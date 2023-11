Mitsubishi Xforce 2024 lộ ngày ra mắt Việt Nam, giá từ 650 triệu đồng

Theo thông tin từ các đại lý, Mitsubishi Xforce 2024 mới sẽ ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 12/2023 hoặc đầu tháng 1/2024. Những chiếc SUV cỡ B này sẽ bắt đầu có mặt tại đại lý ở Việt Nam vào tháng 1 năm sau. Lô xe Mitsubishi Xforce đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng Việt sau Tết Nguyên đán. Mitsubishi Xforce tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. So với xe đang bán ở Indonesia, Xforce dành cho Việt Nam có một điểm khác biệt lớn, đó là trang bị an toàn. Theo một số nguồn tin, mẫu SUV cỡ B này khi bán ở Việt Nam sẽ được bổ sung các tính năng an toàn chủ động ADAS - điều mà xe tại Indonesia còn thiếu. Các tính năng ADAS sẽ có trên Mitsubishi Xforce tại Việt Nam dự kiến bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù tích hợp hỗ trợ chuyển làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Bên cạnh đó là 6 túi khí thay vì 4 túi khí như xe dành cho thị trường Indonesia. Trừ trang bị an toàn, mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce bán ở Việt Nam sẽ sở hữu thiết kế và trang bị tiện nghi tương tự xe dành cho Indonesia. Mẫu xe này cũng có những trang bị ngoại thất đáng chú ý như cụm đèn LED hình chữ "T" trước/sau, lưới tản nhiệt cỡ lớn, ốp gầm sơn cùng màu thân xe, đèn sương mù LED, vành hợp kim 18 inch và cửa cốp chỉnh điện, tích hợp cảm biến đá cốp. Bên trong xe, mặt táp-lô và tapi cửa của mẫu SUV cỡ B này được bọc bằng chất liệu nỉ mélange, tạo cảm giác thân thuộc, ấm cúng như phòng khách ở nhà. Thêm vào đó là ghế bọc da tổng hợp chống tích tụ nhiệt, vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây... Cacs trang bị đáng chú ý khác như điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió điều hòa cho ghế sau, sạc điện thoại thông minh không dây, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước có thể làm mát đồ uống, hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa và đèn viền trang trí nội thất. Tương tự Mitsubishi Xpander, Xforce cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái, bao gồm Bình thường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy và Đường trơn trượt. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, Mitsubishi Xforce tại Việt Nam dự kiến sẽ có 3 hoặc 4 phiên bản với giá bán dao động từ 650 - 750 triệu đồng. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos và Honda HR-V. Xforce hoàn toàn mới được Mitsubishi Motors đặt nhiều kỳ vọng trong chiến lược tập trung vào thị trường Đông Nam Á, giúp hãng mở rộng thị phần và san sẻ doanh số của Xpander Khách hàng đặt trước Mitsubishi Xforce 2024 sẽ được nhận xe sớm cùng chương trình ưu đãi 02 năm bảo dưỡng hoặc 40.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và tặng thêm 1.000 điểm tích lũy trên ứng dụng Mitsubishi Connect+ (**) (Từ 01/09/2023 đến 30/11/2023) Video: Người dùng Việt lần đầu cầm lái Mitsubishi Xforce 2024.

Theo thông tin từ các đại lý, Mitsubishi Xforce 2024 mới sẽ ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 12/2023 hoặc đầu tháng 1/2024. Những chiếc SUV cỡ B này sẽ bắt đầu có mặt tại đại lý ở Việt Nam vào tháng 1 năm sau. Lô xe Mitsubishi Xforce đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng Việt sau Tết Nguyên đán. Mitsubishi Xforce tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. So với xe đang bán ở Indonesia, Xforce dành cho Việt Nam có một điểm khác biệt lớn, đó là trang bị an toàn. Theo một số nguồn tin, mẫu SUV cỡ B này khi bán ở Việt Nam sẽ được bổ sung các tính năng an toàn chủ động ADAS - điều mà xe tại Indonesia còn thiếu. Các tính năng ADAS sẽ có trên Mitsubishi Xforce tại Việt Nam dự kiến bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù tích hợp hỗ trợ chuyển làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Bên cạnh đó là 6 túi khí thay vì 4 túi khí như xe dành cho thị trường Indonesia. Trừ trang bị an toàn, mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce bán ở Việt Nam sẽ sở hữu thiết kế và trang bị tiện nghi tương tự xe dành cho Indonesia. Mẫu xe này cũng có những trang bị ngoại thất đáng chú ý như cụm đèn LED hình chữ "T" trước/sau, lưới tản nhiệt cỡ lớn, ốp gầm sơn cùng màu thân xe, đèn sương mù LED, vành hợp kim 18 inch và cửa cốp chỉnh điện, tích hợp cảm biến đá cốp. Bên trong xe, mặt táp-lô và tapi cửa của mẫu SUV cỡ B này được bọc bằng chất liệu nỉ mélange, tạo cảm giác thân thuộc, ấm cúng như phòng khách ở nhà. Thêm vào đó là ghế bọc da tổng hợp chống tích tụ nhiệt, vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây... Cacs trang bị đáng chú ý khác như điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió điều hòa cho ghế sau, sạc điện thoại thông minh không dây, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước có thể làm mát đồ uống, hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa và đèn viền trang trí nội thất. Tương tự Mitsubishi Xpander, Xforce cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái, bao gồm Bình thường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy và Đường trơn trượt. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, Mitsubishi Xforce tại Việt Nam dự kiến sẽ có 3 hoặc 4 phiên bản với giá bán dao động từ 650 - 750 triệu đồng. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos và Honda HR-V. Xforce hoàn toàn mới được Mitsubishi Motors đặt nhiều kỳ vọng trong chiến lược tập trung vào thị trường Đông Nam Á, giúp hãng mở rộng thị phần và san sẻ doanh số của Xpander Khách hàng đặt trước Mitsubishi Xforce 2024 sẽ được nhận xe sớm cùng chương trình ưu đãi 02 năm bảo dưỡng hoặc 40.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và tặng thêm 1.000 điểm tích lũy trên ứng dụng Mitsubishi Connect+ (**) (Từ 01/09/2023 đến 30/11/2023) Video: Người dùng Việt lần đầu cầm lái Mitsubishi Xforce 2024.