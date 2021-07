Mitsubishi Eclipse Cross bản tiết kiệm xăng, hơn 500 triệu đồng

Mitsubishi Eclipse Cross 2021 mới phiên bản nâng cấp đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 10 năm ngoái. Sau hơn nửa năm, mẫu crossover cỡ C này tiếp tục ra mắt thị trường Úc với phiên bản plug-in hybrid (PHEV). Điểm nhấn của mẫu xe SUV Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2021 chính là hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4L với công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 199 Nm. Bên cạnh đó là 2 mô-tơ điện mạnh 82 mã lực/137 Nm trên cầu trước và 95 mã lực/195 Nm trên cầu sau. Ngoài ra, hệ truyền động này còn đi kèm cụm pin 13,8 kWh. Nếu chỉ dùng mô-tơ điện, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2021 có thể chạy được 55 km và đạt vận tốc tối đa 135 km/h. Nếu có thêm sự hỗ trợ của động cơ xăng, xe có thể hoàn thành quãng đường hơn 500 km. Thời gian sạc đầy pin của mẫu xe này bằng nguồn điện ở nhà là khoảng 7 tiếng đồng hồ. Theo hãng Mitsubishi, người lái có thể dùng mẫu crossover cỡ C này để cung cấp điện cho các thiết bị trong nhà khi bị mất điện. "Mẫu xe này có thể đóng vai trò như pin sạc để chạy các thiết bị gia dụng với nguồn năng lượng dự trữ", Mitsubishi Australia cho biết. "Vì xe plug-in hybrid có thể tự tạo ra điện khi được đổ xăng nên đóng vai trò như máy phát điện 4 bánh tạm thời trong trường hợp mất điện vì thảm họa thiên nhiên". Chưa hết, một số tính năng của Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2021 có thể điều khiển thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh mang tên Mitsubishi Remote Control. Ứng dụng này cho phép người lái lên kế hoạch và sạc pin điều khiển từ xa để tận dụng giá điện ngoài giờ cao điểm. Ngoài ra, người lái có thể dùng ứng dụng này để bật điều hòa trước khi lên xe hoặc kiểm tra xem cửa và cửa cốp đóng hay chưa. Nếu muốn xem đèn pha tắt hay chưa, người lái cũng có thể kiểm tra qua ứng dụng Mitsubishi Remote Control. Tại thị trường Úc, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2021 được chia thành 3 bản trang bị, bao gồm ES, Aspire và Exceed. Trong đó, bản ES tiêu chuẩn có những trang bị như vành hợp kim 18 inch, đèn pha Halogen, dải đèn LED định vị ban ngày, viền cửa sổ mạ crôm, cánh gió mui, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto, 2 cổng USB, điều hòa không khí, 4 loa và lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng... Tiếp đến là những trang bị an toàn tiêu chuẩn như camera lùi, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình chỉnh tay và điều hướng mô-men xoắn Active Yaw Control. Ở bản Aspire, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2021 có thêm ghế bọc da giả phối da lộn, mặt cửa bọc da tổng hợp, hệ thống âm thanh 8 loa với 4 loa tweeter, sưởi ghế trước, ghế lái chỉnh điện, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường và cảm biến đỗ xe phía trước. Cao cấp nhất là bản Exceed với đèn pha LED, ghế bọc da, trần xe màu đen, hệ thống định vị vệ tinh, màn hình hiển thị thông tin kính lái, cửa sổ trời 2 mảnh, sưởi ghế sau, sưởi vô lăng, ghế phụ lái chỉnh điện, túi đựng bản đồ trên lưng ghế lái và hệ thống giảm thiểu nhầm chân ga. Tại thị trường Úc, giá xe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2021 có mức dao động từ 46.490 - 53.990 AUD (khoảng 791 - 919 triệu đồng). Ngoài ra, dòng crossover cỡ C này tại thị trường Úc còn có bản dùng máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L thông thường với giá rẻ hơn, dao động từ 30.290 - 40.790 AUD (515,5 - 694 triệu đồng). Video: Giới thiệu Mitsubishi Eclipse Cross 2021 mới.

