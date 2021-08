MG5 2021 "bằng xương, bằng thịt" hơn 400 triệu, sắp về Việt Nam

Tại Thái Lan, MG5 2021 mới có giá bán từ 392 – 483 triệu đồng với tổng cộng 3 phiên bản. Xe đi kèm với chế độ bảo hành dài hạn lên đến 4 năm hoặc 120.000km. Tương tự như hai mẫu MG ZS và HS, MG5 2021 được lắp ráp ở Thái Lan bởi tập đoàn Tan Chong. Hiện tại, MG5 2021 thế hệ mới đã bắt đầu đến tay khách hàng ở Thái Lan. Nhờ mang nhiều thế mạnh ở thiết kế đẹp mắt, giá bán dễ tiếp cận và nhiều trang bị “đồ chơi” trong tầm giá. MG5 2021 đang là mẫu xe nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khách hàng ở Thái. Ở phiên bản cao cấp, MG5 2021 được trang bị mâm 17 inch đi với cỡ lốp 215/50 R17. Đèn pha kiểu bi-LED kết hợp với đèn LED chạy ban ngày. Hệ thống bật/tắt đèn pha tự động. Đèn hậu LED và đèn phanh thứ 3 dùng bóng LED. Tất cả phiên bản của MG5 2021 tại Thái Lan đều sử dụng động cơ 4cyl dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 118 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/phút, sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Rất tiếc, cấu hình động cơ tăng áp và hộp số tự động ly hợp kép của MG5 2021 lại chưa được phân phối ở khu vực Đông Nam Á. Cấu hình động cơ MG5 2021 tại Việt Nam trong tương lai sau khi được phân phối sẽ tương tự như tại Thái Lan! Nội thất MG5 2021 hấp dẫn không kém ngoại thất. Cabin mẫu sedan hạng C mang thiết kế khá chỉnh chu, sang trọng và thể thao. MG5 2021 mang “đồ chơi” như ghế bọc da hai tông màu, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Trang bị đồng hồ hỗ trợ lái 7 inch kỹ thuật số (các mẫu xe phân khúc C vẫn dùng analog). Ở phiên bản cao cấp nhất, xe có thêm cửa sổ trời (hàng ghế trước). Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, camera hỗ trợ đỗ xe hiển thị nhiều góc nhìn, 6 loa giải trí, điều hoà tự động có cửa gió cho hàng ghế sau, đi kèm với lọc khí PM 2.5. Trang bị phanh tay điện tử + giữ phanh tự động. Bên cạnh đó, MG5 2021 có hệ thống khóa kỹ thuật số qua ứng dụng i-SMART trên Smart Phone, thông qua app người dùng có thể định vị xe, bật tắt điều hoà, khởi động động cơ và hơn nữa. Xe đi kèm với nhiều hệ thống an toàn và hỗ trợ lái như: Kiểm soát hành trình (Cruise Control), cảnh báo chuyển làn đường (LCA), cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo va chạm phía sau (RCW), Camera quan sát xung quanh 360 độ và 6 túi khí. Bản full options đi kèm với nội ngoại thất trông rất “sang xịn mịn”. Thậm chí mức giá khởi điểm từ 392 triệu đồng, MG5 2021 có thể “lấn sân” thu hút khách hàng quan tâm phân khúc sedan hạng B hay hatchback hạng A – vốn là lựa chọn của người mua xe lần đầu hay chi phí mua xe thấp. Trong tương lai, MG5 2021 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của MG Việt Nam, khi mà hai mẫu CUV MG ZS và HS vẫn chưa thể “làm nên chuyện” khi có quá nhiều đối thủ trong phân khúc tại thị trường Việt. Hiện tại, theo tìm hiểu thì các nhân viên kinh doanh của MG Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe MG5 2021 này. Thời gian ra mắt MG5 tại Việt Nam (nhập Thái) mặc dù vẫn chưa được hé lộ, nhưng theo nguồn tin nội bộ được biết thì MG 5 2021 có kế hoạch ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm nay. Video: Xe MG MG5 sắp về việt Nam có gì?

