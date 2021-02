Modern in - SUV điện Trung Quốc, nội thất 3 màn hình độc lạ

Trong những năm gần đây, số lượng các thương hiệu xe điện mới ở Trung Quốc phải nói là mọc lên như nấm sau cơn mưa, nhiều đến mức khiến cho cả người tiêu dùng địa phương cũng thấy bối rối. Mới đây, thị trường xe nước này lại tiếp tục đón nhận thêm một thương hiệu xe điện Modern Auto, một công ty con thuộc Beijing Auto Works (BAW), và bản thân BAW lại thuộc BAIC. Modern Auto tập trung nhắm tới đối tượng người mua trẻ sành điệu, sinh sống trong đô thị và yêu thích các công nghệ kết nối. Trang chủ của họ có đầy những thứ cuốn hút giới trẻ ngày nay như hình vẽ graffiti, DJ chơi nhạc, vũ đạo… Logo của công ty là một chữ M phong cách, thiết kế như thể lấy cảm hừng từ trò chơi “Tetris”. Mẫu xe đầu tiên của Modern Auto có tên là Modern in chạy điện, một chiếc SUV 5 cửa. Thiết kế xe trông khá đẹp và có chút khác biệt. Modern in có trang bị một mô tơ điện với công suất 160 mã lực và 280 Nm mô-men xoắn cực đại. Nhà sản xuất tuyên bố mẫu xe mới có cự li di chuyển 610 km theo chu kỳ NEDC và khả năng gia tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây. Bên cạnh đó, chiếc xe cũng được cài đặt khả năng tự lái Cấp 2 và có thể nhận các bản nâng cấp phần mềm từ xa. Nội thất xe phản ánh một cảm giác hiện đại với bố cục 3 màn hình, một màn hình lớn ở trung tâm và hai màn hình nhỏ hơn ở bên cạnh. Kích thước cụ thể Modern in là dài 4.473 mm, rộng 1.822 mm, cao 1.538 mm, và trục cơ sở dài 2.710. Các con số này cho thấy đây là một chiếc SUV tương đối nhỏ gọn. Modern in sẽ chính thức ra mắt công chúng trong tháng 4 tới và sẽ được bán ở thị trường Trung Quốc trong tháng 5. Mức giá xe điện Modern in chưa được công bố, nhưng nhìn chung đây là một mẫu xe đầu tay không tồi từ một công ty vừa thành lập. Video: Ngắm xe điện siêu sang tương lai của BMW.

