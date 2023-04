Mitsubishi XFC 2024 chốt lịch ra mắt, giá bán cạnh tranh Honda HR-V

Hiện tại phía hãng xe Nhật Bản vẫn chưa tiết lộ thông số kỹ thuật và động cơ của mẫu SUV Mitsubishi XFC 2024 mới. Tuy nhiên, đại diện Mitsubishi hứa hẹn XFC sẽ có giá phải chăng để cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc. Tại Việt Nam, nhiều khả năng xe Mitsubishi XFC 2024 cũng được giới thiệu vào cuối năm nay. Hiện các đại lý chính hãng đã nhận đặt cọc mẫu xe này. Cụ thể, những khách hàng đặt cọc trước 10 triệu đồng từ ừ ngày 28/10/2022 - 10/01/2023 sẽ nhận được quà tặng đặc biệt gói bảo dưỡng 3 năm (hoặc 60.000km tùy điều kiện nào đến trước). Mức giá xe Mitsubishi XFC 2024 dự kiến tại Việt Nam sẽ dao động từ 600 – 700 triệu, cạnh tranh với Hyundai Creta, Kia Seltos và Honda HR-V. Gần đây, hãng xe Nhật Bản cũng xây dựng một cộng đồng Mitsubishi XFC chính thức trên mạng xã hội để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ngoại hình của Mitsubishi XFC bản thương mại sẽ không thay đổi so với Concept đang trưng bày tại Việt Nam, đây được xem là sự hòa trộn giữa phong cách thiết kế mạnh mẽ vững chãi và những đường nét hiện đại, sắc sảo. Phần đầu xe được thiết kế mang đậm hơi hướng tương lai. Cụm đèn chiếu sáng phía trước L-shaped ở phần phía trên được bố trí liền lạc với những dải đèn chiếu sáng ban ngày chạy song song phía dưới, tạo thành thiết kế tổng thể T-shape rất ấn tượng và bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phía bên dưới, cặp đèn sương mù LED hình lục giác tô điểm cực kỳ đậm nét cho tấm cản trước góc cạnh, tăng thêm dáng vẻ hầm hố, khỏe khoắn và hiện đại. Dải ốp tiết trang trí hình lục giác tạo cảm giác đồng bộ với thiết kế phần đầu xe. Trong khi đó, bộ mâm la-zăng sáng bóng với kích cỡ "siêu to khổng lồ" giúp đem lại vẻ mạnh mẽ và năng động của XFC 2024. Đuôi xe cũng được tích hợp cụm đèn báo phanh phía sau dạng T-shape tạo điểm nhấn hiện đại và sự đồng bộ với thiết kế đầu xe. Dọc thân xe, cặp gương chiếu hậu đã được tối giản hoàn toàn nhờ tích hợp cụm camera. Các hốc bánh trước và bánh sau được tạo hình sắc bén bằng những đường gân dập nổi cá tính, khỏe khoắn dọc thân xe. Cửa xe được dập chìm nổi tạo thành những mảng màu tương phản cực kỳ ấn tượng. Bên trong khoang nội thất, Mitsubishi XFC Concept gây ấn tượng nhờ sự tối giản, hiện đại và trẻ trung với ba màn hình hiển thị đối diện hành khách. Trong đó, bảng điều khiển trung tâm có kích thước rất lớn, được thiết kế trải rộng vắt ngang bảng táp-lô. Mặc dù là mẫu SUV cỡ nhỏ, Mitsubishi XFC 2024 mang đến không gian nội thất rộng rãi. Đặc biệt, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian để chân ở hàng ghế sau thoải mái hàng đầu phân khúc. Hơn thế nữa, mọi người trên xe đều có thể cảm nhận sự an toàn, vững tâm nhờ hệ thống kiểm soát ổn định xe trên mặt đường trơn trượt và trải nghiệm tiện nghi chất lượng cao. Khoảng sáng gầm cao cùng với bốn chế độ lái (Bình thường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy, và Đường trơn trượt), Mitsubishi XFC mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, an toàn, ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và đường sá khác nhau. Nhiều khách hàng tỏ ra quan tâm, thích thú trước mẫu SUV mới tinh của nhà Mitsubishi. Một số lại tỏ ra ngạc nhiên trước những công nghệ, tiện ích mà chiếc xe này sở hữu. Nhiều khả năng mẫu SUV XFC 2024 mới này sẽ sử dụng chung động cơ với "người anh em" Xpander đang bán ra tại việt Nam với cụm máy 1.5L MIVEC và hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, dự đoán trang bị an toàn của xe sẽ cao cấp và hiện đại hơn nhiều so với đối thủ cùng phân khúc. Theo thông tin từ hãng, XFC sẽ có 4 chế độ lái: Bình thường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy và Đường trơn trượt. Trong đó, “Đường trơn trượt” là chế độ lần đầu tiên được Mitsubishi cung cấp cho khu vực Đông Nam Á, nơi thường xuyên có mưa lớn. Video: Mitsubishi XFC 2024 bản thương mại lăn bánh tại Indonesia.

