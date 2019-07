Mitsubishi Pajero Sport 2020 từ 987 triệu, sắp về Việt Nam

Mới đây, hãng xe Nhật Bản - Mitsubishi vừa chính thức trình làng tới công chúng Thái Lan phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV Pajero Sport với nhiều thay đổi rất tích cực. Về cơ bản, Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới mang phong cách của những mẫu xe mới của hãng gần đây. So với thế hệ tiền nhiệm, thiết kế tổng thể của Pajero Sport 2020 mặc dù không thay đổi nhiều về mặth kích cỡ, nhưng nó lại sở hữu vẻ lịch lãm và ấn tượng hơn rất nhiều so với trước đây nhờ ngoại hình ăn điểm. Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport 2020 thừa hưởng phần "mặt tiền" gần như tương đồng với người anh em Triton với kiểu thiết kế 2 tầng đèn riêng biệt cùng lưới tản nhiệt đậm ngôn ngữ Dynamic Shield. Cụm đèn chiếu sáng chính trên Pajero Sport 2020 sử dụng công nghệ Led thay thế cho bóng halogen truyền thống, điều này cho ra thứ ánh sáng trắng hiện đại và phù hợp với ngoại hình mới của xe. Thêm vào đó, với việc sử dụng khá nhiều các chi tiết bằng chrome mang tới cho Pajero Sport 2020 cái nhìn đầy tinh tế và bắt mắt hơn so với trước. Phần đuôi của Mitsubishi Pajero Sport 2020 không đón nhận sự thay đổi nào quá rõ rệt so với phiên bản trước. Tuy nhiên, dải đèn hậu trên bản đời mới này đã được các kỹ sư của Mitsubishi thiết kế lại sắc nét và mạch lạc hơn, từ đó tạo nên một diện mạo tuy không mới nhưng lại hiện đại và thanh lịch hơn đáng kể. Phiên bản 2020 của Mitsubishi Pajero Sport cũng nhận được bộ mâm hợp kim 5 chấu kép thiết kế mới với hai tông màu khá bắt mắt, bản tiêu chuẩn có kích thước từ 18 inch tại thị trường Thái Lan. Bước vào không gian nội thất, vẻ đẹp thực dụng vẫn là ưu điểm cũng như lợi thế của Mitsubishi so với các đối thủ. Rất ít các chi tiết thừa tồn tại trong khoang cabin này, mọi thứ đều được làm mịn màng tối đa có thể. Xe vẫn được trang bị màn hình giải trí ở vị trí trung tâm, cần số điện tử, vô-lăng 4 chấu khoẻ khoắn với các phím chức năng... Ngoài ra, điểm nổi bật trong khoang cabin này chính là đồng hồ công-tơ-mét của xe nay đã được thay bằng màn hình LCD màu hiện đại giúp cho việc nắm bắt thông tin chiếc xe của tài xế nay trở nên dễ dàng và thân thiện hơn rất nhiều. Theo hãng xe Mitsubishi cho biết, Pajero Sport 2020 được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại như các tay nắm cửa bên trong đều được trang bị thêm lớp đệm giúp người sử dụng khi cầm nắm cảm thấy thoải mái hơn, cổng sạc USB và cổng AC 150W, hệ thống kết nối điện thoại thông minh để mở xe từ xa, các hệ thống cảnh báo an toàn như hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện giao thông phía sau... Bên dưới nắp ca-pô, Mitsubishi trang bị trên Pajero Sport 2020 động cơ tương tự như phiên bản trước, khối động cơ dầu tăng áp Mivec 2.4L cho ra công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp và các tuỳ chọn về hệ dẫn động 1 cầu và 2 cầu. Tại Thái Lan, giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2020 mới bán ra từ 1,299-1,469 triệu baht (tương đương 987 đến 1,1 tỷ đồng) cho các biến thể 2WD và 1,599 triệu baht (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho biến thể 4WD. Nhiều khả năng, Mitsubishi Pajero Sport 2020 cũng sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam ngay trong năm nay. Video: Ra mắt Mitsubishi Pajero Sport 2020 tại Thái Lan.

