MG5 2024 giá rẻ lộ diện, thiết kế thể thao và hầm hố hơn

MG5 là 1 chiếc xe sedan cỡ C rất thú vị với tầm giá từ 523 triệu đồng tại Việt Nam, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda Civic, Mazda 3, Toyota Corolla Altis hay Kia Cerato. Mới đây, thông tin khai báo từ danh mục mới nhất của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã cho thấy, MG5 2024 mới và bản Scorpio lộ diện. Cái nhìn đầu tiên về mẫu xe sedan MG5 2024 chính là phần mặt trước của xe được nâng cấp đáng kể, lưới tản nhiệt có kích thước lớn hơn, với các nan tản nhiệt trang trí thẳng đứng, nhìn nghiêng trông như miệng 1 chú cá lớn đang săn mồi, còn ở bản cũ, xe sử dụng tản nhiệt xéo, xếp chồng lên nhau. Tiếp đến là việc mẫu sedan cỡ C MG5 2024 có thiết kế hốc hút gió hai bên trông hầm hố, góc cạnh hơn so với xe đang bán ra tại Việt Nam. Tiếp đến là la-zăng xe xuất hiện thêm vài kiểu mới, trông thể thao hơn hẳn, được sơn 2 màu đối lập. Phần đuôi xe MG5 2024 cũng được nâng cấp đáng kể, hình dáng đèn hậu quyến rũ hơn, viền xung quanh thấp hơn cũng tăng cảm giác thể thao, mạnh mẽ cho xe. Ta dễ dàng nhận ra sự khác nhau giữ MG5 tiêu chuẩn với bản MG5 Scorpio 2024 nhờ cụm đèn hậu, của bản thường nó kéo dài hơn, còn trên bản hiệu suất được thu gọn lại, tạo thêm khoảng trống ở giữa để hãng xe MG trang trí thêm các đường gân cho xe. Tiếp đến là việc MG5 Scorpio 2024 có khuếch tán sau rất thể thao với các đường hầm chia gió, ốp gầm sơn màu bạc, đối lập màu đen nhám của xe, cuối cùng vẫn là việc bản hiệu suất cao có đến 4 ống xả, chia đều 2 bên, dạng tròn, nối 2 ống xả kép là 1 tấm lưới và 2 bên đuôi xe, còn có hốc gió mở rộng hơn so với MG5 2024. Về kích thước thân xe, MG5 2024 có các số đo bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe mới lần lượt là 4.715 x 1.842 x 1.473 mm và chiều dài cơ sở là 2.680 mm, lớn hơn so với mẫu xe hiện tại có kích thước tương ứng là 4.675 x 1.842 x 1.480 mm, chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên là 2.680 mm. Còn về phần so sánh MG5 Scorpio 2024 với bản cũ, mặt trước được thay mới với phong cách thiết kế mới nhưng đuôi xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng của mẫu xe hiện hành. Chiều dài, rộng và cao thân xe được nâng cấp lên lần lượt là 4.705/1.842/1.480mm, chiều dài cơ sở là 2.680 mm. Về sức mạnh, MG5 2024 vẫn được trang bị động cơ 1.5L và MG5 Scorpio mới được trang bị động cơ 1.5T, phù hợp với mẫu xe hiện tại. "Trái tim" của MG5 Scorpio cũ là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,9 giây. So với bản thường, MG5 Scorpio 2022 mạnh hơn 8 mã lực nhưng vẫn đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Mức giá xe MG5 2024 hiện vẫn là một ẩn số. Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan MG5 Scorpio thể thao.

