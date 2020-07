Mitsubishi Xpander lắp ráp Việt Nam cao nhất 630 triệu đồng

Ngày 20/07/2020, tại nhà máy ở Bình Dương, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tổ chức lễ xuất xưởng mẫu xe Mitsubishi Xpander 2020 lắp ráp trong nước. Phiên bản được lắp ráp đầu tiên ở nhà máy tại Bình Dương là bản Xpander AT. Cùng với việc bổ sung thêm phiên bản Xpander AT lắp ráp trong nước (CKD), Mitsubishi Motors Việt Nam đang phân phối 03 phiên bản Xpander. Cụ thể, giá xe Mitsubishi Xpander AT 2020: 630.000.000 Nhập khẩu; Xpander AT 2020 (CKD): 630.000.000 Lắp ráp trong nước; Xpander MT 2020: 550.000.000 Nhập khẩu. Ngoài ra, Mitsubishi Xpander Cross 2020 mới vừa ra mắt càng mở rộng thêm danh mục sản phẩm của Mitsubishi tại Việt Nam. Theo đó, bản Xpander AT 2020 (CKD) sẽ không có bất kỳ sự khác biệt nào về thiết kế và trang bị so với mẫu xe Xpander nhập khẩu. Nội thất của Xpander với ghế bọc da đen, họa tiết trang trí vân carbon trên táp-pi cửa cùng hệ thống giải trí màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay, 45 ngăn - hộc sắp xếp vật dụng tiện ích được bố trí trong xe. Mitsubishi Xpander 2020 lắp ráp vẫn được duy trì các trang bị an toàn và hỗ trợ lái như phiên bản trước đó gồm: Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control); Hệ thống phanh an toàn (ABS-EBD); Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Xe vẫn sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield và mặt ca-lăng được thiết kế mới. Xe được trang bị cụm đèn pha LED mới, bộ mâm 16 inch thiết kế hình cánh quạt và ăng-ten vây cá. Đèn đuôi và đèn phanh chữ L tách rời, cụm đèn hậu được thiết kế đẹp mắt tích hợp cùng công nghệ đèn LED. Trái tim của xe là động cơ MIVEC dung tích 1.5L cho công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp (4 AT). Ngoài ra còn có Hệ thống cân bằng điện tử (ASC); Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL); Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA); Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS); Camera lùi… Như bản nhập khẩu, bản Xpander AT (CKD) cũng được nâng cấp vật liệu cách âm và hấp thu tiếng ồn giúp cho người dùng lái xe an toàn và ổn định hơn trên mọi nẻo đường. Xpander AT (CKD) sẽ được chính thức được đặt hàng tại các Nhà phân phối của MMV từ ngày 20/07/2020 và giao xe đến Khách hàng từ đầu tháng 8/2020. Video: Quy trình sản xuất của Mitsubishi Xpander tại Việt Nam.

