MINI Cooper 2025 hơn 707 triệu đồng thiết kế tối giản, nội thất xịn sò

Cụ thể, MINI Cooper máy xăng 2025 mang mã F66 sẽ phát triển dựa trên nền tảng của thế hệ trước F56. Đây là lần nâng cấp lớn thứ 3 cho mẫu hatchback 3 cửa này. Ngoại thất của MINI Cooper 2025 mới được thừa hưởng khá nhiều từ mẫu Cooper EV. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt được thiết kế lớn hơn, đi cùng cụm đèn pha LED tròn đặc trưng. Bên ngoài là đèn ban ngày LED ôm trọn với kết cấu tương tự. Phía đuôi xe có đèn hậu LED dạng ma trận, lấy cảm hứng từ quốc kỳ Anh đặc trưng. MINI cho biết Cooper mới “được trang bị hệ thống treo và giảm xóc được thiết kế để xử lý nhanh nhẹn”. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống phanh hiệu suất cao được sử dụng để kìm hãm tốt hơn cho xe. Về nội thất, khoang cabin của MINI Cooper bản xăng được thiết kế tối giản với cấu hình 4 chỗ nhưng vẫn không kém phần ấn tượng với màn hình giải trí trung tâm hình tròn loại OLED 9,4 inch, tích hợp bảng đồng hồ và hệ thống điều hòa. Màn hình này tích hợp hệ điều hành Mini 9 dựa trên Android, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Xe còn có vô-lăng được thiết kế mới, đi cùng tùy chọn nhiều chất liệu bọc nội thất, bàn sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và táp lô 2 tông màu. Cung cấp sức mạnh cho Mini bản xăng là hai tùy chọn động cơ gồm: Cooper C 1.5 tăng áp sản sinh công suất 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 230 Nm và bản Cooper S 2.0 sản sinh công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Cooper 2025 được trang bị thêm nhiều tính năng an toàn hơn so với bản cũ. Có thể kể đến như: cảm biến radar trước và 12 cảm biến siêu âm. Chức năng hỗ trợ lái ADAS như cảnh báo giao thông khi mở cửa, hỗ trợ giữ làn chủ động, điều khiển hành trình thích ứng với tính năng giữ khoảng cách. Theo kế hoạch, sẽ chính thức được mở bán vào cuối năm nay và bán ra đầu tiên tại thị trường châu Âu, sau đó mới đến các thị trường khác từ đầu 2025. Dự kiến, giá xe MINI Cooper 2025 sẽ vào khoảng 28.950 USD (khoảng 707,1 triệu đồng). Video: Giới thiệu New Mini Cooper 2025.

