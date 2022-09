Mitsubishi Mirage 2023 giá rẻ loại bỏ hộp số sàn, từ 373 triệu đồng

Hiện nay, hộp số sàn không còn được ưa chuộng như trước. Điều này dẫn đến sự biến mất của hộp số sàn trên nhiều mẫu xe. Mitsubishi Mirage 2023 mới là ví dụ cho xu hướng loại bỏ hộp số sàn này. Theo đó, ở phiên bản 2023, Mitsubishi Mirage tại thị trường Mỹ sẽ không còn dùng hộp số sàn 5 cấp nữa. Thay vào đó, mọi phiên bản của mẫu xe hạng A này đều dùng hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Trước đây, hộp số CVT chỉ là trang bị tùy chọn của Mitsubishi Mirage giá rẻ. Tuy nhiên, giờ đây, hộp số CVT lại trở thành trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe rẻ nhất mang thương hiệu Mitsubishi tại thị trường Mỹ. Điều này kéo theo giá xe Mitsubishi Mirage 2023 cũng tăng lên so với phiên bản cũ. Theo đó, Mitsubishi Mirage 2023 phiên bản hatchback sẽ có giá khởi điểm từ 16.245 USD (khoảng 373 triệu đồng). Con số tương ứng của Mitsubishi Mirage 2023 phiên bản sedan là 17.245 USD (396 triệu đồng). Cả hai đều tăng 1.600 USD so với trước. Với những người đam mê lái thì sự biến mất của hộp số sàn sẽ khiến Mitsubishi Mirage không còn thú vị như trước. Tuy nhiên, nói một cách công bằng thì Mitsubishi Mirage phiên bản CVT lại tiết kiệm xăng hơn phiên bản số sàn. Tại thị trường Mỹ, Mitsubishi Mirage được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Khi đi với hộp số CVT, động cơ này chỉ "ngốn" lượng xăng 6,53 lít/100 km trong đô thị, 5,47 lít/100 km ngoài đô thị và 6,03 lít/100 km kết hợp. Ngoài sự biến mất của hộp số sàn 5 cấp, Mitsubishi Mirage 2023 ở thị trường Mỹ còn có thêm phiên bản đặc biệt mang tên Ralliart. Hiện hãng Mitsubishi chưa công bố nhiều thông tin về Mirage Ralliart dành cho thị trường Mỹ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe có thiết kế giống với Mitsubishi Mirage Ralliart từng ra mắt trong triển lãm Bangkok International Motor Show 2022 diễn ra vào đầu năm nay ở Thái Lan. So với bản thường, Mitsubishi Mirage Ralliart 2023 sở hữu ngoại hình nổi bật hơn nhờ gói phụ kiện Ralliart, bao gồm ốp cua lốp với vân sợi carbon thể thao và chắn bùn màu đỏ sau 4 bánh xe. Ngoài ra, trên thân xe còn có đề-can Ralliart màu đỏ, xám và đen mới. Bên trong Mitsubishi Mirage Ralliart 2023 chỉ có một số thay đổi nhỏ như nội thất phối 2 màu đen - đỏ tương phản và thảm sàn với logo Ralliart mới. Theo hãng Mitsubishi, Mirage Ralliart tại thị trường Mỹ sẽ được bán với số lượng giới hạn và được sơn màu trắng White Diamond, đi kèm nóc màu đen tương phản. Hiện Mitsubishi Mirage đã bị "khai tử" tại Việt Nam bởi doanh số kém. Trong khi đó, tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này vẫn được ra mắt và có giá khởi điểm từ 537.000 Baht (khoảng 342 triệu đồng). Video: Giới thiệu Mitsubishi Mirage 2023 giá rẻ.

Hiện nay, hộp số sàn không còn được ưa chuộng như trước. Điều này dẫn đến sự biến mất của hộp số sàn trên nhiều mẫu xe. Mitsubishi Mirage 2023 mới là ví dụ cho xu hướng loại bỏ hộp số sàn này. Theo đó, ở phiên bản 2023, Mitsubishi Mirage tại thị trường Mỹ sẽ không còn dùng hộp số sàn 5 cấp nữa. Thay vào đó, mọi phiên bản của mẫu xe hạng A này đều dùng hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Trước đây, hộp số CVT chỉ là trang bị tùy chọn của Mitsubishi Mirage giá rẻ. Tuy nhiên, giờ đây, hộp số CVT lại trở thành trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe rẻ nhất mang thương hiệu Mitsubishi tại thị trường Mỹ. Điều này kéo theo giá xe Mitsubishi Mirage 2023 cũng tăng lên so với phiên bản cũ. Theo đó, Mitsubishi Mirage 2023 phiên bản hatchback sẽ có giá khởi điểm từ 16.245 USD (khoảng 373 triệu đồng). Con số tương ứng của Mitsubishi Mirage 2023 phiên bản sedan là 17.245 USD (396 triệu đồng). Cả hai đều tăng 1.600 USD so với trước. Với những người đam mê lái thì sự biến mất của hộp số sàn sẽ khiến Mitsubishi Mirage không còn thú vị như trước. Tuy nhiên, nói một cách công bằng thì Mitsubishi Mirage phiên bản CVT lại tiết kiệm xăng hơn phiên bản số sàn. Tại thị trường Mỹ, Mitsubishi Mirage được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Khi đi với hộp số CVT, động cơ này chỉ "ngốn" lượng xăng 6,53 lít/100 km trong đô thị, 5,47 lít/100 km ngoài đô thị và 6,03 lít/100 km kết hợp. Ngoài sự biến mất của hộp số sàn 5 cấp, Mitsubishi Mirage 2023 ở thị trường Mỹ còn có thêm phiên bản đặc biệt mang tên Ralliart. Hiện hãng Mitsubishi chưa công bố nhiều thông tin về Mirage Ralliart dành cho thị trường Mỹ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe có thiết kế giống với Mitsubishi Mirage Ralliart từng ra mắt trong triển lãm Bangkok International Motor Show 2022 diễn ra vào đầu năm nay ở Thái Lan. So với bản thường, Mitsubishi Mirage Ralliart 2023 sở hữu ngoại hình nổi bật hơn nhờ gói phụ kiện Ralliart, bao gồm ốp cua lốp với vân sợi carbon thể thao và chắn bùn màu đỏ sau 4 bánh xe. Ngoài ra, trên thân xe còn có đề-can Ralliart màu đỏ, xám và đen mới. Bên trong Mitsubishi Mirage Ralliart 2023 chỉ có một số thay đổi nhỏ như nội thất phối 2 màu đen - đỏ tương phản và thảm sàn với logo Ralliart mới. Theo hãng Mitsubishi, Mirage Ralliart tại thị trường Mỹ sẽ được bán với số lượng giới hạn và được sơn màu trắng White Diamond, đi kèm nóc màu đen tương phản. Hiện Mitsubishi Mirage đã bị "khai tử" tại Việt Nam bởi doanh số kém. Trong khi đó, tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này vẫn được ra mắt và có giá khởi điểm từ 537.000 Baht (khoảng 342 triệu đồng). Video: Giới thiệu Mitsubishi Mirage 2023 giá rẻ.