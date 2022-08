MG VS HEV 2023 có đủ sức "đấu" Kia Seltos và Toyota Corolla Cross

MG VS HEV 2022 mới vừa được giới thiệu tại Thái Lan, xe thuộc phân khúc SUV hạng B với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.440 x 1.810 x 1.634 mm, trục cơ sở 2.625 mm. So với Kia Seltos, mẫu xe SUV MG VS HEV ngắn hơn 30 mm, rộng hơn 10 mm và cao hơn 19 mm, trục cơ sở dài hơn 15 mm. MG VS mang ngôn ngữ thiết kế SUV đặc trưng của hãng với lưới tản nhiệt cỡ lớn có thiết kế mờ dần, cụm đèn pha vuông vắn và mui xe sơn đen tạo sự tương phản với phần thân. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng full-LED, với đèn pha trước LED projector tự động bật tắt. Đối với nội thất, khoang cabin của MG VS HEV được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại tương tự trên "người anh em họ" Roewe Totoro. Các tính năng nổi bật bao gồm cụm màn hình kép trải dài trên bảng táp-lô với màn hình giải trí 12,3 inch và đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống sạc không dây chuẩn Qi, dàn âm thanh của Yamaha, ghế lái chỉnh định 6 hướng, điều hòa tự động. MG VS HEV là mẫu SUV hybrid đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc, xe dùng động cơ xăng VTi-TECH 1.5L 4 xi-lanh, kết hợp cùng một mô-tơ điện, cho công suất cực đại 177 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp E-CVT. Xe có 3 chế độ lái gồm Eco, Comfort và Sport. Hiện giá xe MG VS HEV 2022 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu mẫu xe MG VS HEV 2022 mới tại Thái Lan