Hiện tại phía hãng xe Nhật Bản vẫn chưa tiết lộ thông số kỹ thuật và động cơ của mẫu SUV Mitsubishi XFC 2024 mới. Tuy nhiên, đại diện Mitsubishi hứa hẹn XFC sẽ có giá phải chăng để cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc. Tại Việt Nam, nhiều khả năng xe Mitsubishi XFC 2024 cũng được giới thiệu vào cuối năm nay. Hiện các đại lý chính hãng đã nhận đặt cọc mẫu xe này. Cụ thể, những khách hàng đặt cọc trước 10 triệu đồng từ ừ ngày 28/10/2022 - 10/01/2023 sẽ nhận được quà tặng đặc biệt gói bảo dưỡng 3 năm (hoặc 60.000km tùy điều kiện nào đến trước). Mức giá xe Mitsubishi XFC 2024 dự kiến tại Việt Nam sẽ dao động từ 600 – 700 triệu, cạnh tranh với Hyundai Creta, Kia Seltos và Honda HR-V. Gần đây, hãng xe Nhật Bản cũng xây dựng một cộng đồng Mitsubishi XFC chính thức trên mạng xã hội để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ngoại hình của Mitsubishi XFC bản thương mại sẽ không thay đổi so với Concept đang trưng bày tại Việt Nam, đây được xem là sự hòa trộn giữa phong cách thiết kế mạnh mẽ vững chãi và những đường nét hiện đại, sắc sảo. Phần đầu xe được thiết kế mang đậm hơi hướng tương lai. Cụm đèn chiếu sáng phía trước L-shaped ở phần phía trên được bố trí liền lạc với những dải đèn chiếu sáng ban ngày chạy song song phía dưới, tạo thành thiết kế tổng thể T-shape rất ấn tượng và bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phía bên dưới, cặp đèn sương mù LED hình lục giác tô điểm cực kỳ đậm nét cho tấm cản trước góc cạnh, tăng thêm dáng vẻ hầm hố, khỏe khoắn và hiện đại. Dải ốp tiết trang trí hình lục giác tạo cảm giác đồng bộ với thiết kế phần đầu xe. Trong khi đó, bộ mâm la-zăng sáng bóng với kích cỡ "siêu to khổng lồ" giúp đem lại vẻ mạnh mẽ và năng động của XFC 2024. Đuôi xe cũng được tích hợp cụm đèn báo phanh phía sau dạng T-shape tạo điểm nhấn hiện đại và sự đồng bộ với thiết kế đầu xe. Dọc thân xe, cặp gương chiếu hậu đã được tối giản hoàn toàn nhờ tích hợp cụm camera. Các hốc bánh trước và bánh sau được tạo hình sắc bén bằng những đường gân dập nổi cá tính, khỏe khoắn dọc thân xe. Cửa xe được dập chìm nổi tạo thành những mảng màu tương phản cực kỳ ấn tượng. Bên trong khoang nội thất, Mitsubishi XFC Concept gây ấn tượng nhờ sự tối giản, hiện đại và trẻ trung với ba màn hình hiển thị đối diện hành khách. Trong đó, bảng điều khiển trung tâm có kích thước rất lớn, được thiết kế trải rộng vắt ngang bảng táp-lô. Mặc dù là mẫu SUV cỡ nhỏ, Mitsubishi XFC 2024 mang đến không gian nội thất rộng rãi. Đặc biệt, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian để chân ở hàng ghế sau thoải mái hàng đầu phân khúc. Hơn thế nữa, mọi người trên xe đều có thể cảm nhận sự an toàn, vững tâm nhờ hệ thống kiểm soát ổn định xe trên mặt đường trơn trượt và trải nghiệm tiện nghi chất lượng cao. Khoảng sáng gầm cao cùng với bốn chế độ lái (Bình thường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy, và Đường trơn trượt), Mitsubishi XFC mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, an toàn, ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và đường sá khác nhau. Nhiều khách hàng tỏ ra quan tâm, thích thú trước mẫu SUV mới tinh của nhà Mitsubishi. Một số lại tỏ ra ngạc nhiên trước những công nghệ, tiện ích mà chiếc xe này sở hữu. Nhiều khả năng mẫu SUV XFC 2024 mới này sẽ sử dụng chung động cơ với "người anh em" Xpander đang bán ra tại việt Nam với cụm máy 1.5L MIVEC và hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, dự đoán trang bị an toàn của xe sẽ cao cấp và hiện đại hơn nhiều so với đối thủ cùng phân khúc. Theo thông tin từ hãng, XFC sẽ có 4 chế độ lái: Bình thường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy và Đường trơn trượt. Trong đó, “Đường trơn trượt” là chế độ lần đầu tiên được Mitsubishi cung cấp cho khu vực Đông Nam Á, nơi thường xuyên có mưa lớn. Video: Mitsubishi XFC 2024 bản thương mại lăn bánh tại Indonesia.