý như đồng hồ dạng kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, nhận dạng giọng nói tự nhiên không theo câu thoại chuẩn, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí, vô lăng bọc da, tích hợp lẫy chuyển số và các phím điều chỉnh thông tin, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, sạc điện thoại không dây… Cabin của Toyota Camry bản base trông sơ sài hơn so với đối thủ đến từ Hàn Quốc khi chỉ có màn hình trung tâm 7 inch, cụm đồng hồ Optitron kèm màn hình đa thông tin TFT 4.2 inch, dàn âm thanh 6 loa. Toyota Camry 2.0G 2022 cũng có chìa khóa thông minh, ghế lái chỉnh điện nhưng không có nhớ vị trí và không có cả sạc không dây. Về hiệu năng, Toyota Camry 2.0G được trang bị động cơ 2.0L sản sinh công suất cực đại 170 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 6,4 lít/100km trên đường hỗn hợp.Kia K5 GT-Line cao nhất sử dụng động cơ dung tích 2.5L Theta-III GDi cho ra công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện đường hỗn hợp là 7,06 lít/100km. Toyota Camry 2.0G 2022 tại Việt Nam sở hữu nhiều công nghệ an toàn hiện đại gồm Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử, Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hệ thống cân bằng điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Camera lùi, Cảm biến lùi, cảm biến góc, 9 túi khí... Phía Kia K5 cũng không thua kém khi có Phanh khẩn cấp, Chống va chạm ngang phía sau, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo chệch làn, Ga tự động thông minh dựa trên bản đồ định vị, Cảnh báo mở cửa xe không an toàn, Camera toàn cảnh 360 độ, Cảnh báo người dùng mất tập trung , Cảnh báo điểm mù , 9 túi khí tiêu chuẩn, Khóa kỹ thuật số dùng giao thức kết nối NFC, Hỗ trợ đỗ xe từ xa, Camera an ninh 360 độ. Video: Kia K5 có gì để cạnh tranh Toyota Camry tại Việt Nam.

