Mini Countryman ra mắt phiên bản JCW 2025 công suất 296 mã lực

Triển lãm ô tô Munich là cơ hội hoàn hảo để MINI tiết lộ kiểu dáng mới nhất cũng như kế hoạch kinh doanh mới về xe điện. Mặc dù tập trung vào phiên bản chạy điện của mẫu Mini Countryman 2025 mới, nhưng Mini cũng âm thầm tiết lộ các thông số kỹ thuật cho phiên bản chạy động cơ xăng ở châu Âu. Đầu tiên là Mini Countryman C, trang bị động cơ 3 xi-lanh dung tích 1,5 lít tăng áp kết hợp với một động cơ điện nhỏ; tổng công suất 167 mã lực. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,3 giây. Tại Anh, Countryman C có các gói phong cách tùy chọn gồm Classic, Favor và JCW. Đối với những ai mong muốn sở hữu toàn bộ sức mạnh, sẽ chọn phiên bản hiệu suất cao JCW - John Cooper Works trang bị khối động cơ dung tích 2.0L 4 xi lanh tăng áp kết hợp mô tơ điện, công suất 296 mã lực và khả năng tăng tốc đạt 5,4 giây. Mặc dù điều này sẽ mang lại chuyến đi thú vị nhưng vẫn sẽ khiến một số người hâm mộ Mini thất vọng. Như Car Expert đã chỉ ra, Mini Countryman JCW 2025 mới sẽ giảm sức mạnh so với mẫu xe tiền nhiệm. Điều này cho thấy Mini đang ưu tiên năng lượng điện và khối động cơ này giảm 5 mã lực so và sẽ tăng thêm 0,3 giây để đạt khả năng tăng tốc tương đương phiên bản hiện tại. Một tin vui đối với fan hâm mộ Mini tại Mỹ và Úc, Countryman JCW sẽ chia sẻ hệ truyền động với BMW X1 M35i, tạo ra công suất 312 mã lực, nhưng không rõ liệu Mini có được điều chỉnh tương tự hay không. Trước đó, Countryman E thuần điện (FWD) có một động cơ điện sản sinh công suất 201 mã lực tại bánh trước và phạm vi di chuyển khi pin đầy là 287 dặm (tương đương 462 km) theo tiêu chuẩn WLTP. Countryman SE All4 (AWD) trang bị động cơ điện phía trước và phía sau, sản sinh công suất 308 mã lực, cho phép Mini Countryman tăng tốc lên 100 km/h trong 5,6 giây. Phạm vi hoạt động 287 dặm (462 km) khi sạc đầy. Ở những nơi khác, mẫu xe này đã phát triển để chào đón nhiều hành khách và hành lý hơn, có màn hình thông tin giải trí hình tròn mới, nội thất tối giản và ngoại thất mới bắt mắt. Mini Countryman mới sẽ được đưa vào sản xuất vào tháng 11/2023. Tại Đức, giá xe Mini Countryman mới sử dụng động cơ đốt trong từ 39.900 euro tương đương 42.813 USD, khoảng 1,023 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Mini Cooper và Countryman hoàn toàn mới.

