Mitsubishi Xpander vẫn là “vua doanh số” tại Việt Nam sau quý 3/2023

Kết thúc quý 3 của năm 2023, Mitsubishi Xpander vẫn là vua doanh số thị trường ôtô Việt, song các thứ hạng phía sau đã có nhiều xáo trộn. Đáng chú ý trong đó là sự vươn lên mạnh mẽ của Mazda CX-5 với doanh số đang áp sát ngôi đầu, tạo nên cuộc đua gay cấn về cuối năm. Mitsubishi Xpander

Dù còn 2 tháng nữa mới hết năm 2023, nhưng dường như 99% danh xưng vua phân khúc sẽ thuộc về cái tên Mitsubishi Xpander khi có đến 14.187 xe bán ra toàn thị trường. Tuy nhiên con số này có phần thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái khi có đến 16.113 xe được bàn giao. Xpander cũng là mẫu xe gánh hơn 1 nữa doanh số của Mitsubishi tại thị trường Việt Nam khi luôn có sức bán cao và ổn định. Theo đó từ những giá trị sử dụng mang tính thực dụng cao, giá cả hợp lý đã khiến Xpander có được những thành công hôm nay dù các chương trình khuyến mãi không mấy đa dạng. Hyundai Accent

Sau thời gian có doanh số bán ra mỗi tháng giảm, thì trong tháng 9 mẫu sedan hạng B này cũng đã có sức bán tăng trưởng. Và trong 9 tháng đầu năm đã có 11.540 xe được bàn giao tới tay người dùng. Hyundai Accent khó có cơ hội dành được vị trí xe bán chạy nhất Việt Nam 2023 khi kém Mitsubishi Xpander 2.647 xe. Và để thành hiện thực thì buộc nhà phân phối phải có những chính sách về giá bán mang tính bất ngờ. Ford Ranger

Khi hai vị trí đầu bảng thuộc về hai mẫu xe dịch vụ thì vị trí thứ 3 doanh số quý 3/2023 lại có sự bất ngờ khi thuộc về mẫu bán tải Ford Ranger với 11.235 xe bán ra. Xét về nhiều khía cạnh thì thị trường ôtô Việt Nam vẫn chưa sử dụng đúng mục đích của những chiếc bán tải khi thiên về yếu tố gia đình hơn là chở hàng. Mazda CX-5

Ngay từ khi ra mắt phiên bản mới cùng với mức giá bán khiến nhiều đối thủ buộc phải giá đã khiến cho doanh số của Mazda CX-5 tăng mạnh. Theo báo cáo Vama thì trong 9 tháng đầu năm đã có 10.836 xe bán ra thị trường, đứng thứ 4 thị trường. Tuy nhiên nếu nhà phân phối có những chương trình hỗ trợ về giá bán mạnh hơn thì mẫu CUV này vẫn có khả năng đứng đầu thị trường trong năm 2023. Toyota Corolla Cross Ít chạy các chương trình truyền thông, tuy nhiên sức bán của Corolla Cross không hề nhỏ khi đây là một trong những trụ cột của Toyota tại thị trường Việt Nam khi có 9.390 xe bán ra tính đến hết quý 3/2023. Đáng tiếc trong tháng vừa rồi, mẫu xe này không còn các chương trình ưu đãi nên có mức doanh số giảm khá mạnh. Kia Sonet

Tương tự như Corolla Cross, Kia Sonet có phần thầm lặng về mặt truyền thông tuy nhiên sức bán của mẫu xe này không hề nhỏ khi liên tục đứng đầu phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ và đã có 7.656 xe bán ra toàn thị trường. Hiện Kia Sonet có giá bán từ 519 đến 579 triệu đồng. Toyota Vios

Là cái tên gây ngỡ ngàng nhất khi chỉ có 7.480 xe bán ra tính tới hết quý 3/2023, ngoài ra mẫu sedan một thời làm mưa làm gió này chỉ còn xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách này. Điều này không quá ngạc nhiên khi các ưu đãi mạnh cho mẫu xe này có hiệu lực khá chậm, ngoài ra một nguyên nhân khác đến từ việc hãng chỉ nâng cấp nhẹ cho Vios chứ không phải thế hệ hoàn toàn mới khiến khá nhiều người có phần hụt hẫng. Honda City

Dù có nhiều nỗ lực, nhưng dưới tác động của thị trường kinh tế Honda City cũng chỉ đạt 6.756 xe bán ra thị trường. Nhưng đây cũng là sự nổ lực đáng khen của mẫu sedan Nhật bản bởi trong phân khúc hạng B thì Honda City có mức giá cao hơn hẳn khi so với các đối thủ khác. Ford Everest

Dù có mức giá dao động 1.099 tỷ đồng đến 1.499 tỷ đồng nhưng Ford Everest vẫn xuất sắc khi có mặt trong top 10 doanh số quý 3/2023 với 6.673 xe bàn giao. Đáng chú ý đây cũng là mẫu xe có giá thành đắt đỏ không hề dễ chịu thế nên việc góp mặt trong danh sách những xe bán chạy cũng là một sự bất ngờ lớn và nhờ đó mà chính thức đã tạo khoảng cách khá xa vơi vua phân khúc một thời - Toyota Fortuner. Hyundai Creta

Ở thời điểm mới ra mắt, Hyundai Creta có sức hút khá mạnh và có thời điểm người dùng phải trả thêm các khoản phí mới có thể nhận xe. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại Hyundai Creta có phần vất vả để giữ sức bán của mình nhưng vẫn có 6.313 xe bán ra thị trường tính đến hết quý 3/2023. Có thể thấy trong năm 2023, doanh số các mẫu xe đều giảm mạnh so với cùng kì năm ngoái. Ngoài ra những cái tên quen thuộc như Toyota Veloz, Hyundai i10, Mazda 3, Kia K3,… cũng không còn xuất hiện cho thấy xe hướng người dùng đã có sự thay đổi lớn. Đơn cử như việc Ford Everest có doanh số bán chạy hơn Toyota Fortuner cũng cho thấy người dùng cần những yếu tố gì trên một chiếc xe thay vì thương hiệu. Cũng theo VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 9/2023 giảm 29% so với 2022. Xe ô tô du lịch giảm 32%, xe thương mại giảm 14% và xe chuyên dụng giảm 60% so với năm 2022. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 29% trong khi xe nhập khẩu giảm 30% so với cùng kì năm ngoái. Nhìn chung, thị trường 2023 có phần yên ắng hơn so với năm 2022. Video: Thương hiệu ôtô nào được người Việt ưa chuộng đầu năm 2023.

