"Xe Tàu" MG5 độ siêu xe hét 42 triệu đồng của dân chơi Đồng Tháp

Không ít người phải bất ngờ trước phong cách chọn cửa cắt kéo kiểu Lamborghini của chủ xe MG5 LUX của Trung Quốc tại Đồng Tháp vì nhìn quá "ngột thở", ra vào khoang lái có thể là cực hình, tuy nhiên, chủ xe lại cảm thấy thích. Không chỉ thế, chiếc xe MG5 LUX độ cửa cắt kéo này còn được nâng cấp thêm body kit của hãng độ LUMGA. Sau khi lộ diện, chiếc MG5 Lux giá rẻ được độ từ trong ra ngoài của chủ xe tại Đồng Tháp đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán trên mạng xã hội. Người cho rằng chủ nhân chịu chơi nhưng chưa có gu, số khác đồng lòng bỏ cửa cắt kéo sẽ ổn hơn, cũng có ý kiến làm sao vừa lòng thiên hạ, chỉ mình thấy đẹp và thích là được, bận tâm chi miệng thế gian.

Với bộ body kit mới của hãng LUMGA, chiếc xe MG5 Lux độ kiểu Lamborghini rớt luôn cản va trước hiền lành nguyên bản để lên bộ cản độ mới thể thao, ngoài ra, 2 bên đầu xe còn có các hốc gió góc cạnh hơn so với bản tiêu chuẩn, nhìn từ "mặt tiền" đã thấy độ chiến của xe. Trong lần độ này, chủ xe chỉ giữ lại nắp capo và lưới tản nhiệt của xe.

Vòng ra bên hông, dễ thấy vòm bánh xe đã được nới ra đôi chút, xe được trang bị bộ mâm đa chấu kép độ của hãng Lenso và sơn màu đen, tương phản ngoại thất vàng của xe, những người thợ còn tiện tay sơn lại kẹp phanh cho xe thành màu xanh. Những thay đổi ở ngoại thất chiếc xe MG5 Lux tại Đồng Tháp còn có ở đuôi xe với cản va sau hoàn toàn mới với khuếch tán gió đẹp mắt và còn thể hiện ngay sự hiếu chiến như các xe đua Honda Civic Type R nhờ chi tiết ống xả giả lập có đến 3 đầu ra, đặt ở giữa xe khá ấn tượng. Ngoài ra dàn ống xả cho xe còn có chế độ on/off, tức người dùng có thể mở ống xả để xe cho ra tiếng thở ồn ào và nếu không thích, có thể đóng bầu pô lại. Chủ xe vẫn giữ nguyên đèn pha và đèn hậu của xe. Chi phí cho bộ body kit của xe MG5 Lux độ LUMGA chỉ 15 triệu đồng. Nếu như chì dừng lại ở bản độ body kit LUMGA, mọi chuyện khá đơn giản nhưng chủ nhân lại muốn thể hiện cá tính riêng cho xe khi trang bị cửa cắt kéo cho hàng ghế trước như siêu xe, nhưng đổi lại nhìn khoảng trống và cửa để lại cho chủ xe vào nội thất khá chật trội, ngộp ngạt và nhiều người còn đánh giá quá xấu.

Đã cho xe lên body kit, mâm và cả cửa cắt siêu xe kéo gây nhiều tranh cãi, vì thế, chủ xe không ngại gì mà vô vài món đồ cho khoang lái của xe để thấy được sự thay đổi dù không nhiều. Đầu tiên là ốp vô lăng thể thao mới, ghế tựa đầu với tính năng massage rất hữu ích, ngoài ra chủ nhân còn độ thêm phần ghế lái nhớ vị trí cùng đèn nháy nội thất... khá màu mè.

Chi phí cho bản độ MG5 LUX này được tiết lộ 42 triệu đồng. Theo nhiều người đánh giá là chủ xe đã khá phí tiền để độ cho chiếc xe như MG5 Lux nhưng chỉ cần chủ xe cảm nhận được đam mê và cái mình thích và đủ đam mê thì vẫn chấp nhận được. MG5 là mẫu sedan hạng C đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3 đầu năm nay với mức giá bán chỉ từ 523 triệu đồng, được biết, giá bán này đã tăng thêm 8 triệu đồng trong lần điều chỉnh giá vào giữa tháng 9 vừa qua của MG Việt Nam. Mẫu xe có nguồn gốc từ Anh quốc nhưng hiện do người Trung Quốc làm chủ.

Video: MG5 độ phong cách siêu xe đầu tiên ở Việt Nam.

