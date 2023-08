Mitsubishi XFC 2024 được đồn có tên là Xforce, lộ trang bị nội thất

Vào ngày 10/8 tới đây, khi triển lãm GIIAS 2023 chính thức khai mạc ở Indonesia, Mitsubishi sẽ giới thiệu mẫu SUV cỡ B mới của mình với thị trường thế giới. Hiện các thông tin chi tiết như tên gọi chính thức, trang bị hay giá bán của mẫu xe này chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, đây là phiên bản thương mại của mẫu xe Mitsubishi XFC 2024 mới Concept đã lần đầu tiên ra mắt trong triển lãm Ô tô Việt Nam 2022. Theo tin đồn, mẫu SUV cỡ B mới của Mitsubishi sẽ được gọi bằng cái tên Xforce. Trước đó, mẫu xe này từng được đồn có tên là Mitsubishi Destinator. Tuy nhiên, đại diện của hãng Mitsubishi đã phủ nhận tên gọi này. Ngoài ra, trang bị ngoại thất, nội thất và an toàn của Mitsubishi XFC bản thương mại cũng bị rò rỉ. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này sẽ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield mới với những trang bị ngoại thất. Bên trong xe là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi, đi kèm những trang bị như: Bảng đồng hồ với màn hình 4,2 inch ở bản tiêu chuẩn và 8 inch ở bản cao cấp; Màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch; Mặt táp-lô mềm mại... Các trang bị khác bao gồm Ghế bọc da tổng hợp; Sạc điện thoại không dây; Hệ thống đèn viền Ambient Light; Hộc lạnh đựng găng; 20 ngăn chứa đồ; Hệ thống âm thanh; Yamaha Premium Dynamic Sound; Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng; Phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời; Chìa khóa thông minh; Khởi động nút bấm. Trong khi đó, trang bị an toàn của Mitsubishi XFC bản thương mại chưa hiện đại bằng các đối thủ cùng phân khúc như Honda HR-V hay Toyota Yaris Cross. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ B mới của Mitsubishi vẫn có những tính năng an toàn đủ dùng như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD... Tiếp theo là hệ thống trợ lực phanh BA; Hệ thống cân bằng điện tử; Hệ thống kiểm soát lực kéo; Hệ thống kiểm soát hành trình; Cruise Control; Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi; Đèn nháy báo phanh khẩn cấp; Cảm biến đỗ xe… Như vậy, có thể thấy là Mitsubishi XFC bản thương mại không có cửa sổ trời hay camera 360 độ. Theo đại diện của Mitsubishi Indonesia, sở dĩ không có cửa sổ trời vì trang bị này sẽ khiến xe nặng hơn. Trong khi đó, mẫu SUV cỡ B này vốn được thiết kế theo hướng linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu nên cần giữ trọng lượng thấp. Theo thông tin đăng trên trang web của chính quyền thành phố Jakarta, mẫu SUV cỡ B mới của Mitsubishi sẽ có 2 phiên bản là Exceed 1.5L 4x2 AT và Ultimate 1.5L 4x2 AT. Dù ở phiên bản nào, xe cũng được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh đó, xe cũng có 4 chế độ lái bao gồm; Bình thường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy và Đường trơn trượt. Chưa hết, Mitsubishi XFC bản thương mại còn có hệ thống kiểm soát vào cua chủ động Active Yaw Control (AYC). Đây là công nghệ dùng chung với Mitsubishi Xpander Cross và Eclipse Cross. Theo công bố của Mitsubishi, XFC phiên bản thương mại sẽ sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm. Bên cạnh đó là chiều cao gầm 222 mm để phù hợp với điều kiện đường sá tại các nước Đông Nam Á. Theo kế hoạch, Mitsubishi XFC bản thương mại sẽ chính thức được lên dây chuyền sản xuất tại Indonesia vào tháng 10 năm nay và đến tay khách hàng từ tháng 11. Giá bán của mẫu SUV cỡ B này được đồn là sẽ không khác biệt nhiều so với các đối thủ như Honda HR-V, Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý từng hé lộ việc Mitsubishi XFC bản thương mại ở Indonesia sẽ có giá ước tính từ 380 - 430 triệu Rupiah (khoảng 600 - 679 triệu đồng). Ngoài Indonesia, Mitsubishi XFC bản thương mại sẽ được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Hiện Mitsubishi cũng đã nhận cọc cho mẫu xe này ở Việt Nam. Theo dự đoán, mẫu SUV cỡ B này sẽ được bán ở Việt Nam vào đầu năm sau dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có giá trên dưới 700 triệu đồng. Video: Mitsubishi XFC 2024 bản thương mại sắp ra mắt có gì hay?

