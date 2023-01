Mitsubishi Delica Mini - chiếc kei car phong cách SUV chỉ 330 triệu đồng

Để kỷ niệm 55 năm ra mắt dòng xe Delica, hãng Mitsubishi đã chính thức giới thiệu Delica Mini ở triển lãm Tokyo Auto Salon 2023 hiện đang diễn ra tại Nhật Bản. Hiện hãng Mitsubishi đã bắt đầu nhận cọc dành cho phiên bản thu nhỏ của Delica. Dự kiến, đến mùa hè năm nay, Mitsubishi Delica Mini 2023 mới chính thức được bày bán ở xứ sở hoa anh đào. Chiếc xe kei car Mitsubishi Delica Mini về cơ bản chính là kẻ kế nhiệm của đàn anh eK Cross Space. Xe được chia thành 4 phiên bản là G, T, G Premium và T Premium. Thuộc phân khúc xe kei car nên Mitsubishi Delica Mini sở hữu kích thước điển hình, bao gồm chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.475 mm và chiều cao 1.830 mm. Tương tự các mẫu xe kei car khác đang bán tại Nhật Bản, tân binh hà Mitsubishi sở hữu chiều cao khá nổi bật. Bên ngoài, Delica Mini được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc của thương hiệu Mitsubishi. Đồng thời, ngoại hình của mẫu xe này cũng theo hơi hướng SUV. Điểm nhấn trong thiết kế của mẫu xe kei car này nằm ở cụm đèn pha hình tròn, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình bán nguyệt. Nằm giữa 2 đèn pha tấm ốp màu đen bóng, đi kèm 6 nan nằm dọc và logo của hãng Mitsubishi. Phía dưới là dòng chữ "Delica" được dập chìm và lưới tản nhiệt bao quanh bằng nẹp dày dặn, tích hợp đèn sương mù trước. Trong khi đó, cản trước được sơn màu đen với hốc gió trung tâm và ốp màu bạc tạo cảm giác rắn rỏi cho khu vực đầu xe. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp hốc bánh vuông vức, sơn màu đen, và ốp màu bạc trang trí bên dưới cửa. Đặc biệt, mẫu xe này còn được trang bị cửa trượt ở bên sườn với khoảng mở 650 mm để người dùng dễ dàng ra/vào xe. Không chỉ mở rộng, cửa của Mitsubishi Delica Mini còn đi kèm cảm biến đá chân bên dưới để hành khách không cần dùng tay. Trong khi đó, ở khu vực phía sau của Mitsubishi Delica Mini, xe được trang bị đèn hậu và đèn phản quang đều nằm dọc. Cản sau được sơn màu đen với ốp màu bạc tương tự cản trước. Cửa cốp cũng được dập dòng chữ "Delica" như đầu xe. Những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn của xe gồm có đèn pha LED, đèn sương mù LED, cửa trượt mở tự động rảnh tay, gương chiếu hậu chỉnh điện/có sấy, kính cửa sổ trước ngăn tia cực tím/tia hồng ngoại, baga nóc, vành thép 14 inch đi kèm ốp la-zăng và đèn chờ dẫn đường. Trong khi đó, các bản cao cấp hơn sẽ có vành hợp kim 15 inch. Riêng đèn pha LED thích ứng sẽ là trang bị tùy chọn cho bản T Premium. Bên trong Mitsubishi Delica Mini là không gian nội thất 4 chỗ được thiết kế theo chủ đề "chuyến phiêu lưu mỗi ngày". Không có gì bất ngờ khi nội thất của xe được thiết kế thực dụng, đầy đủ chức năng và tạo cảm giác thoải mái cho người dùng. Ghế bên trong Mitsubishi Delica Mini có thể sắp xếp theo nhiều cách khác nhau để tạo ra không gian nội thất rộng rãi và tiện lợi nhất cho hành khách. Hàng ghế sau của xe có thể trượt lên/xuống trong khoảng 320 mm, lớn nhất phân khúc. Trong khi đó, khoang hành lý của xe được trang bị sàn chống thấm nước, chống bám bùn đất. Mitsubishi Delica Mini sở hữu những trang bị nội thất tiêu chuẩn như ghế bọc da pha nỉ chống thấm nước, sưởi ghế trước Bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin, hệ thống âm thanh 6 loa, màn hình 7 inch, cổng sạc USB, móc treo áo sau lưng ghế lái, ngăn chứa đồ dưới ghế hành khách, gương chiếu hậu chống chói, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số. Ở bản bản cao cấp hơn, xe sẽ có vô lăng bọc da/sưởi/tích hợp lẫy chuyển số, bàn gấp tích hợp vào lưng ghế trước, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và cửa gió điều hòa/rèm che nắng dành cho hàng ghế sau. Những trang bị an toàn dành cho Mitsubishi Delica Mini ở thị trường Nhật Bản cũng khá đầy đủ. Ngay từ bản tiêu chuẩn, xe đã có hệ thống phanh giảm thiểu va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, kiểm soát chân ga, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ ngăn lệch làn đường, đèn pha tự động, cảnh báo tiền va chạm, nhận biết biển báo giao thông, túi khí đầu gối cho người lái và hệ thống hỗ trợ xuống dốc. Nâng cấp lên bản cao hơn, khách hàng Nhật Bản sẽ có thêm những tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và camera 360 độ có thể phát hiện vật thể di động. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mitsubishi Delica Mini là 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 660cc đặc trưng của xe kei car. Thứ hai là động cơ tương tự nhưng có thêm công nghệ tăng áp. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Mitsubishi Delica Mini 2023 có mức dao động từ 1,8 - 2,25 triệu Yên (khoảng 329 - 412 triệu đồng). So với những mẫu xe kei car cùng phân khúc như Suzuki Spacia hay Daihatsu Tanto Fun Cross, tân binh nhà Mitsubishi có giá cao hơn. Video: Chi tiết xe kei car phong cách SUV là Mitsubishi Delica Mini.

