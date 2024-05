MG ZS 2025 sắp bán tại Việt Nam lộ diện, đẹp như BMW X1

Dựa theo hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, MG ZS thế hệ thứ 2 gần như đã được "lột xác" hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm. Khu vực đầu xe crossover MG ZS 2025 gây ấn tượng với cụm đèn được làm mới, lưới tản nhiệt cũng được thiết kế lớn và thể thao hơn, đi cùng cản trước cơ bắp và mũi xe sắc lẹm. Xe cũng được trang bị bộ mâm mới. Thân xe có nhiều đường cắt xẻ mạnh mẽ hơn. Từ cột C trở về sau nhìn MG ZS 2025 có nét khá tương đồng với BMW X1, ngay cả thiết kế của cụm đèn hậu cũng tương tự. Dù hình ảnh nội thất của MG ZS chưa được hé lộ nhưng có thể thể dự đoán, xe sẽ sở hữu nhiều trang bị tiêu chuẩn hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Khả năng cao xe sẽ dùng hệ truyền động hybrid mới, trước khi giới thiệu thêm bản chạy xăng và thuần điện. Hệ truyền động hybrid có thể tham khảo từ mẫu MG3 là sự kết hợp giữa động cơ 1.5L 4 xy-lanh xăng và mô-tơ điện cho công suất tổng lên tới 194 mã lực. Dự kiến, MG ZS 2025 mới sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào nửa sau năm nay. Sau đó, xe sẽ tiếp tục được giới thiệu ở các thị trường khác từ năm 2025 trong đó có cả Việt Nam. Video: Người dùng đánh giá MG ZX tại Việt Nam.

